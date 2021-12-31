Danh sách Tân Tứ tiểu Hoa đán, tứ tiểu sinh 2021 gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư "chung mâm" với nữ thần thị phi

Sao quốc tế 31/12/2021 11:26

Danh sách tứ tiểu Hoa đán và tứ tiểu sinh của làng giải trí lộ diện khiến netizen tranh cãi kịch liệt.

Mỗi năm, trang Sohu sẽ công bố danh sách tứ tiểu Hoa đán và tứ tiểu sinh. Có thể nói đây là thước đo và sự công nhận của truyền thông dành cho lớp nghệ sĩ trẻ hứa hẹn của showbiz xứ Trung.

Chiều ngày 30/12, Sohu đã có bài viết công bố tứ tiểu Hoa đán (được đặt tên là Sao Tử Vi) và tứ tiểu sinh (được đặt tên là Stand Bạo) năm 2021. Những cái tên được nêu ra đều là những ngôi sao thế hệ sinh sau năm 1995, có lượng fan lớn mạnh, tuy nhiên sức ảnh hưởng cũng như tài năng của những ngôi sao này lại là chủ đề gây tranh cãi.

Tứ tiểu Hoa đán 2021 do Sohu công bố như sau:

Triệu Lộ Tư 

Triệu Lộ Tư gây ấn tượng với khán giả bằng loạt phim xuyên không ngay từ khi mới gia nhập làng giải trí Hoa Ngữ. Năm 2021 được coi là giai đoạn lên xuống thất thường của Triệu Lộ Tư, bởi lẽ cô nàng dường như chỉ thành công ở vai trò nữ phụ hơn là nữ chính. Tuy nhiên, với sự nổ lực cố gắng, nữ diễn viên 9x vinh danh mang về hàng loạt giải thưởng. 

Danh sách Tân Tứ tiểu Hoa đán, tứ tiểu sinh 2021 gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư 'chung mâm' với nữ thần thị phi - Ảnh 1

Trên MXH, nhiều người cho rằng Triệu Lộ Tư chưa có sự nghiệp nổi bật, các vai diễn một màu, mới chỉ là nhân vật hot trong vòng 2 năm trở lại đây. Tuy nhiên, đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ khác cùng lọt top, cô lại là nhân vật sáng giá nhất.

Trang Sohu nhận xét về mỹ nhân họ Triệu như sau: "Triệu Lộ Tư sở hữu vẻ đẹp ưa nhìn, có vận may, tài nguyên phim ảnh trong giới rất tốt".

Danh sách Tân Tứ tiểu Hoa đán, tứ tiểu sinh 2021 gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư 'chung mâm' với nữ thần thị phi - Ảnh 2

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Minh Đạo tại Đài Loan. Cô nổi tiếng với các vai diễn trong phim Trần Thiên Thiên, ngày ấy bây giờÔi! Hoàng đế bệ hạ của ta, Tam Thiên Nha Sát, Yêu em từ dạ dày, Trường Ca Hành, Vô tình nhặt được tổng tài và mới đây nhất là Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử.

Tống Tổ Nhi

Tống Tổ Nhi sinh năm 1998, dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng bằng tài năng diễn xuất cùng ngoại hình xinh đẹp ngọt ngào tựa "thần tiên tỉ tỉ", cô hiện đang là một trong những mỹ nhân cổ trang thế hệ mới đình đám trên màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu vóc dáng cân đối cùng gương mặt đẹp không góc chết, nhiều người cho rằng Tống Tổ Nhi sẽ trở thành biểu tượng sắc đẹp trong tương lai.

Danh sách Tân Tứ tiểu Hoa đán, tứ tiểu sinh 2021 gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư 'chung mâm' với nữ thần thị phi - Ảnh 3

So với Triệu Lộ Tư, Tống Tổ Nhi nhận được sự đồng tình của đông đảo khán giả. Xuất thân từ sao nhí với vai diễn Na Tra nổi tiếng, Tống Tổ Nhi nhận được nhiều lời ngợi khen vì diễn xuất ngày càng tiến bộ. 

