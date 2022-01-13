Chung Hán Lương 'ghi điểm' với cách cư xử đặc biệt này với bạn diễn

Trong hậu trường mới đây của "Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan", Chung Hán Lương đã nhận được nhiều lời khen với hành động vô cùng tinh tế với bạn diễn Viên Băng Nghiên.
- Cảnh Điềm sánh đôi cùng 'trai trẻ' Hứa Ngụy Châu trong trailer 'Lưu Quang Chi Thành'
- Dương Tử sẽ nên duyên với 'tình tin đồn' Trương Nghệ Hưng trong bộ phim tình cảm đầy lãng mạn
Mới đây, cư dân mạng lan truyền nhiều hình ảnh trong quá trình quay bộ phim "Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan" do Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên đảm nhận vai chính. Song, đáng chú ý, Chung Hán Lương đã "ghi điểm" trong mắt cộng đồng mạng chỉ với một hành động nhỏ nhưng lại vô cùng tinh tế khi cùng Viên Băng Nghiên quay cảnh cưỡi ngựa.
Cụ thể, khi nữ chính Viên Băng Nghiên phải chỉnh trang lại y phục ngay trong lúc cưỡi trên lưng ngựa, nam diễn viên họ Chung vẫn ngồi yên phía sau, chủ động đặt tay xuôi theo thân ngựa để không động chạm tới nữ diễn viên. Tư thế này được anh giữ nguyên trong một lúc lâu, chứng tỏ được thái độ lịch sự đối với bạn diễn của nam diễn viên.
Hành động này của Chung Hán Lương tuy nhỏ nhưng lại cho thấy được sự nghiêm túc đối với công việc cũng như thể hiện thái độ tôn trọng bạn diễn của nam diễn viên. Có lẽ bởi vậy nên trong suốt quá trình làm nghề, Chung Hán Lương chưa từng có bất cứ một lùm xùm nào khiến anh phải "lao đao" cả. Nam diễn viên vốn đã có tiếng tăm cư xử lịch thiệp, tử tế, nay lại càng được khẳng định hơn nữa.
"Khuynh thành Diệc Thanh Hoan" được chuyển thể từ tiểu thuyết Nữ nhân của vương ai dám động của tác giả Niên Hoa Nhạ Tiếu. Nội dung phim có nhiều tình tiết về vương triều tranh giành quyền lực. Netizen đồn đoán rằng với Vịnh Phong Thanh, Chung Hán Lương - Viên Băng Nghiên sẽ có nhiều cảnh tương tác ngọt ngào, lãng mạn.
Vai Chiến Khuynh Thành mà Chung Hán Lương đóng được miêu tả là Chiến thần của Bắc Mộ Quốc. Còn Viên Băng Nghiên thì đóng vai nữ y Thanh Hoan xinh đẹp, tài giỏi, hết lòng hành hiệp trượng nghĩa. Một người thông minh mưu lược, cộng với người dịu dàng, tốt tính, 2 nhân vật hứa hẹn tạo nên chuyện yêu đương ngọt ngào, cảm động, gây nức lòng khán giả màn ảnh nhỏ.