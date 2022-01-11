Bị hủy lịch quay chương trình, Triệu Lộ Tư liền 'đền bù' cho người hâm mộ điều đặc biệt này

Mới đây, nữ diễn viên Triệu Lộ Tư bất ngờ bị hủy lịch quay chương trình vì ảnh hưởng của dịch bệnh.

Vừa qua, lịch quay show của Triệu Lộ Tư trong ngày 15/1 đã bị hủy bỏ. Lý do hủy được xác định là do dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng, để đảm bảo an toàn cho nghệ sĩ lẫn ekip, ban tổ chức đành hủy lịch quay. Để "đền bù" cho người hâm mộ, Triệu Lộ Tư tung ảnh chụp đời thường xinh đẹp. Cô nàng mặc một chiếc áo len có hình hoa hồng, kết hợp cùng theo đó là quần jeans. Dù không trang điểm quá đậm, cũng không mặc lên những bộ cánh lấp lánh nhưng nữ diễn viên vẫn "đốn tim" người xem khi thể hiện là phong cách của chính mình.

Chưa kể, chỉ là một trang phục rất đơn giản nhưng lại khiến nữ diễn viên 9X trở nên trẻ trung, tươi tắn và tràn đầy năng lượng. Đáng chú ý là trên tay của nữ diễn viên cầm chiếc túi hiệu Bvlgari đắt đỏ. Triệu Lộ Tư là một trong những sao nữ tự tin khoe mặt mộc hoặc thường xuyên chụp ảnh trong trạng thái trang điểm cực nhẹ nhàng, không màu mè. Chính vì vẻ đẹp giản dị đó, cô nàng lại chiếm được cảm tình của khán giả với nét đẹp tự nhiên đó.

Sắp tới, bộ phim "Tinh Hán Xán Lạn" của "Tiểu Triệu Lệ Dĩnh" và Ngô Lỗi sẽ ra mắt khán giả. Cô nàng đảm nhận vai Trình Thiếu Thương, con gái út trong gia đình nhà võ truyền thống. Vì cha mẹ và các anh đi đánh trận, nên cô ở nhà với người bà và người dì. Dù được cha và các anh cưng chiều nhưng khắc tinh của cô lại chính là mẹ ruột mình. Bởi sống dưới thời phong kiến nhiều hà khắc với phái nữ, nhưng tính cách của Trình Thiếu Thương lại phóng khoáng, tùy hứng, vì thế luôn bị mẹ cô răn đe rất nghiêm khắc. Trình Thiếu Thương sẽ phải gặp gỡ 3 người đàn ông, đều lần lượt đính hôn rồi lại hủy hôn. Chỉ đến khi cô gặp Lăng Bất Nghi do Ngô Lỗi đảm nhận, cả hai trải qua nhiều chuyện đồng cam cộng khổ, mới có thể nên duyên và có cái kết viên mãn.

Triệu Lộ Tư 'đốn tim' dân tình với loạt ảnh đậm chất 'thanh xuân vườn trường' Trong bộ ảnh mới nhất, cư dân mạng không thể phủ nhận rằng khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to và nét đẹp trong sáng của Triệu Lộ Tư là đại diện cho thanh xuân vườn trường.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/bi-huy-lich-quay-chuong-trinh-trieu-lo-tu-lien-den-bu-cho-nguoi-ham-mo-dieu-dac-biet-nay-445449.html