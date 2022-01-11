Góc nghiêng của các mỹ nhân Hoa ngữ: Triệu Lệ Dĩnh, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch vẫn phải 'chào thua' trước người này

Làng giải trí Hoa ngữ có rất nhiều mỹ nhân xinh đẹp, tuy nhiên không phải ai cũng có góc nghiêng đẹp hoàn hảo. Dưới đây là những mỹ nhân có góc nghiêng đẹp nhất sao Hoa ngữ được công nhận.

Không chỉ vậy, gương mặt của nữ diễn viên Sở Kiều Truyện cũng khá nhỏ, cộng với đôi mắt to và khuôn miệng gợi cảm tạo nên một vẻ ngoài khó cưỡng.

Sau khi sinh nở, từ nhan sắc, thần thái cho đến phong cách ăn mặc của cô nàng đều được đánh giá cao hơn lúc trước. Thậm chí, góc nghiêng thần thánh của bà "mẹ một con" này cũng làm dân tình "đứng ngồi không yên". Sống mũi cao vút giúp góc nghiêng của nữ diễn viên trở nên nổi bật.

Địch Lệ Nhiệt Ba

Mỹ nhân Tân Cương này vốn sở hữu gương mặt lai Tây, ngũ quan hài hòa. Cô nàng còn sở hữu sống mũi cao nhọn giúp cô trở nên vô cùng tỏa sáng, góc nghiêng như "con dao" sắc bén có độ sát thương cực kỳ cao mỗi khi quay sang. Biết được lợi thế, nữ diễn viên thường xuyên khoe góc nghiêng thần thánh qua những bức hình sống ảo.

Đồng thời, cô nàng chưa một lần vắng mặt trong danh sách sao nữ sở hữu chiếc mũi đỉnh cao trong Cbiz nên khi nhắc đến loạt khoảnh khắc xuất thần cũng không thể thiếu cô nàng. Bất kể là chụp ở góc nào, Nhiệt Ba vẫn luôn khiến người đối diện bị "hớp hồn" và không thể nào rời mắt.

Cổ Lực Na Trát

Cổ Lực Na Trát là một trong những mỹ nhân Tân Cương đẹp xuất sắc của làng giải trí Hoa ngữ. Bên cạnh Địch Lệ Nhiệt Ba và Đồng Lệ Á, tình cũ của Trương Hàn trở thành nữ thần nhan sắc thế hệ mới của showbiz Hoa ngữ. Góc nghiêng của người đẹp khoe trọn sống mũi cao, gương mặt thon

Dương Mịch

Những lần khoe góc nghiêng thần thánh cùng với chiếc mũi cao thẳng thì khó ai có thế tin đây là nhan sắc của một người đã qua "dao kéo". Chính diện đẹp đã đành nhưng ngay cả ở góc mặt nghiêng, Dương Mịch vẫn làm người nào người nấy không thể thốt nên lời khi nhìn ngắm.

Lưu Diệc Phi

Tuy ngũ quan của Lưu Diệc Phi không thuộc hàng đẹp xuất sắc nhưng lại rất hài hòa và ưa nhìn, góc nghiêng cũng rất thu hút. Bao năm qua, cô nàng vẫn luôn là tượng đài nhan sắc. Nữ diễn viên gây ấn tượng với ngũ quan tinh tế, góc nghiêng của cô cũng vô cùng ấn tượng và khiến cho mọi người đều nhớ mãi không quên.

Tuy phần mũi của Lưu Diệc Phi có điểm gồ lên và không quá thẳng như nhiều mỹ nhân khác nhưng vẫn được đánh giá là thanh tú và hài hòa với gương mặt, trở thành nét đặc trưng của cô. Mỗi lần cô xuất hiện là lại gây sốt với diện mạo lung linh, đẹp hoàn hảo kể cả ở góc nghiêng.

Angela Baby

Tuy vướng rất nhiều tin đồn về việc phẫu thuật thẩm mỹ nhưng không thể phủ nhận là nhan sắc của Angelababy thuộc hàng đẹp nhất nhì showbiz Hoa ngữ. Góc nghiêng của bà xã Huỳnh Hiểu Minh cũng rất hoàn hảo khiến cho mọi người đều phải trầm trồ khen ngợi.

Dù cứ bị chê diễn xuất nhạt, một màu nhưng cứ hễ xuất hiện, góc nghiêng thì mẹ một con vẫn đẹp hoàn hảo, không có chỗ chê và tỏa ra khí chất riêng không lẫn vào đâu được.