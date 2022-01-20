Top 5 phim Hoa ngữ có chỉ số nhiệt độ cao nhất 2021: ‘Sơn hà lệnh’ hay ‘Đấu la đại lục’ xuất sắc hơn?

Sao quốc tế 20/01/2022 20:53

Những siêu phẩm thu hút hàng triệu khán giả đã lọt vào danh sách Top 5 bộ phim truyền hình có chỉ số nhiệt độ cao nhất năm 2021.

Mới đây trang tin tức nổi tiếng ở Trung Quốc đã chỉ ra Top 5 bộ phim truyền hình có chỉ số nhiệt độ cao nhất ở các nền tảng lớn trong năm 2021 bao gồm iQiyi, Youku, Tencent Video và MangoTV.

Cụ thể, nền tảng IQiyi nắm trong tay bộ phim đình đám "càn quét" tất cả bảng xếp hạng lớn nhỏ mang tên Ở rể. Với sự góp mặt của bộ đôi Tống Dật và Quách Kỳ Lân, Ở rể mang nội dung thú vị, hấp dẫn, được đầu tư mạnh về bối cảnh, trang phục và quan trọng nhất là diễn xuất "chắc tay" của các diễn viên. Đó là lý do giúp Ở rể thống lĩnh nhiều bảng xếp hạng về lượt xem trên nhiều nền tảng mạng xã hội, lượt tìm kiếm, chỉ số nhiệt độ,... 

Top 5 phim Hoa ngữ có chỉ số nhiệt độ cao nhất 2021: ‘Sơn hà lệnh’ hay ‘Đấu la đại lục’ xuất sắc hơn? - Ảnh 1

Nếu như IQiyi có Ở rể thì Tencent Video có Đấu la đại lục, Youku có Thượng dương phú, Mango TV có Dữ quân ca. Đây đều được xem là những đối thủ "nặng ký" tham gia "đường đua" rating ở thời điểm phát sóng. 

Đấu la đại lục do Tiêu Chiến, Ngô Tuyên Nghi đóng chính "hốt " liên tiếp thành tích khủng như phá 1 tỷ view sau 9 ngày công chiếu, liên tục đứng đầu trong nhiều bảng xếp hạng phim ảnh, các từ khóa liên quan đến phim luôn nằm trong top đầu.

Top 5 phim Hoa ngữ có chỉ số nhiệt độ cao nhất 2021: ‘Sơn hà lệnh’ hay ‘Đấu la đại lục’ xuất sắc hơn? - Ảnh 2

Thượng dương phú là một trong những bộ phim được đầu tư với kinh phí “khủng” nhất trong lịch sử phim truyền hình. Bối cảnh hoành tráng, tạo hình chỉn chu, trang phục đẹp mắt, nội dung hấp dẫn, diễn viên thực lực... là điểm cộng giúp bộ phim được khán giả đón nhận và khen ngợi. Sức hút của bộ phim không chỉ đến từ cái tên Chương Tử Di mà còn nhờ dàn diễn viên “khủng” như: Chu Nhất Vi, Dương Hựu Ninh, Triệu Nhã Chi, Huệ Anh Hồng, Vu Hòa Vỹ, Viên Hoành, Tưởng Khải…

Top 5 phim Hoa ngữ có chỉ số nhiệt độ cao nhất 2021: ‘Sơn hà lệnh’ hay ‘Đấu la đại lục’ xuất sắc hơn? - Ảnh 3

Dữ quân ca là bộ phim cổ trang xoay quanh cuộc đời của cặp chị em song sinh Trình Nhược Ngư (Trương Dư Hi) - Cừu Yên Chức (Tuyên Lộ) cùng mối tình nảy nở giữa Nhược Ngư và hoàng đế Tề Diễm (Thành Nghị).

Phim khắc họa cuộc chiến quyền lực của hoàng đế Tề Diễm và tay đại thái giám Cừu Sĩ Lương (Hạ Thịnh Minh). Dù có nhiều tranh cãi xoay quanh kịch bản, Dữ quân ca vẫn sở hữu thành tích “khủng” khi nhận về 600 triệu view nhờ vào sức hút của cặp đôi Thành Nghị - Trương Dư Hi.

Top 5 phim Hoa ngữ có chỉ số nhiệt độ cao nhất 2021: ‘Sơn hà lệnh’ hay ‘Đấu la đại lục’ xuất sắc hơn? - Ảnh 4

Hãy cùng điểm lại chi tiết từng bảng xếp hạng ngay dưới đây:

Top 5 phim hot nhất trên iQiyi năm 2021:

  1. Ở rể
  2. Phong khởi Lạc Dương
  3. Nhất sinh nhất thế
  4. Kẻ phản nghịch

Top 5 phim hot nhất trên Youku năm 2021:

  1. Thượng dương phú
  2. Phong khởi nghê thường
  3. Nông thôn tình yêu 13
  4. Chính thanh xuân
  5. Sơn hà lệnh

Top 5 phim hot nhất trên Tencent Video năm 2021:

  1. Đấu la đại lục
  2. Tảo hắc phong bạo
  3. Cẩm tâm tựa ngọc
  4. Em là niềm kiêu hãnh của anh
  5. Hộc Châu phu nhân

Top 5 phim hot nhất trên Mango TV năm 2021:

  1. Dữ quân ca
  2. Lý trí sinh ra lẽ sống
  3. Bát linh cửu linh
  4. Cùng nhau lớn lên
  5. Với anh tình yêu thật đẹp  
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