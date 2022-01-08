Đạo diễn hé lộ lý do chọn Triệu Lệ Dĩnh vào vai 'gái quê' trong phim 'Hạnh phúc đến vạn gia'

Sao quốc tế 08/01/2022 13:50

"Hạnh Phúc đến vạn gia" là bộ phim đánh dấu sự "lột xác" của Triệu Lệ Dĩnh sau loạt vai nữ thần cổ trang.

Qua những khoảnh khắc hậu trường của bộ phim "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia" được hé lộ, cư dân mạng đều hài lòng với sự thể hiện của Triệu Lệ Dĩnh. Xét về cả ngoại hình lẫn thần thái, nữ diễn viên đều rất hợp với hình tượng nữ chính Hà Hạnh Phúc. Dù phim chưa lên sóng nhưng nhiều khán giả đã nhận định, vai diễn này sinh ra là dành cho cô.

Thế nhưng có lẽ ít ai biết rằng, vai nữ chính của bộ phim này ban đầu vốn thuộc về Tôn Lệ. Nhưng Tôn Lệ do vướng lịch trình đã không thể tham gia dự án phim mới của đạo diễn Trịnh Hiểu Long. Do đó, Triệu Lệ Dĩnh chính là cái tên "chốt hạ" cho vai nữ chính Hà Hạnh Phúc.

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Triệu Lệ Dĩnh vào vai gái quê lên thành phố - Ảnh: Internet
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Xét về cả ngoại hình lẫn thần thái, nữ diễn viên đều rất hợp với hình tượng nữ chính Hà Hạnh Phúc - Ảnh: Internet

Chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn, vị đạo diễn tài ba đã nói về lý do ông chọn Triệu Lệ Dĩnh không phải bởi nhan sắc hay danh tiếng mà vì diễn xuất thực lực của cô. Vị đạo diễn khẳng định: "Bản nhân tôi thấy lý do rất đơn giản, là vì tôi cảm thấy cô ấy rất giống nhân vật trong bộ phim của tôi".

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Đạo diễn Trịnh Hiểu Long dành nhiều lời khen cho diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh - Ảnh: Internet

Trong số những tác phẩm trước đây, nhân vật mà Triệu Lệ Dĩnh đảm nhiệm hầu hết đều là hư cấu, nhưng cô nàng lại có khả năng hóa thân vào nhân vật rất tốt để biến yếu tố hư cấu đó thành một con người có thật ngoài đời. Nói cách khác, bà xã Phùng Thiệu Phong có khả năng làm sống dậy nhân vật của mình, giúp khán giả dễ dàng nắm bắt mạch cảm xúc mà bộ phim muốn truyền tải.

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Một số hình ảnh hậu trường của Triệu Lệ Dĩnh trong 'Hạnh Phúc Đến Vạn Gia' - Ảnh: Internet

"Hạnh Phúc đến vạn gia" được chuyển thể từ bộ phim điện ảnh Thu Cúc đi kiện của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, đạo diễn Trịnh Hiểu Long đã tái hiện lại cuộc đời của cô gái Hà Hạnh Phúc (Triệu Lệ Dĩnh). Câu chuyện bắt đầu từ cuộc hôn nhân không mấy “hạnh phúc" của Hà Hạnh Phúc. Cô thường xuyên bị mẹ chồng ức hiếp, hành hạ. Tuy nhiên, sức chịu đựng của con người luôn có hạn, đến một ngày, cô cũng đứng lên đòi “hạnh phúc” cho chính mình.

Trải qua nhiều lần kiện cáo cùng cuộc sống gian nan, Hạnh Phúc không ngừng thích nghi để trưởng thành. Từ một cô gái nông thôn ra thành thị làm thuê, từ nhân viên quét dọn đến làm quầy lễ tân, cô liên tục học hỏi và gây quỹ mở nhà trọ và làm bà chủ.

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Nhờ câu trả lời của Phùng Thiệu Phong, người hâm mộ hiểu rõ thái độ nam diễn viên dành cho bà xã Triệu Lệ Dĩnh.

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