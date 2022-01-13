Chung Hán Lương 'ghi điểm' với cách cư xử đặc biệt này với bạn diễn

Mới đây, cư dân mạng lan truyền nhiều hình ảnh trong quá trình quay bộ phim "Khuynh Thành Diệc Thanh Hoan" do Chung Hán Lương và Viên Băng Nghiên đảm nhận vai chính. Song, đáng chú ý, Chung Hán Lương đã "ghi điểm" trong mắt cộng đồng mạng chỉ với một hành động nhỏ nhưng lại vô cùng tinh tế khi cùng Viên Băng Nghiên quay cảnh cưỡi ngựa.

Cụ thể, khi nữ chính Viên Băng Nghiên phải chỉnh trang lại y phục ngay trong lúc cưỡi trên lưng ngựa, nam diễn viên họ Chung vẫn ngồi yên phía sau, chủ động đặt tay xuôi theo thân ngựa để không động chạm tới nữ diễn viên. Tư thế này được anh giữ nguyên trong một lúc lâu, chứng tỏ được thái độ lịch sự đối với bạn diễn của nam diễn viên.