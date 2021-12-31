Chiều ngày 30/12, Sohu đã có bài viết công bố tứ tiểu Hoa đán (được đặt tên là Sao Tử Vi) và tứ tiểu sinh (được đặt tên là Stand Bạo) năm 2021. Những cái tên được nêu ra đều là những ngôi sao thế hệ sinh sau năm 1995, có lượng fan lớn mạnh, tuy nhiên sức ảnh hưởng cũng như tài năng của những ngôi sao này lại là chủ đề gây tranh cãi.

Mỗi năm, trang Sohu sẽ công bố danh sách tứ tiểu Hoa đán và tứ tiểu sinh. Có thể nói đây là thước đo và sự công nhận của truyền thông dành cho lớp nghệ sĩ trẻ hứa hẹn của showbiz xứ Trung.

Triệu Lộ Tư gây ấn tượng với khán giả bằng loạt phim xuyên không ngay từ khi mới gia nhập làng giải trí Hoa Ngữ. Năm 2021 được coi là giai đoạn lên xuống thất thường của Triệu Lộ Tư, bởi lẽ cô nàng dường như chỉ thành công ở vai trò nữ phụ hơn là nữ chính. Tuy nhiên, với sự nổ lực cố gắng, nữ diễn viên 9x vinh danh mang về hàng loạt giải thưởng.

Trên MXH, nhiều người cho rằng Triệu Lộ Tư chưa có sự nghiệp nổi bật, các vai diễn một màu, mới chỉ là nhân vật hot trong vòng 2 năm trở lại đây. Tuy nhiên, đặt lên bàn cân so sánh với các đối thủ khác cùng lọt top, cô lại là nhân vật sáng giá nhất.

Trang Sohu nhận xét về mỹ nhân họ Triệu như sau: "Triệu Lộ Tư sở hữu vẻ đẹp ưa nhìn, có vận may, tài nguyên phim ảnh trong giới rất tốt".

Triệu Lộ Tư sinh năm 1998, tốt nghiệp Đại học Minh Đạo tại Đài Loan. Cô nổi tiếng với các vai diễn trong phim Trần Thiên Thiên, ngày ấy bây giờ, Ôi! Hoàng đế bệ hạ của ta, Tam Thiên Nha Sát, Yêu em từ dạ dày, Trường Ca Hành, Vô tình nhặt được tổng tài và mới đây nhất là Quốc Tử Giám Có Một Nữ Đệ Tử.

Tống Tổ Nhi

Tống Tổ Nhi sinh năm 1998, dù tuổi đời còn khá trẻ nhưng bằng tài năng diễn xuất cùng ngoại hình xinh đẹp ngọt ngào tựa "thần tiên tỉ tỉ", cô hiện đang là một trong những mỹ nhân cổ trang thế hệ mới đình đám trên màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu vóc dáng cân đối cùng gương mặt đẹp không góc chết, nhiều người cho rằng Tống Tổ Nhi sẽ trở thành biểu tượng sắc đẹp trong tương lai.

So với Triệu Lộ Tư, Tống Tổ Nhi nhận được sự đồng tình của đông đảo khán giả. Xuất thân từ sao nhí với vai diễn Na Tra nổi tiếng, Tống Tổ Nhi nhận được nhiều lời ngợi khen vì diễn xuất ngày càng tiến bộ.

Nhan sắc cũng là yếu tố giúp Tống Tổ Nhi thu hút người hâm mộ. Cô nàng sở hữu visual sang chảnh, gương mặt dễ thương, dễ dàng hoá thân thành nhiều nhân vật khác nhau. Theo Sohu, vẻ đẹp thanh khiết, không tì vết của Tống Tổ Nhi được nhiều người nhận xét giống với ngọc nữ Trương Bá Chi thời trẻ. Cũng vì thế, cô còn được nhắc tới với danh xưng “Tiểu Bá Chi”.

Lưu Hạo Tồn

Lưu Hạo Tồn sinh năm 2000, tốt nghiệp trường trung học trực thuộc Học viện Vũ đạo Bắc Kinh năm 2016, sau đó gây chú ý nhờ giành số điểm cao nhất trong phần thi Nghệ thuật tại Khoa Múa Dân gian của Học viện Vũ đạo Bắc Kinh. Năm 2020, cô được Trương Nghệ Mưu chọn làm nữ chính cho tác phẩm Một Giây, từ đó được mọi người gọi là "Mưu nữ lang" (nàng thơ của Trương Nghệ Mưu).

Nữ diễn viên họ Lưu khiến nhiều người thắc mắc bởi chỉ là 1 tân binh ra mắt năm 2021. Từ tuổi đời cho đến kinh nghiệm của Lưu Hạo Tồn đều quá non nớt, bị đánh giá thấp. Nhiều netizen cho rằng sự nghiệp của mỹ nhân này "lên hương" chỉ vì có "kim chủ" là Trương Nghệ Mưu.

Dù chưa tạo được dấu ấn đậm nét như các đàn chị đi trước nhưng Lưu Hạo Tồn hiện tại vẫn nhận được sự quan tâm vô cùng lớn từ công chúng.

