'Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan' của Chung Hán Lương - Viên Băng Nghiên tung poster gây bão mạng

Tạo hình của "ông chú" Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên được nhận xét đẹp mắt, chỉn chu. Ngoài ra, dàn diễn viên phụ của phim gây chú ý không kém với hai cái tên Vương Diễm - Trần Tử Hàm.
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Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan được chuyển thể từ tiểu thuyết Nữ nhân của vương ai dám động của tác giả Niên Hoa Nhạ Tiếu. Nội dung phim có nhiều tình tiết về vương triều tranh giành quyền lực. Ngày 20/1, đoàn phim đã tung ra poster chính thức của Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan. Phim do Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên đóng chính.
Xấp xỉ U50, "ông chú" Chung Hán Lương vẫn không ngại vào vai soái ca đóng phim cổ trang tình cảm "ngọt sủng". Hiện tại, bộ phim Đời này có em do Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm đóng chính đang phát sóng chiếm được cảm tình của khán giả. Tạo hình của Chung Hán Lương trong vai Chiến Khuynh Thành / Đế Vô Nhai được nhận xét lạnh lùng, kết hợp với ánh mắt "thâm tình" tạo nên sự lôi cuốn với khán giả.
Tạo hình của Viên Băng Nghiên vai Phượng Thanh Hoan vẫn như những bộ phim cổ trang trước đây của cô: Dịu dàng, ngọt ngào, trong sáng.
Cốc Gia Thành vai Mộ Mục
Trương Nguyệt vai Phượng Thanh Âm
Đổng Hựu Lâm vai Chiến Dục Hành
Đỗ Vũ Thần vai Chiến Lạc Nhật
Vương Diễm vai Vinh Hoàng Hậu
Trần Tử Hàm vai Long Phi Yến
Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan xoay quanh câu chuyện tình cảm của nam chính là Cửu vương gia là Chiến Khuynh Thành, Chiến thần Bắc Mộ quốc và nữ chính là nữ y Phượng Thanh Hoan. Trong khi nam chính được biết đến là một người thiện chiến dũng mãnh. tinh thông mưu lược thì nữ chính là một cô gái bị hất hủi trong chính căn nhà của mình, nhà họ Phượng. Cả hai đã may mắn gặp được nhau, bên cạnh cùng nhau nỗ lực hoàn thành quốc gia đại.