Bị hủy lịch quay chương trình, Triệu Lộ Tư liền 'đền bù' cho người hâm mộ điều đặc biệt này

Vừa qua, lịch quay show của Triệu Lộ Tư trong ngày 15/1 đã bị hủy bỏ. Lý do hủy được xác định là do dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng, để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ lẫn ekip, ban tổ chức đành hủy lịch quay.

Để "đền bù" cho người hâm mộ, Triệu Lộ Tư tung ảnh chụp đời thường xinh đẹp. Cô nàng mặc một chiếc áo len có hình hoa hồng, kết hợp cùng theo đó là quần jeans. Dù không trang điểm quá đậm, cũng không mặc lên những bộ cánh lấp lánh nhưng nữ diễn viên vẫn "đốn tim" người xem khi thể hiện là phong cách của chính mình.