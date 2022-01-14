Những mỹ nhân Hoa ngữ diễn cảnh khóc 'xuất thần' nhất: Tôn Lệ trở thành kinh điển, Triệu Lệ Dĩnh đau thương đến cùng cực

Sao quốc tế 14/01/2022 10:29

Nhờ diễn những cảnh khóc "đỉnh cao" dưới đây, hàng loạt sao hoa ngữ như Tôn Lệ, Triệu Lệ Dĩnh hay Lý Thấm,... đều nhận được sự công nhận từ phía công chúng.

Khi tham gia diễn xuất trong một bộ phim, cảnh khóc luôn là trở ngại lớn nhất của các diễn viên, đặc biệt là các sao nữ khi họ vừa phải thể hiện được tâm trạng của nhân vật và vừa giữ được hình tượng xinh đẹp nhưng không được quá cứng nhắc.

Dương Mịch

Mỹ nhân Hoa ngữ có đôi mắt đẹp nhất không ai khác chính là Dương Mịch. Tuy diễn xuất của cô vẫn còn nhiều bàn cãi, nhất là sau khi PTTM làm khuôn mặt cô trở nên cứng đơ và khó biểu đạt cảm xúc hơn, nhưng ở các phân đoạn rơi nước mắt thì nữ diễn viên luôn khiến người xem phải xót xa và đau khổ cùng nhân vật của mình.

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Phân đoạn khóc thảm thương nhất của Dương Mịch trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa

Lưu Thi Thi

Cũng giống như Dương Mịch, diễn xuất của Lưu Thi Thi còn nhiều hạn chế dù đã đóng phim được nhiều năm. Tuy vậy, điều làm cho khán giả không thể phản đối chính là pha xử lý vô cùng hoàn mỹ của nữ diễn viên trong các phân đoạn khóc. Nhờ sở hữu vẻ đẹp mong manh cùng làn da trắng sứ, mỗi lần rơi lệ Lưu Thi Thi đều khiến cho khán giả phải "rùng mình".

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Lưu Thi Thi vẫn đẹp đến 'bức tử' người nhìn khi đóng cảnh khóc

Tôn Lệ

Không phải tự dưng mà Tôn Lệ lại lấy đi nhiều nước mắt của khán giả đến vậy thông qua bộ phim Chân Hoàn Truyện. Trong tác phẩm này, Tôn Lệ đã khóc rất nhiều, nhưng mỗi cảnh khóc đều chứa đựng những cảm xúc khác nhau, có giọt nước mắt rơi vì đau khổ, giọt nước mắt rơi vì tủi hờn hay giọt nước mắt rơi vì căm phẫn đều được cô diễn tả vô cùng trọn vẹn.

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Tôn Lệ đau khổ khi mất đi đứa con đầu lòng của mình trong Chân Hoàn Truyện

Đặc biệt hơn, trong chính tác phẩm này có một phân cảnh khóc của Tôn Lệ được xếp vào hàng "kinh điển". Đó chính là ở gần cuối phim, ở góc quay cận, sau khi chứng kiến Ung Chính qua đời, giọt nước mắt từ từ xuất hiện trong mắt của Tôn Lệ rồi lăn dài trên má cũng là lúc cô hô to 4 chữ "Hoàng Thượng băng hà".

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Phân cảnh khóc của Tôn Lệ được xem là 'kinh điển' của màn ảnh Hoa ngữ

Lý Thấm

Tuy tên tuổi của Lý Thấm không có độ phủ sóng mạnh mẽ như những đồng nghiệp cùng lứa nhưng không thể phủ nhận được một điều là diễn xuất của cô được xếp vào hàng nổi trội so với dàn tiểu hoa hiện nay. Trong Sở Kiều Truyện, tuy chỉ đảm nhận vai phụ phản diện nhưng nữ diễn viên đã làm cho khán giả phải đau lòng thương xót ở phân cảnh vào ngày đại hôn của mình, cô đường đường là một công chúa nhưng lại bị phò mã tương lai bỏ rơi đến mức phải dập đầu cầu xin chảy cả máu.

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Lý Thấm vừa quỳ dưới đất vừa cầu xin phò mã đừng rời bỏ mình trong Sở Kiều Truyện

Triệu Lệ Dĩnh

Gia nhập làng giải trí khi chưa từng học qua bất kỳ trường lớp nào nhưng diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh quả thật "không phải dạng vừa đâu". Có thể, nữ diễn viên không phải là người diễn cảnh khóc đẹp nhất, nhưng những phân đoạn rơi nước mắt của cô đều làm cho người xem phải ấn tượng sâu sắc, chìm vào trong cảm xúc của nhân vật.

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Triệu Lệ Dĩnh ghi dấu ấn bằng cảnh khóc đau thương mãnh liệt trong Sở Kiều Truyện

 Ảnh: Internet

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