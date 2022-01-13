Triệu Lệ Dĩnh khoe nhan sắc cực phẩm hậu tăng cân, chứng minh không phải ai cũng đẹp khi gầy

Mới đây, studio văn phòng làm việc của Triệu Lệ Dĩnh bất ngờ tung loạt hình ảnh hậu trường trong buổi chụp ảnh quảng cáo cho một thương hiệu do nữ diễn viên "Hoa Thiên Cốt" làm đại diện.

Độ hot của Triệu Lệ Dĩnh thời gian qua được khẳng định nhờ nhan sắc lên hương ngút ngàn, thần thái rạng rỡ, trẻ trung.

Đây là những hình ảnh được chụp sau khi Triệu Lệ Dĩnh tăng cân theo yêu cầu của vai diễn mới. Tăng thêm vài cân, nhan sắc của Triệu Lệ Dĩnh chẳng những không giảm sút mà còn thăng hạng bất ngờ. Nữ diễn viên gây ấn tượng với gương mặt nhỏ, vóc dáng mảnh mai, đúng chuẩn "gái một con trông mòn con mắt".

Cô khiến dân mạng xuýt xoa vì hiếm có người đẹp nào “có da có thịt” mà vẫn thần thái đỉnh cao như vậy. Nhiều người nhận xét rằng, Triệu Lệ Dĩnh sẽ đẹp và rạng ngời hơn khi tăng thêm vài cân.

Triệu Lệ Dĩnh từng bị nhận xét gầy quá mức sau khi sinh nở và khuyên cô nên dừng ép cân, chú ý chăm sóc sức khỏe. Nữ diễn viên 8x được cho rằng tập luyện chăm chỉ và làm việc quá sức nên cân nặng ngày càng giảm sút. Khi sút cân, gương mặt của Triệu Lệ Dĩnh cũng bị ảnh hưởng, thiếu độ mềm mại và sức sống của làn da.

Thân hình siêu gầy, toàn cơ bắp của Triệu Lệ Dĩnh ngày trước.

Triệu Lệ Dĩnh lộ dáng vóc gầy gò khi quay bộ phim "Hạnh Phúc Đến Vạn Gia".

Trong "Hữu Phỉ", Triệu Lệ Dĩnh cũng lộ đôi mắt trũng sâu và làn da không mịn màng.

Đôi chân gầy tong teo của người đẹp sau khi sinh con trai không lâu khiến fan hâm mộ không khỏi xót xa.

Sau khi ly hôn, Triệu Lệ Dĩnh tập trung đầu tư hình ảnh, khiến lượng fan tăng lên đáng kể. Cô tích cực tham gia các sự kiện, chụp hình tạp chí, nhận lời đóng phim và góp mặt trong các show truyền hình. Hiện Triệu Lệ Dĩnh là gương mặt quảng cáo của nhiều thương hiệu trong nước.