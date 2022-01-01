Lộ ảnh Viên Băng Nghiên mặc váy cưới đỏ rực, làm cô dâu của ‘ông chú U50’?

Sao quốc tế 01/01/2022 16:58

Viên Băng Nghiên quả thực rất xinh đẹp khi mặc trang phục màu đỏ.

Những hình ảnh hiếm hoi của Viên Băng Nghiên khi mặc áo đỏ trên trường quay Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan khiến cư dân mạng hào hứng.

Lộ ảnh Viên Băng Nghiên mặc váy cưới đỏ rực, làm cô dâu của ‘ông chú U50’? - Ảnh 1

Theo đó, Viên Băng Nghiên bị chụp lại cảnh đang đứng nói chuyện cùng nhân vật nào đó, phục sức mà ngôi sao Lưu ly mỹ nhân sát cũng thuộc dạng rất cầu kỳ. Nhiều khả năng đây là phục trang dành cho cảnh quay đám cưới của Viên Băng Nghiên với "ông chú U50" Chung Hán Lương.

Lộ ảnh Viên Băng Nghiên mặc váy cưới đỏ rực, làm cô dâu của ‘ông chú U50’? - Ảnh 2

Trước đó, trong Chúc Khanh HảoMùa hoa rơi gặp lại chàng, tạo hình mỹ nhân áo đỏ của Viên Băng Nghiên đều được hoan nghênh, ủng hộ nhiệt tình.

Lộ ảnh Viên Băng Nghiên mặc váy cưới đỏ rực, làm cô dâu của ‘ông chú U50’? - Ảnh 3

 Tạo hình mỹ nhân áo đỏ của Viên Băng Nghiên trong Chúc Khanh Hảo

Nữ diễn viên có vẻ ngoài thanh tú, mắt môi nhỏ gợi nét thục nữ hiền lành. Nếu mặc các trang phục có màu sắc quá nhạt hay thiết kế đơn giản, Viên Băng Nghiên trở nên kém sắc hơn bình thường, còn ngược lại, khi được diện trang phục rực rỡ, người đẹp sẽ trở nên nổi bật vượt xa các diễn viên khác.

Lộ ảnh Viên Băng Nghiên mặc váy cưới đỏ rực, làm cô dâu của ‘ông chú U50’? - Ảnh 4

 Lộ ảnh Viên Băng Nghiên mặc váy cưới đỏ rực, làm cô dâu của ‘ông chú U50’? - Ảnh 5

 Viên Băng Nghiên mặc áo đỏ trong Mùa Hoa Rơi Gặp Lại Chàng 

Hiện tại, ekip sản xuất Khuynh thành Diệc Thanh Hoan vẫn chưa tiết lộ quá nhiều về nội dung phim. Hình ảnh bị rò rỉ đa phần là do fan của Viên Băng Nghiên – Chung Hán Lương săn được.

Ngoài đời thực, Chung Hán Lương hơn Viên Băng Nghiên đến 18 tuổi. Lúc mới công bố dự án, Chung Hán Lương cũng vướng chỉ trích là quá già so với Viên Băng Nghiên. Tuy nhiên, thực tế thì Chung Hán Lương đã đóng cặp với nhiều sao nhỏ "đáng tuổi con cháu" chứ không riêng gì Viên Băng Nghiên.

Lộ ảnh Viên Băng Nghiên mặc váy cưới đỏ rực, làm cô dâu của ‘ông chú U50’? - Ảnh 6

 Lộ ảnh Viên Băng Nghiên mặc váy cưới đỏ rực, làm cô dâu của ‘ông chú U50’? - Ảnh 7

Viên Băng Nghiên sinh năm 1992, tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải. Năm 2010, Băng Nghiên thi đỗ khoa Diễn viên và Biên đạo múa Học viện Hý kịch Thượng Hải và chọn theo học diễn xuất.Theo Sina, Viên Băng Nghiên là nghệ sĩ có ngoại hình, khả năng diễn xuất ổn định. Tuy nhiên, nữ diễn viên thường bị tố bắt chước đàn chị Triệu Lệ Dĩnh. Điều này làm giảm thiện cảm khán giả với Viên Băng Nghiên. 

Lộ ảnh Viên Băng Nghiên mặc váy cưới đỏ rực, làm cô dâu của ‘ông chú U50’? - Ảnh 8

Khuynh thành Diệc Thanh Hoan được chuyển thể từ tiểu thuyết Nữ nhân của vương ai dám động của tác giả Niên Hoa Nhạ Tiếu. Nội dung phim có nhiều tình tiết về vương triều tranh giành quyền lực. Netizen đồn đoán rằng với Vịnh Phong Thanh, Chung Hán Lương – Viên Băng Nghiên sẽ có nhiều cảnh tương tác ngọt ngào, lãng mạn.

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Cư dân mạng đang rộn ràng chia sẻ những hình ảnh Chung Hán Lương lộ cảnh quay cưỡi ngựa trên phim trường "Khuynh thành Diệc Thanh Hoan".

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