Danh sách Tân Tứ tiểu Hoa đán, tứ tiểu sinh 2021 gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư 'chung mâm' với nữ thần thị phi - Ảnh 4

Nhan sắc cũng là yếu tố giúp Tống Tổ Nhi thu hút người hâm mộ. Cô nàng sở hữu visual sang chảnh, gương mặt dễ thương, dễ dàng hoá thân thành nhiều nhân vật khác nhau. Theo Sohu, vẻ đẹp thanh khiết, không tì vết của Tống Tổ Nhi được nhiều người nhận xét giống với ngọc nữ Trương Bá Chi thời trẻ. Cũng vì thế, cô còn được nhắc tới với danh xưng “Tiểu Bá Chi”.

Lưu Hạo Tồn

Lưu Hạo Tồn sinh năm 2000, tốt nghiệp trường trung học trực thuộc Học viện Vũ đạo Bắc Kinh năm 2016, sau đó gây chú ý nhờ giành số điểm cao nhất trong phần thi Nghệ thuật tại Khoa Múa Dân gian của Học viện Vũ đạo Bắc Kinh. Năm 2020, cô được Trương Nghệ Mưu chọn làm nữ chính cho tác phẩm Một Giây, từ đó được mọi người gọi là "Mưu nữ lang" (nàng thơ của Trương Nghệ Mưu).

Danh sách Tân Tứ tiểu Hoa đán, tứ tiểu sinh 2021 gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư 'chung mâm' với nữ thần thị phi - Ảnh 5

Nữ diễn viên họ Lưu khiến nhiều người thắc mắc bởi chỉ là 1 tân binh ra mắt năm 2021. Từ tuổi đời cho đến kinh nghiệm của Lưu Hạo Tồn đều quá non nớt, bị đánh giá thấp. Nhiều netizen cho rằng sự nghiệp của mỹ nhân này "lên hương" chỉ vì có "kim chủ" là Trương Nghệ Mưu.

Danh sách Tân Tứ tiểu Hoa đán, tứ tiểu sinh 2021 gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư 'chung mâm' với nữ thần thị phi - Ảnh 6

Dù chưa tạo được dấu ấn đậm nét như các đàn chị đi trước nhưng Lưu Hạo Tồn hiện tại vẫn nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ công chúng.

Châu Dã

Châu Dã sinh năm 1998 tại Trùng Khánh (Trung Quốc). Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và hiện trực thuộc công ty giải trí Truyền thông Hòa Tụng. Nữ diễn viên được khen ngợi sở hữu gương mặt cân đối, cuốn hút người nhìn. Vẻ ngoài kiêu sa, lạnh lùng của Châu Dã giúp cô dễ dàng nổi bật giữa dàn ngôi sao trẻ của Cbiz.

Danh sách Tân Tứ tiểu Hoa đán, tứ tiểu sinh 2021 gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư 'chung mâm' với nữ thần thị phi - Ảnh 7

 

Cũng nhờ vậy, cô được đàn chị Lý Băng Băng yêu mến và o bế. Bộ phim đầu tay của Châu Dã ra mắt năm 2019, tuy nhiên trong suốt 2 năm qua, những gì mà cô gây ấn tượng với khán giả chỉ là gương mặt xinh đẹp và đời tư gây xôn xao khi lộ chuyện hẹn hò với nam ca sĩ Guanlin (WANNA ONE). Chính vì vậy, netizen đều cho rằng Châu Dã không xứng đáng với vị trí trong top tứ tiểu Hoa đán của Sohu.

Danh sách Tân Tứ tiểu Hoa đán, tứ tiểu sinh 2021 gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư 'chung mâm' với nữ thần thị phi - Ảnh 8

 

Danh sách tứ tiểu sinh 2021

Ngô Lỗi

Nhân vật nhận được sự tán đồng nhất trong danh sách này chính là mỹ nam Ngô Lỗi. Tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình, Ngô Lỗi chứng minh khả năng diễn xuất và sức hút của mình trên màn ảnh.

