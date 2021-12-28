'Nam thần U50' Chung Hán Lương khiến hội chị em 'không rời mắt' trong loạt ảnh mới

Cư dân mạng đang rộn ràng chia sẻ những hình ảnh Chung Hán Lương lộ cảnh quay cưỡi ngựa trên phim trường "Khuynh thành Diệc Thanh Hoan".
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Chung Hán Lương là diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, được khán giả yêu thích với nhiều phim như "Thợ săn tiền thưởng", "Bên nhau trọn đời", "Không kịp nói yêu em", "Tân Thiên long bát bộ"... Ngoại hình trẻ trung khiến anh được gọi là soái ca không tuổi, ngôi sao lão hóa ngược. Đồng thời, anh cũng là hình mẫu tiền bối chuẩn mực được nhiều thế hệ đàn em noi theo và học hỏi.
Mới đây, trên phim trường "Khuynh thành Diệc Thanh Hoan", những hình ảnh Chung Hán Lương trong cảnh quay cưỡi ngựa được chia sẻ rầm rộ trên khắp các trang mạng xã hội. Trong loạt ảnh, Chung Hán Lương diện trang phục tối màu, ngồi trên lưng ngựa cực ngầu.
Tuy nhiên, "Ông hoàng ngôn tình" trông có vẻ khá gầy gò. Dẫu vậy, nhờ có gương mặt thanh tú và sóng mũi thẳng tắp mà nam thần U50 vẫn giữ nguyên nét điển trai, cuốn hút. Đáng chú ý là người hâm mộ không ngừng dành lời khen cho anh bởi vì nhiều người còn sử dụng diễn viên đóng thế để hạn chế nguy hiểm trong cảnh quay cưỡi ngựa. Nam diễn viên thực sự là chăm chỉ, nghiêm túc với nghề.
Nói đến chuyện tự quay cảnh cưỡi ngựa thì Chung Hán Lương quá giỏi rồi. Từ "Cô phương bất tự thưởng", "Cẩm tâm tựa ngọc" cho đến dự án mới nhất là "Khuynh thành Diệc Thanh Hoan", Chung Hán Lương đều chứng tỏ sự nam tính, mạnh mẽ của mình.
"Khuynh thành Diệc Thanh Hoan" được chuyển thể từ tiểu thuyết Nữ nhân của vương ai dám động của tác giả Niên Hoa Nhạ Tiếu. Nội dung phim có nhiều tình tiết về vương triều tranh giành quyền lực. Cư dân mạng đồn đoán rằng với Vịnh Phong Thanh, Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên sẽ có nhiều cảnh tương tác ngọt ngào, lãng mạn.