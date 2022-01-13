Chung Hán Lương tái hợp 'tình cũ' sau 10 năm trong phim mới, khán giả khóc cạn nước mắt vì nội dung ‘quá cẩu huyết’

Sao quốc tế 13/01/2022 11:55

Sau 10 năm, Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm trở lại trong một siêu phẩm ngược tâm của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn.

Mới đây, trang Sina đưa tin rầm rộ về bộ phim Quãng đời còn lại, chuyển thể từ tiểu thuyết Nợ em một đời hạnh phúc của tác giả Phỉ Ngã Tư Tồn do Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm đóng chính dự kiến phát sóng ngày 18/1 trên CCTV8.

Chung Hán Lương tái hợp 'tình cũ' sau 10 năm trong phim mới, khán giả khóc cạn nước mắt vì nội dung ‘quá cẩu huyết’ - Ảnh 1

 Poster phim

Đây là bộ phim Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm hợp tác sau 10 năm kết hợp trong bộ ngôn tình Không kịp nói yêu em. Có thể nói, cái kết của Không kịp nói yêu em vẫn khiến cho khán giả xem phim đau lòng và luôn hy vọng rằng cặp đôi có thể tái hợp trong bộ phim hạnh phúc hơn.

Chung Hán Lương tái hợp 'tình cũ' sau 10 năm trong phim mới, khán giả khóc cạn nước mắt vì nội dung ‘quá cẩu huyết’ - Ảnh 2

 

Chung Hán Lương tái hợp 'tình cũ' sau 10 năm trong phim mới, khán giả khóc cạn nước mắt vì nội dung ‘quá cẩu huyết’ - Ảnh 3

Tuy nhiên, lần tái hợp này lại là một bộ ngôn tình buồn đẫm nước mắt. Với nội dung ngược tâm và cốt truyện “cẩu huyết" thường thấy của Phỉ Ngã Tư Tồn thì kết cục của bộ phim này cũng không hạnh phúc hơn ‘ Không kịp nói yêu em’ là bao.

Trên mạng xã hội Weibo, cộng đồng mạng bàn luận xôn xao về nội dung của Quãng đời còn lại, cho rằng, ‘Cứ ngỡ Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm đóng ‘Bên nhau trọn đời’, ai dè lại thành ‘Không kịp nói yêu em’ phần 2′. 

Chung Hán Lương tái hợp 'tình cũ' sau 10 năm trong phim mới, khán giả khóc cạn nước mắt vì nội dung ‘quá cẩu huyết’ - Ảnh 4

 

Bộ phim kể về câu chuyện của một một đôi tình nhân, một cặp đôi thanh mai trúc mã vì biến cố mà chia tay. Gần 10 năm sau, nam nữ chính gặp lại nhau ở trên đường, lúc này nữ chính đã là vợ người khác, là một người mẹ có một đứa con mang bệnh nặng. Nữ chính mang con tới chỗ nam chính cầu mong anh cứu mạng, nam chính lạnh lùng nói "Em muốn tôi cứu đứa bé này ư? Thật xin lỗi, tôi hận em ra đi không một lời từ biệt, lại càng hận hơn vì đứa bé này là con của người khác".

Sau đó vì để có tiền cứu con mình, nữ chính muốn dùng thân thể để trao đổi với nam chính, lấy quy tắc ngầm để đổi lấy tiền phẫu thuật cho con trai. Sau đó nữ chính bị chồng đánh, nam chính có ý muốn bảo vệ cô nhưng cô ấy còn thay chồng cầu xin tha thứ.

 Chung Hán Lương tái hợp 'tình cũ' sau 10 năm trong phim mới, khán giả khóc cạn nước mắt vì nội dung ‘quá cẩu huyết’ - Ảnh 5

 Chung Hán Lương tái hợp 'tình cũ' sau 10 năm trong phim mới, khán giả khóc cạn nước mắt vì nội dung ‘quá cẩu huyết’ - Ảnh 6

Nữ chính có cuộc sống vất vả, chồng nữ chính đối xử không tốt với cô, tới lúc cùng đường cô lại tìm tới nam chính mượn tiền. Nam chính vứt tiền trên đất để nữ chính nhặt lên. Nam chính nhìn cô và suy nghĩ rằng vốn dĩ cô nên được anh thương yêu mà giờ lại bị chồng đối xử tệ bạc thì âm thầm đau lòng. Sau này nam chính biết được sự thật đứa bé chính là con của mình, anh nhớ lại những lời nói lạnh lùng tàn nhẫn của mình với nữ chính và con trai trước kia thì đau khổ tột cùng rồi tìm mọi cách để bù đắp.

Câu chuyện phim khiến nhiều người liên tưởng đến Không kịp nói yêu em năm xưa Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm từng hợp tác. Câu chuyện tình của Mộ Dung Bái Lâm và Doãn Tịnh Uyển cũng cẩu huyết và nhiều rắc rối. Hơn nữa, ‘mẹ đẻ’ nguyên tác của Không kịp nói yêu em và Quãng đời còn lại chính là Phỉ Ngã Tư Tồn –  nhà văn được mệnh danh ‘mẹ ghẻ’ vì các bộ tiểu thuyết của cô đều chứa những tình tiết cẩu huyết, đau thương, ngược luyến tàn tâm.

Chung Hán Lương tái hợp 'tình cũ' sau 10 năm trong phim mới, khán giả khóc cạn nước mắt vì nội dung ‘quá cẩu huyết’ - Ảnh 7

 Chung Hán Lương tái hợp 'tình cũ' sau 10 năm trong phim mới, khán giả khóc cạn nước mắt vì nội dung ‘quá cẩu huyết’ - Ảnh 8

Một số bình luận của cư dân mạng nói về Quãng đời còn lại

Mặc dù vậy, cư dân mạng vẫn luôn ‘lót dép hóng’ chờ đợi ngày bộ phim ra mắt để một lần nữa được thấy hình ảnh Chung Hán Lương si tình và sự tái hợp của couple từng lấy đi vô vàn nước mắt của khán giả này.

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