Danh sách Tân Tứ tiểu Hoa đán, tứ tiểu sinh 2021 gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư 'chung mâm' với nữ thần thị phi - Ảnh 9

Ngô Lỗi là diễn viên được biết đến từ khi còn là một sao nhí, tính đến nay anh đã có trong tay hàng chục bộ phim với đa dạng vai. Ngoài sở hữu tài nghệ diễn xuất, Ngô Lỗi còn ghi điểm tuyệt đối với gương mặt điển trai chuẩn soái ca, khí chất vô cùng phù hợp với hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết. Bên cạnh đó mỹ nam 9x còn thường xuyên được khen ngợi là người lịch sự và có IQ cao nên được mệnh danh là "Em trai quốc dân".

Danh sách Tân Tứ tiểu Hoa đán, tứ tiểu sinh 2021 gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư 'chung mâm' với nữ thần thị phi - Ảnh 10

Trần Phi Vũ

Sinh năm 2000, Trần Phi Vũ đã sớm nhận được danh xưng Thái tử Dior. Gương mặt sáng, hút ống kính, Trần Phi Vũ nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ. Anh là một trong những nam diễn viên trẻ tuổi hiện đang nhận được nhiều sự chú ý của điện ảnh Hoa ngữ. Không những vậy Trần Phi Vũ còn được gọi là “Thái tử Cbiz” bởi gia thế hiển hách: cha là đạo diễn Trần Khải Ca, mẹ là Trần Hồng - nữ diễn viên từng được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc. 

Danh sách Tân Tứ tiểu Hoa đán, tứ tiểu sinh 2021 gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư 'chung mâm' với nữ thần thị phi - Ảnh 11

Sở hữu chiều cao “khủng” 1m88 cùng gương mặt điển trai, Trần Phi Vũ thi đậu học viện Điện ảnh Bắc Kinh - một trong những trường đại học danh giá nhất của Trung Quốc. Dù vậy nhưng anh lại được đánh giá là người rất lễ phép, ngoan ngoãn nên rất được yêu quý trong giới giải trí.  

Danh sách Tân Tứ tiểu Hoa đán, tứ tiểu sinh 2021 gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư 'chung mâm' với nữ thần thị phi - Ảnh 12

Tuy nhiên, Trần Phi Vũ chưa thực sự ghi dấu ấn với người hâm mộ bằng các bộ phim. Nhiều netizen nhận định rằng, anh chàng vẫn chưa thoát khỏi mác con trai đạo diễn Trần Khải Ca, cần phải cố gắng nhiều hơn với danh xưng một trong tứ tiểu sinh.

Vương An Vũ

"Thập Tam A Ca" của Mộng hồi Đại Thanh sinh năm 1998, hiện đang là ngôi sao nhận được sự quan tâm khi đóng cùng Phạm Thừa Thừa trong bộ phim Vai Trái Có Cậu.

Vương An Vũ được đánh giá là gương mặt “tiêu chuẩn” của nền điện ảnh Trung Hoa, nhờ sở hữu khả năng diễn xuất ngày càng hoàn thiện và nhan sắc thuộc hàng top nam thần thế hệ mới, với chiều cao ấn tượng, anh tú, khôi ngô và dư thừa khí chất.

Danh sách Tân Tứ tiểu Hoa đán, tứ tiểu sinh 2021 gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư 'chung mâm' với nữ thần thị phi - Ảnh 13

Sở hữu ngoại hình hút ống kính, tuy nhiên Vương An Vũ chỉ được đánh giá là ngôi sao nam mới nổi. Nhiều netizen cho rằng, anh chàng chưa thể được liệt vào hàng tiểu sinh thế hệ mới bởi thành tích, kinh nghiệm còn non nớt, chưa có thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, mỹ nam 9x được đặt nhiều kỳ vọng sẽ trở nên thực sự tỏa sáng trong tương lai không xa. 

