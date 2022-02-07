Sau khi chồng bị bắt giữ, nữ diễn viên An Dĩ Hiên vô cùng suy sụp, khóc rất nhiều

Sao quốc tế 07/02/2022 17:24

Trước thông tin chồng của mình có thể phải ngồi tù 20 năm, nữ diễn viên An Dĩ Hiên đã vô cùng suy sụp và cố gắng nhờ các mối quan hệ để cứu chồng.

Ngày 7/2, trang Chinatimes đưa tin sau khi doanh nhân Trần Vinh Luyện bị bắt giữ và có thể phải nhận án phạt 20 năm tù giam. Trong đó, với tội danh "điều khiển tổ chức ngầm hoạt động phi pháp", Trần Vinh Luyện nhận mức án tối đa là 15 năm tù giam. Thêm vào đó, tỷ phú sòng bạc Macao còn vướng vào các cáo buộc đánh bạc rửa tiền, từ chối hợp tác điều tra. Hiện tại, Châu đã nhận tội, đối diện ít nhất 10 năm tù.

Sau khi nhận được thông tin đó, An Dĩ Hiên đã vô cùng suy sụp, khóc nhiều. Nữ diễn viên cũng cố gắng nhờ các mối quan hệ để cứu chồng.

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Trần Vinh Luyện bị bắt giữ và có thể phải nhận án phạt 20 năm tù giam - Ảnh: Internet

Trước đó, Trần Vinh Luyện là cổ đông lớn nhất của nhà khai thác cờ bạc Macau Legend Development Ltd. Sau khi doanh nhân này bị bắt, công ty đã phủ nhận có liên quan tới các hoạt động phạm pháp của Trần Vinh Luyện. 

Bên cạnh đó, trang thông tin của tập đoàn Đức Tấn đã bị đóng cửa, các trang mạng xã hội cũng không thể tương tác. Phóng viên Hong Kong đã liên hệ với An Dĩ Hiên nhưng nữ diễn viên từ chối trả lời.

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Chồng của An Dĩ Hiên với tội danh 'điều khiển tổ chức ngầm hoạt động phi pháp' - Ảnh: Internet

An Dĩ Hiên và tỷ phú Trần Vinh Luyện kết hôn vào tháng 6/2017 tại Hawaii. Đến tháng 7/2019, cô sinh con trai đầu lòng. Sau khi lấy chồng, An Dĩ Hiên chỉ tham gia một số hoạt động thương mại. Chồng nữ diễn viên sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD. Trần Vinh Luyện rất chiều chuộng vợ. Khi nữ diễn viên sinh con, Trần Vinh Luyện bỏ ra tới 7,7 triệu USD mua liên tiếp 4 căn hộ cao cấp để thưởng cho An Dĩ Hiên. Họ thường xuyên tổ chức các buổi tiệc sang trọng, mời nhiều nghệ sĩ tham gia.

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An Dĩ Hiên và tỷ phú Trần Vinh Luyện kết hôn vào tháng 6/2017 - Ảnh: Internet

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, là người đẹp có tiếng ở Đài Loan, xuất thân trong gia đình giàu có. Cô nổi tiếng nhờ các phim như Ỷ thiên đồ long ký, Đấu ngư, Tôi là cung xử nữ...

Tỷ phú sòng bạc Trần Vinh Luyện - chồng An Dĩ Hiên đối mặt mức án 15 năm tù?

Tỷ phú sòng bạc Trần Vinh Luyện - chồng An Dĩ Hiên đối mặt mức án 15 năm tù?

Sau khi Trần Vinh Luyện bị bắt, mọi thông tin liên quan đến công việc cũng như đời tư của vợ anh - diễn viên An Dĩ Hiên trở thành tâm điểm chú ý.

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