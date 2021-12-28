'Nam thần U50' Chung Hán Lương khiến hội chị em 'không rời mắt' trong loạt ảnh mới

Chung Hán Lương là diễn viên nổi tiếng Trung Quốc, được khán giả yêu thích với nhiều phim như "Thợ săn tiền thưởng", "Bên nhau trọn đời", "Không kịp nói yêu em", "Tân Thiên long bát bộ"... Ngoại hình trẻ trung khiến anh được gọi là soái ca không tuổi, ngôi sao lão hóa ngược. Đồng thời, anh cũng là hình mẫu tiền bối chuẩn mực được nhiều thế hệ đàn em noi theo và học hỏi.

Mới đây, trên phim trường "Khuynh thành Diệc Thanh Hoan", những hình ảnh Chung Hán Lương trong cảnh quay cưỡi ngựa được chia sẻ rầm rộ trên khắp các trang mạng xã hội. Trong loạt ảnh, Chung Hán Lương diện trang phục tối màu, ngồi trên lưng ngựa cực ngầu.