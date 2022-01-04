Triệu Lộ Tư “chìm nghỉm” giữa dàn mỹ nhân vì để lộ nhiều khuyết điểm nhan sắc

Hình ảnh của Triệu Lộ Tư trong sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng 2020 bất ngờ hot trở lại.

Là mỹ nhân 9X gây tranh cãi nhất làng giải trí trong 2 năm trở lại đây, Triệu Lộ Tư luôn là "thỏi nam châm" hút mọi sự chú ý của công chúng. Netizen không chỉ soi cử chỉ, hành động và phát ngôn mà nhan sắc, vóc dáng nữ diễn viên cũng dễ dàng trở thành tâm điểm của dư luận. Gần đây, một chủ đề bất ngờ nhận được nhiều sự quan tâm của netizen chính là hình ảnh của "Thánh nữ xuyên không" tại sự kiện Tinh Quang Đại Thưởng năm 2020. Vốn sở hữu nhan sắc khả ái, chẳng ai có thể ngờ rằng mỹ nhân họ Triệu hoá ra lộ vô vàn khuyết điểm, hoàn toàn bị cô nàng Chúc Tự Đan ngồi bên cạnh "đè bẹp".

Triệu Lộ Tư để lộ xương hàm vuông và góc nghiêng kém thanh thoát trong khi mỹ nhân họ Chúc gây ấn tượng hơn hẳn nhờ gương mặt nhỏ nhắn và bờ vai mềm mại. Hơn nữa, thay vì đầu tư kiểu tóc chỉn chu, Triệu Lộ Tư chỉ buộc gọn đuôi tóc phía sau mà thôi. Cô nàng thậm chí còn bị chê là kém sắc hơn hẳn những mỹ nhân ngồi phía sau như Kiều Hân, Dương Siêu Việt. Thậm chí thần thái của Triệu Lộ Tư còn bị bảo giống cô gái nhà bên hơn là ngôi sao mới nổi.

Bên cạnh đó, cô cũng không tạo được điểm nhấn giữa rừng sao rực rỡ, thậm chí còn bị cho là kém chỉn chu. Trong khi dàn sao nữ đầu tư váy áo thật lộng lẫy, hoặc thật ấn tượng thì Triệu Lộ Tư lại hóa thân thành em gái ngoan hiền với một chiếc váy trắng không thể đơn giản hơn, tóc xõa hai bên dịu dàng hết mức. Từ trang phục đến biểu cảm của cô đều không tỏa ra vẻ sang chảnh hay thần thái ngôi sao. Thế mới thấy, khi phải rời xa photoshop và đọ sắc cùng đồng nghiệp, mỹ nhân 9X chịu cảnh chìm nghỉm trên thảm đỏ. Tinh Quang Đại Thưởng là sự kiện lớn nhất nhì C-Biz mùa cuối năm, chỉ những ngôi sao đình đám nhất trong năm mới được mời nên fan của Triệu Lộ Tư vô cùng tự hào khi cô cũng có tên ở đêm hội này. Thế nhưng, mỹ nữ họ Triệu lại có phần xuất hiện khiến công chúng thất vọng khi thiếu sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Tạo hình giản dị quá đà của Triệu Lộ Tư còn lên top 3 hot search Weibo và netizen Trung nhận xét nữ diễn viên "mất điểm", kém hơn nhiều mỹ nhân khác trên thảm đỏ.

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