Sau khi chồng bị bắt giữ, nữ diễn viên An Dĩ Hiên vô cùng suy sụp, khóc rất nhiều

Sau khi nhận được thông tin đó, An Dĩ Hiên đã vô cùng suy sụp, khóc nhiều. Nữ diễn viên cũng cố gắng nhờ các mối quan hệ để cứu chồng.

Bên cạnh đó, trang thông tin của tập đoàn Đức Tấn đã bị đóng cửa, các trang mạng xã hội cũng không thể tương tác. Phóng viên Hong Kong đã liên hệ với An Dĩ Hiên nhưng nữ diễn viên từ chối trả lời.

Trước đó, Trần Vinh Luyện là cổ đông lớn nhất của nhà khai thác cờ bạc Macau Legend Development Ltd. Sau khi doanh nhân này bị bắt, công ty đã phủ nhận có liên quan tới các hoạt động phạm pháp của Trần Vinh Luyện.

Chồng của An Dĩ Hiên với tội danh 'điều khiển tổ chức ngầm hoạt động phi pháp' - Ảnh: Internet

An Dĩ Hiên và tỷ phú Trần Vinh Luyện kết hôn vào tháng 6/2017 tại Hawaii. Đến tháng 7/2019, cô sinh con trai đầu lòng. Sau khi lấy chồng, An Dĩ Hiên chỉ tham gia một số hoạt động thương mại. Chồng nữ diễn viên sở hữu khối tài sản hơn 1 tỷ USD. Trần Vinh Luyện rất chiều chuộng vợ. Khi nữ diễn viên sinh con, Trần Vinh Luyện bỏ ra tới 7,7 triệu USD mua liên tiếp 4 căn hộ cao cấp để thưởng cho An Dĩ Hiên. Họ thường xuyên tổ chức các buổi tiệc sang trọng, mời nhiều nghệ sĩ tham gia.

An Dĩ Hiên và tỷ phú Trần Vinh Luyện kết hôn vào tháng 6/2017 - Ảnh: Internet

An Dĩ Hiên sinh năm 1980, là người đẹp có tiếng ở Đài Loan, xuất thân trong gia đình giàu có. Cô nổi tiếng nhờ các phim như Ỷ thiên đồ long ký, Đấu ngư, Tôi là cung xử nữ...