Dàn mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất Cbiz: Triệu Lệ Dĩnh, Chương Tử Di vẫn chưa thể vượt qua 'tượng đài nhan sắc' này

Sao quốc tế 10/01/2022 09:30

Dàn mỹ nhân có gương mặt đẹp nhất Hoa ngữ đều sở hữu nhan sắc thanh thuần, trong sáng và khí chất "không đùa được đâu".

Triệu Lệ Dĩnh

Gương mặt tròn vốn không phải là hình mẫu lý tưởng trong mắt xứ tỷ dân nhưng nhiều người lại mê mẩn khuôn mặt dễ thương của Triệu Lệ Dĩnh. Tuy nhiên, không ít người công nhận rằng nhan sắc và thần thái của Triệu Lệ Dĩnh khác biệt hoàn toàn so với dàn minh tinh hiện nay. Hình ảnh của cô nàng trở nên sắc sảo, cuốn hút hơn rất nhiều, cùng với đó sự thay đổi visual càng khiến nhiều người bất ngờ. Gương mặt trở nên thanh thoát, ánh mắt có thần, cùng với đó là sự tự tin trước ống kính ngày càng được cải thiện.

trieu le dinh

Cao Viên Viên

Dù không quá danh tiếng trong sự nghiệp nhưng Cao Viên Viên luôn đứng top cao trong các bảng xếp hạng nhan sắc của showbiz.Từ khi bước chân vào làng giải trí, cô đã gây ấn tượng với ngoại hình ngọt ngào, nổi bật. Truyền thông gọi cô là "Mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc", "Ngọc nữ màn ảnh nhỏ" hay "Mỹ nhân trẻ mãi không già".

cao vien vien

Đằng sau vẻ đẹp trong sáng, thanh thuần của Cao Viên Viên là những lùm xùm tình ái rắc rối ít ai ngờ. Hiện tại, người đẹp này đã tìm được hạnh phúc thực sự bên nam diễn viên kém tuổi Triệu Hựu Đình.

Lưu Thi Thi 

Lưu Thi Thi trở nên nổi tiếng sau bộ phim truyền hình Bộ Bộ Kinh Tâm. Cô là một trong những Hoa đán của màn ảnh Hoa ngữ. Cô nổi tiếng nhờ vẻ đẹp thanh khiết, trong trẻo cùng hình tượng thục nữ trong các bộ phim cổ trang. Với vẻ đẹp nhẹ nhàng, thanh khiết, nữ diễn viên khiến người đối diện cảm thấy thư thái vô cùng.

luu thi thi

Nhan sắc của Lưu Thi Thi không phải kiểu sắc sảo, dữ dội mà càng ngắm càng mê. Ngoài ra, do được tập múa từ nhỏ nên cô còn sở hữu vóc dáng và khí chất rất tinh tế.

Trương Gia Nghê

Trương Gia Nghê được đông đảo khán giả nhớ đến qua nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như Cung Tỏa Châu Liêm, Diên Hi Công Lược... Vẻ đẹp nhẹ nhàng và các đường nét tinh tế trên gương mặt nữ diễn viên rất được lòng khán giả.

truong gia nghe

Chương Tử Di

Nữ diễn viên là một điển hình cho nhan sắc phương Đông. Khi còn là thiếu nữ, Chương Tử Di sở hữu nhan sắc thanh thuần và mộc mạc. Vì học múa từ bé nên cô có dáng người thon gọn, những bước đi đều rất nhẹ nhàng uyển chuyển. Đồng thời, nhờ việc học múa từ nhỏ nên cô nàng có được thân hình thon gọn và cân đối.

chuong tu di

Sau khi nổi lên từ bộ phim "Đường về nhà" của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, Chương Tử Di bắt đầu thời kỳ hoàng kim của mình, "càn quét" tại các giải thưởng trong nước và quốc tế. Dù là cư dân mạng xứ Trung hay khán giả nước ngoài, mọi người cũng dành rất nhiều lời khen cho cô. 

Vương Lệ Khôn

"Nữ thần mặt mộc” đứng thứ 2 trong danh sách này. Trên phim, vẻ đẹp của Vương Lệ Khôn được đánh giá là lạnh lùng, sắc sảo. Ở ngoài đời, nữ diễn viên toát lên nét tươi tắn, dịu dàng và quyến rũ. Đặc biệt, nụ cười của Vương Lệ Khôn khiến nhiều dân tình như bị bỏ bùa.

vuong khon le

Trương Mạn Ngọc

Top 1 trong danh sách này là một nữ thần thế hệ cũ. Trương Mạn Ngọc từng góp mặt trong rất nhiều tác phẩm điện ảnh nổi tiếng. Từ ngoại hình xinh đẹp, trong sáng khi mới vào nghề cho đến sự trưởng thành và phong độ ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên luôn được người Trung Quốc xem là "nữ thần".

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Hiện tại, dù ít khi xuất hiện trên màn ảnh nhưng nhan sắc Trương Mạn Ngọc vẫn mãi là "tượng đài" của làng giải trí Hoa ngữ.

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Từ khóa:   Triệu Lệ Dĩnh Lưu Thi Thi Trương Mạn Ngọc Chương Tử Di sao Hoa ngữ

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