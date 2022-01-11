Top 10 mỹ nhân cổ trang khó quên nhất 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba 'vượt mặt' đàn chị, Dương Mịch và Triệu Lệ Dĩnh khó phân định

Tác phẩm truyền hình đầu tay của Chương Tử Di là "Thượng Dương Phú", cô nàng đã có màn "cưa sừng" thất bại. Tuy nhiên, diễn xuất cùng vẻ mặn mà của "tam kim Ảnh hậu" vẫn chinh phục được những người coi trọng chất lượng hơn là phần nhìn. Bên cạnh đó, khí chất của cô khiến những đàn em khi đứng chung khung hình cũng bị "lép vế" hẳn.

Nhắc đến "Hồng y mỹ nhân" thì có lẽ người đầu tiên phải kể đến chính là Bành Tiểu Nhiễm, dường như cụm từ này đã trở thành danh xưng của riêng nàng Tiểu Phong. Bộ phim "Quân Cửu Linh" bị chê cười từ khi mới chiếu đến tận lúc kết thúc, nhưng nó vẫn có 1 điểm sáng đáng chú ý chính là nhan sắc của nữ diễn viên.

Trước đó, chỉ riêng bộ phim "Đông Cung", Bành Tiểu Nhiễm đã có hơn chục bộ trang phục màu đỏ mà bộ nào cũng được đầu tư vô cùng bắt mắt. Đó là còn chưa nói, trong toàn bộ hơn 50 tập phim, cô đã mặc qua không dưới 30 bộ trang phục khác nhau từ nhiều loại phong cách.

Top 8: Tống Thiến - Phong Khởi Lạc Dương

Tạo hình của Tống Thiến trong dự án cổ trang mới này được đánh giá là "kém xa" những tác phẩm trước đó của cô. Tuy nhiên, diễn xuất lẫn hình tượng nhân vật của Tống Thiến đều tiến bộ hơn hẳn. Nữ nhân 9X toát lên được phong thái sang trọng và nhẹ nhàng của một tiểu thư quyền quý.

Chính điểm cộng lớn này đã giúp Tống Thiến nhận được tình cảm của khán giả và lọt vào top "10 mỹ nhân cổ trang khó quên nhất Hoa ngữ năm 2021".

Top 7: Đàm Tùng Vận - Cẩm Tâm Tựa Ngọc

Rũ bỏ hình ảnh đáng yêu quen thuộc, Đàm Tùng Vận đã có màn biến hoá xuất sắc với vai La thập nhất nương ở "Cẩm Tâm Tựa Ngọc". Trong tạo hình nhà Minh với mái tóc búi giản đơn, Đàm Tùng Vận trở nên dịu dàng, đoan trang và tú lệ hẳn. Dù phim đã chiếu từ rất lâu, nhưng khán giả vẫn nhớ mãi không quên vai diễn này của nữ diễn viên.

Top 6: Dương Mịch - Hộc Châu Phu Nhân

Nhân vật Phương Hải Thị trong "Hộc Châu Phu Nhân" có tạo hình giả trai không xuất sắc, nhưng khi Dương Mịch khoác lên mình trang phục phi tần hay thiếu nữ dị vực thì ai cũng phải "đứng hình" vì quá xinh đẹp. Dương Mịch còn "ăn điểm" bởi vì bộ phim vẫn khá thành công về mặt rating và tạo được bình luận sôi nổi trên cộng đồng mạng.

Top 5: Triệu Lệ Dĩnh - Hữu Phỉ

Tương tự còn có Triệu Lệ Dĩnh với vai Chu Phỉ trong Hữu Phỉ. Hình tượng nữ hiệp khí phách, thẳng thắn và bá đạo rất hợp với khí chất của "tiểu hoa đán 8x". Tạo hình tóc búi cao, năng động cũng giúp nữ diễn viên trông trẻ trung hơn rất nhiều. Đáng tiếc là trang phục của nhân vật lại quá tầm thường, vô tình khiến nữ diễn viên trở nên nhạt nhoà giữa dàn mỹ nhân cổ trang váy áo lộng lẫy khác.

Top 4: Triệu Lộ Tư - Trường Ca Hành

Đây là nhân vật phụ duy nhất được lọt vào bảng xếp hạng của năm nay. Điều này cũng dễ lý giải thôi, vì vai Lý Lạc Yên của Triệu Lộ Tư cũng "gây bão" chẳng kém cạnh nữ chính Địch Lệ Nhiệt Ba là mấy. Đồng thời, dáng vẻ mít ướt, mong manh như đụng nhẹ sẽ ngã của cô trong trang phục cung đình nhà Đường cũng khiến khán giả yêu thích vì quá đặc biệt.

Top 3: Tống Dật - Ở Rể

Khi bộ phim "Ở Rể" vừa lên sóng, Tống Dật đã được tìm kiếm rất nhiều với vai diễn Tô Đàn Nhi. Nhan sắc xinh đẹp cùng khí chất tiểu thư khiến người ta vừa nhìn đã mê, chẳng thể nào quên được. Nhờ thành công của "Ở rể", Tống Dật có thêm hơn 500.000 nghìn người hâm mộ trên Weibo. Dự án Phong khởi Lạc Dương, cô đóng cặp cùng Vương Nhất Bác nhận được sự quan tâm đặc biệt từ khán giả.

Top 2: Bạch Lộc - Châu Sinh Như Cố

Trong "Châu Sinh Như Cố", nữ diễn viên có không ít bộ y phục màu xanh hay màu trắng nhưng tông màu chủ đạo của nhân vật này vẫn là màu đỏ. Bộ váy màu đỏ rực rỡ đối lập với khuôn mặt đậm vẻ ưu thương, tuyệt vọng, chỉ nhìn Bạch Lộc thôi là khán giả lại thổn thức, đau lòng. Và phân cảnh này của cô nàng cũng được cộng đồng mạng xếp vào hàng kinh điển.

Top 1: Địch Lệ Nhiệt Ba - Trường Ca Hành

Trong "Trường Ca Hành", Địch Lệ Nhiệt Ba đóng vai nàng công chúa Vĩnh Ninh - Lý Trường Ca. Cô nàng đã có khá nhiều tạo hình nhưng trong khoảng 20 tập phim đầu tiên, các tạo hình của cô thường xuyên bị chê bai là già xấu, làm lộ khuyết điểm gương mặt xuống sắc, bọng mắt to.

Song, càng về sau, nữ diễn viên đã thể hiện được sự mạnh mẽ, cứng cỏi khi cải trang thành một đấng nam nhi. Và khi trở về với con người thật, cô vẫn khiến dân mạng chao đảo vì nhan sắc quá xuất thần.