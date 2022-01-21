'Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan' của Chung Hán Lương - Viên Băng Nghiên tung poster gây bão mạng

Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan được chuyển thể từ tiểu thuyết Nữ nhân của vương ai dám động của tác giả Niên Hoa Nhạ Tiếu. Nội dung phim có nhiều tình tiết về vương triều tranh giành quyền lực. Ngày 20/1, đoàn phim đã tung ra poster chính thức của Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan. Phim do Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên đóng chính.

Xấp xỉ U50, "ông chú" Chung Hán Lương vẫn không ngại vào vai soái ca đóng phim cổ trang tình cảm "ngọt sủng". Hiện tại, bộ phim Đời này có em do Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm đóng chính đang phát sóng chiếm được cảm tình của khán giả. Tạo hình của Chung Hán Lương trong vai Chiến Khuynh Thành / Đế Vô Nhai được nhận xét lạnh lùng, kết hợp với ánh mắt "thâm tình" tạo nên sự lôi cuốn với khán giả.