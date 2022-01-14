Phùng Thiệu Phong 'dứt tình' với Triệu Lệ Dĩnh, gián tiếp thừa nhận sẽ tái hôn vào một ngày không xa

Sau câu trả lời này của Phùng Thiệu Phong, nhiều người hâm mộ của cặp đôi có lẽ sẽ rất tiếc nuối và từ bỏ hy vọng rằng trong tương lai hai ngôi sao có thể quay về bên nhau.

Kể từ sau khi ly hôn, Phùng Thiệu Phong và Triệu Lệ Dĩnh luôn cố gắng tránh né đối phương hết sức có thể nhưng fan của họ lại vẫn nuôi hy vọng rằng cặp đôi sẽ quay lại bên nhau vào một ngày không xa. Tuy vậy, mối lương duyên của hai ngôi sao này vẫn còn nhiều bỏ ngỏ.

Phùng Thiệu Phong trả lời khá thẳng thắng khi được hỏi về Triệu Lệ Dĩnh

Theo một bài viết được đăng tải trên trang QQ vào ngày 13/1 vừa qua, trong một cuộc phỏng vấn trước đây, Phùng Thiệu Phong từng được MC hỏi về vợ cũ của mình một câu khá khó xử. Cụ thể, người này hỏi: "Nếu như tái hôn, anh có cảm thấy áy náy với Triệu Lệ Dĩnh hay không?". Có lẽ, vị MC kia đang cố tình nhắc đến nữ diễn viên họ Triệu để dồn anh vào thế bí nhằm đạt được câu trả lời mong muốn.

Tuy vậy, trái với những gì mà mọi người mong đợi, Phùng Thiệu Phong chỉ trả lời 1 câu duy nhất: Không nên lưu luyến mãi cuộc tình đã qua". Có thể thấy, câu trả lời này không quá phũ phàng nhưng cũng đủ để hiểu nam tài tử họ Phùng đã "dứt tình" với Triệu Lệ Dĩnh và sẵn sàng bước tiếp nếu tìm được đối tượng phù hợp.

Khả năng mà Triệu Lệ Dĩnh và Phùng Thiệu Phong tái hợp sẽ là vô cùng mong manh

Trước câu trả lời này của Phùng Thiệu Phong, nhiều người đã vô cùng tiếc nuối và thất vọng. Bởi vì điều này có nghĩa là khả năng mà anh và Triệu Lệ Dĩnh sẽ quay về bên nhau là bằng 0. Có lẽ trong tương lai chúng ta sẽ có cơ hội thấy cả hai lại kết hôn là khá lớn nhưng đối tượng lại không phải là đối phương.

Mẹ ruột Phùng Thiệu Phong khóc hết nước mắt, cầu xin Triệu Lệ Dĩnh tái hôn với con trai? Khi nhìn thấy Triệu Lệ Dĩnh ngày càng xinh đẹp và nổi tiếng, mẹ ruột của Phùng Thiệu Phong đã mong muốn con trai tái hợp với vợ cũ nhưng phía nữ diễn viên lại có màn đáp trả không thể "phũ phàng" hơn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/phung-thieu-phong-dut-tinh-voi-trieu-le-dinh-gian-tiep-thua-nhan-se-tai-hon-vao-mot-ngay-khong-xa-445957.html