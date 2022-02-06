Nhậm Gia Luân yêu Ngu Thư Hân trong phim ngôn tình mới 'Vô ưu độ'

Sao quốc tế 06/02/2022 19:01

Thông tin Nhậm Gia Luân nên duyên cùng Ngu Thư Hân trong phim mới khiến cộng đồng mạng hào hứng.

Mới đây, blogger tiết lộ Nhậm Gia Luân sẽ đóng chính trong dự án mới có tên Vô ưu độ, hợp tác cùng cựu thành viên của THE9 Ngu Thư Hân

Nhậm Gia Luân là một trong những diễn viên tài năng nổi bật của làng giải trí Hoa Ngữ, tên tuổi của anh được khán giả biết đến rộng rãi qua vai diễn Lục Dịch trong siêu phẩm cổ trang Cẩm Y Chi Hạ.

Nhậm Gia Luân yêu Ngu Thư Hân trong phim ngôn tình mới 'Vô ưu độ' - Ảnh 1

Sau sự thành công vang dội của Cẩm Y Chi Hạ, Nhậm Gia Luân có cơ hội hợp tác với Bạch Lộc trong Châu Sinh Như Cố. Nhờ vào diễn xuất tài tình của mình mà anh đã khiến biết bao người xem phim rơi lệ vì nhân vật đang thủ vai.

Nhậm Gia Luân yêu Ngu Thư Hân trong phim ngôn tình mới 'Vô ưu độ' - Ảnh 2
Nhậm Gia Luân yêu Ngu Thư Hân trong phim ngôn tình mới 'Vô ưu độ' - Ảnh 3

Trong năm nay, ngoài dự án mới Vô ưu độ sắp khai máy thì Nhậm Gia Luân còn một dự án mang tên Ngự giao ký hợp tác cùng Địch Lệ Nhiệt Ba (đã đóng máy từ mấy tháng trước), đây cũng là bộ phim cổ trang được mong chờ nhất năm nay.

Nhậm Gia Luân yêu Ngu Thư Hân trong phim ngôn tình mới 'Vô ưu độ' - Ảnh 4

Trong khi đó, Ngu Thư Hân chính thức bước chân vào giới diễn xuất từ năm 2015 với nhiều tác phẩm phim ảnh, nhưng tên tuổi của cô thật sự trở nên nổi bật khi debut trong nhóm nhạc The9, dự án đến tay cũng nhiều không ngừng. 

Nhậm Gia Luân yêu Ngu Thư Hân trong phim ngôn tình mới 'Vô ưu độ' - Ảnh 5

Trước khi chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả qua chương trình Thanh Xuân có bạn 2, ít ai biết Ngu Thư Hân cũng đã tham gia vào nhiều những dự án phim lớn nhỏ khác nhau, cô từng đảm nhận vai phụ trong Trạm kế tiếp là hạnh phúc và vai nữ chính của Khúc biến tấu ánh trăng, Bạn trai vi diệu, Thiếu chủ di chậm thôi và hiện tại đang còn bộ Khu rừng nhỏ của hai người nên duyên cùng Trương Bân Bân chờ lên sóng.

Nhậm Gia Luân yêu Ngu Thư Hân trong phim ngôn tình mới 'Vô ưu độ' - Ảnh 6

 

Nhậm Gia Luân yêu Ngu Thư Hân trong phim ngôn tình mới 'Vô ưu độ' - Ảnh 7

Ngu Thư Hân và Nhậm Gia Luân đích thị là một tổ hợp hoàn hảo từ nhan sắc đến diễn xuất. Sự cân xứng và đồng đều giữa hai diễn viên chính giúp dự án Vô ưu độ trở thành bộ phim ngôn tình đáng được mong chờ trong năm nay.

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