Mới đây, bộ ảnh mới kỷ niệm sinh nhật lần thứ 30 của 1 nữ diễn viên nổi tiếng khiến cư dân mạng xứ Trung xôn xao. Điều đáng nói, nhìn vào những khung hình rạng rỡ này, ai ai cũng ngỡ đây chính là ảnh của Triệu Lệ Dĩnh .

Từ gương mặt cho tới cách tạo dáng, ngôi sao này đều khiến netizen liên tưởng tới mỹ nhân họ Triệu. Cho đến khi nhìn thấy tấm ảnh ghi dòng chữ "Chúc mừng sinh nhật Viên Băng Nghiên ", ai nấy cũng phải bất ngờ vì nhan sắc 2 người giống nhau như 2 giọt nước.

Đây không phải lần đầu tiên Viên Băng Nghiên bị tố sao chép, copy đàn chị. Từ trang phục, kiểu tóc hay cách makeup của Viên Băng Nghiên ít nhiều đều có điểm giống với Triệu Lệ Dĩnh. Các blogger sau đó lên bài so sánh nhan sắc, khí chất của hai diễn viên, tạo ra những tranh cãi trên mạng xã hội.

Việc thường xuyên được so sánh cùng đàn chị khiến Viên Băng Nghiên được chú ý, thường xuyên vào top tìm kiếm. Thậm chí nhiều người mỉa mai cô là "phiên bản lỗi" của Triệu Lệ Dĩnh khi cố tình tạo tranh cãi để nổi tiếng.

Lật lại những bộ ảnh trước đây của mỹ nhân họ Triệu chụp ngoài trời, Cnet càng thêm bất ngờ vì visual của 2 mỹ nhân giống nhau như sinh đôi. Vì những điều này mà Viên Băng Nghiên trở thành "bản sao gây tranh cãi" của Cbiz.

Một số người cho rằng hai ngôi sao có điểm chung là diện mạo hiền lành, thuần khiết, nổi tiếng nhờ vai nữ chính trong phim cổ trang. Viên Băng Nghiên bị cho đang cố xây dựng hình tượng giống hệt Triệu Lệ Dĩnh từ trang phục, cách tạo dáng hay con đường "vượt qua khó khăn để nổi tiếng". Tuy nhiên, chiêu PR này đang phản tác dụng khiến Viên Băng Nghiên bị tố là kẻ chuyên đi sao chép, ăn bám danh tiếng của mỹ nhân Hữu Phỉ.

Viên Băng Nghiên sinh năm 1992, nổi tiếng nhờ vai nữ chính trong phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát. Cô được yêu thích với vẻ đẹp dịu dàng, nền nã. Khán giả đánh giá nữ diễn viên sinh năm 1992 giống như tiểu thư gia đình thượng lưu.

Sohu từng có bài viết nhắc chuyện Viên Băng Nghiên là "tiểu Triệu Lệ Dĩnh" vì cô nàng có cách ăn mặc quá giống đàn chị. Cư dân mạng bình luận hi vọng Viên Băng Nghiên sớm tìm ra được phong cách riêng cho mình, tránh việc bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các nữ nghệ sĩ khác.