Châu Dã

Châu Dã sinh năm 1998 tại Trùng Khánh (Trung Quốc). Cô tốt nghiệp Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và hiện trực thuộc công ty giải trí Truyền thông Hòa Tụng. Nữ diễn viên được khen ngợi sở hữu gương mặt cân đối, cuốn hút người nhìn. Vẻ ngoài kiêu sa, lạnh lùng của Châu Dã giúp cô dễ dàng nổi bật giữa dàn ngôi sao trẻ của Cbiz.

Cũng nhờ vậy, cô được đàn chị Lý Băng Băng yêu mến và o bế. Bộ phim đầu tay của Châu Dã ra mắt năm 2019, tuy nhiên trong suốt 2 năm qua, những gì mà cô gây ấn tượng với khán giả chỉ là gương mặt xinh đẹp và đời tư gây xôn xao khi lộ chuyện hẹn hò với nam ca sĩ Guanlin (WANNA ONE). Chính vì vậy, netizen đều cho rằng Châu Dã không xứng đáng với vị trí trong top tứ tiểu Hoa đán của Sohu.

Danh sách tứ tiểu sinh 2021

Ngô Lỗi

Nhân vật nhận được sự tán đồng nhất trong danh sách này chính là mỹ nam Ngô Lỗi. Tham gia rất nhiều bộ phim truyền hình, Ngô Lỗi chứng minh khả năng diễn xuất và sức hút của mình trên màn ảnh.

Ngô Lỗi là diễn viên được biết đến từ khi còn là một sao nhí, tính đến nay anh đã có trong tay hàng chục bộ phim với đa dạng vai. Ngoài sở hữu tài nghệ diễn xuất, Ngô Lỗi còn ghi điểm tuyệt đối với gương mặt điển trai chuẩn soái ca, khí chất vô cùng phù hợp với hình mẫu nam chính trong tiểu thuyết. Bên cạnh đó mỹ nam 9x còn thường xuyên được khen ngợi là người lịch sự và có IQ cao nên được mệnh danh là "Em trai quốc dân".

Trần Phi Vũ

Sinh năm 2000, Trần Phi Vũ đã sớm nhận được danh xưng Thái tử Dior. Gương mặt sáng, hút ống kính, Trần Phi Vũ nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả trẻ. Anh là một trong những nam diễn viên trẻ tuổi hiện đang nhận được nhiều sự chú ý của điện ảnh Hoa ngữ. Không những vậy Trần Phi Vũ còn được gọi là “Thái tử Cbiz” bởi gia thế hiển hách: cha là đạo diễn Trần Khải Ca, mẹ là Trần Hồng - nữ diễn viên từng được mệnh danh là mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc.

Sở hữu chiều cao “khủng” 1m88 cùng gương mặt điển trai, Trần Phi Vũ thi đậu học viện Điện ảnh Bắc Kinh - một trong những trường đại học danh giá nhất của Trung Quốc. Dù vậy nhưng anh lại được đánh giá là người rất lễ phép, ngoan ngoãn nên rất được yêu quý trong giới giải trí.

Tuy nhiên, Trần Phi Vũ chưa thực sự ghi dấu ấn với người hâm mộ bằng các bộ phim. Nhiều netizen nhận định rằng, anh chàng vẫn chưa thoát khỏi mác con trai đạo diễn Trần Khải Ca, cần phải cố gắng nhiều hơn với danh xưng một trong tứ tiểu sinh.

Vương An Vũ

"Thập Tam A Ca" của Mộng hồi Đại Thanh sinh năm 1998, hiện đang là ngôi sao nhận được sự quan tâm khi đóng cùng Phạm Thừa Thừa trong bộ phim Vai Trái Có Cậu.

Vương An Vũ được đánh giá là gương mặt “tiêu chuẩn” của nền điện ảnh Trung Hoa, nhờ sở hữu khả năng diễn xuất ngày càng hoàn thiện và nhan sắc thuộc hàng top nam thần thế hệ mới, với chiều cao ấn tượng, anh tú, khôi ngô và dư thừa khí chất.

Sở hữu ngoại hình hút ống kính, tuy nhiên Vương An Vũ chỉ được đánh giá là ngôi sao nam mới nổi. Nhiều netizen cho rằng, anh chàng chưa thể được liệt vào hàng tiểu sinh thế hệ mới bởi thành tích, kinh nghiệm còn non nớt, chưa có thành tựu nổi bật. Tuy nhiên, mỹ nam 9x được đặt nhiều kỳ vọng sẽ trở nên thực sự tỏa sáng trong tương lai không xa.

Trương Vãn Ý

Nhân vật gây tranh cãi nhất trong nhóm tứ tiểu sinh 2021 chính là Trương Vãn Ý. So với 3 nhân vật còn lại, mỹ nam họ Trương là ngôi sao mới nổi tiếng trong năm nay nhờ bộ phim Những Đứa Con Nhà Họ Kiều.

Sinh năm 1994, Trương Vãn Ý vẫn là diễn viên kém tên tuổi, chưa thật sự toả sáng trên bầu trời Hoa ngữ. Nhiều người cho rằng, anh chàng cần có nhiều tác phẩm hơn nữa.