Danh sách Tân Tứ tiểu Hoa đán, tứ tiểu sinh 2021 gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư 'chung mâm' với nữ thần thị phi - Ảnh 14

Trương Vãn Ý

Nhân vật gây tranh cãi nhất trong nhóm tứ tiểu sinh 2021 chính là Trương Vãn Ý. So với 3 nhân vật còn lại, mỹ nam họ Trương là ngôi sao mới nổi tiếng trong năm nay nhờ bộ phim Những Đứa Con Nhà Họ Kiều. 

Danh sách Tân Tứ tiểu Hoa đán, tứ tiểu sinh 2021 gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư 'chung mâm' với nữ thần thị phi - Ảnh 15

Sinh năm 1994, Trương Vãn Ý vẫn là diễn viên kém tên tuổi, chưa thật sự toả sáng trên bầu trời Hoa ngữ. Nhiều người cho rằng, anh chàng cần có nhiều tác phẩm hơn nữa.

Danh sách Tân Tứ tiểu Hoa đán, tứ tiểu sinh 2021 gây tranh cãi: Triệu Lộ Tư 'chung mâm' với nữ thần thị phi - Ảnh 16 
Vô tư ngáp trên phim trường, Triệu Lộ Tư bị chỉ trích và dè bỉu thậm tệ

Vô tư ngáp trên phim trường, Triệu Lộ Tư bị chỉ trích và dè bỉu thậm tệ

Chỉ vì một khoảnh khắc vô tư ngáp trên phim trường mà Triệu Lộ Tư bất ngờ bị dư luận chê bai không thương tiếc.

Xem thêm
Từ khóa:   Tứ tiểu hoa đán 2021 Triệu Lộ Tư Châu Dã Tống Tổ Nhi sao hoa ngữ

TIN LIÊN QUAN

Vô tư ngáp trên phim trường, Triệu Lộ Tư bị chỉ trích và dè bỉu thậm tệ

Vô tư ngáp trên phim trường, Triệu Lộ Tư bị chỉ trích và dè bỉu thậm tệ

Khoe khoảnh khắc đón Giáng sinh, Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi vô tình để lộ nhan sắc thật

Khoe khoảnh khắc đón Giáng sinh, Triệu Lộ Tư 'gây sốt' khi vô tình để lộ nhan sắc thật

Top 5 tiểu hoa diện trang phục thời Đường đẹp nhất: Triệu Lộ Tư thua xa Bành Tiểu Nhiễm!

Top 5 tiểu hoa diện trang phục thời Đường đẹp nhất: Triệu Lộ Tư thua xa Bành Tiểu Nhiễm!

Những mỹ nhân Cbiz diễn 'dở' nhất năm 2021: Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y không 'thoát khỏi', người cuối khiến người xem 'phát ngán'

Những mỹ nhân Cbiz diễn 'dở' nhất năm 2021: Triệu Lộ Tư và Cúc Tịnh Y không 'thoát khỏi', người cuối khiến người xem 'phát ngán'

Những mỹ nhân Hoa ngữ đóng hoài chỉ một dạng vai: Dương Mịch lúc nào cũng cao thượng, Triệu Lộ Tư thì toàn 'ngốc bạch ngọt'

Những mỹ nhân Hoa ngữ đóng hoài chỉ một dạng vai: Dương Mịch lúc nào cũng cao thượng, Triệu Lộ Tư thì toàn 'ngốc bạch ngọt'

Chỉ đảm nhận vai phụ trong Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư 'ẵm' hẳn giải 'Ngôi sao Châu Á' danh giá

Chỉ đảm nhận vai phụ trong Trường Ca Hành, Triệu Lộ Tư 'ẵm' hẳn giải 'Ngôi sao Châu Á' danh giá

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 32 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 32 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 2 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 32 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 32 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 4 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào