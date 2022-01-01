Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ

Sao quốc tế 01/01/2022 16:23

Mới đây, 9 vai diễn được yêu thích nhất trên Baidu năm 2021 được tiết lộ khiến người hâm mộ háo hức.

1. Em là niềm kiêu hãnh của anh: Dương Dương trong vai Vu Đồ 

So với những vai diễn trước đây của Dương Dương như Tiêu Nại trong Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, Diệp Tu trong Toàn chức cao thủ, Tiểu Ca trong Đạo mộ bút ký thì Vu Đồ để lại ấn tượng sâu sắc nhất. Em là niềm kiêu hãnh của anh mang lại danh tiếng cho Dương Dương sau nhiều năm đóng phim không đạt được thành công như kỳ vọng.

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ - Ảnh 1

Đặc biệt, Dương Dương được người xem đánh giá cao về khả năng diễn xuất của anh trong lần trở lại này. Từ thần thái, tính cách, ngoại hình, tất cả đều đúng với những gì mà nguyên tác trong tiểu thuyết gốc cùng tên của nhà văn Cố Mạn miêu tả.

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ - Ảnh 2

Em là niềm kiêu hãnh của anh sau khi lên sóng đã đạt được những thành công vang dội, lượt người xem tăng liên tục, giúp phim lọt top những phim ăn khách nhất hè 2021.

2. Sơn hà lệnh: Cung Tuấn trong vai Ôn Khách Hành

Với sự nổi tiếng bùng nổ với màn trình diễn trong bộ phim truyền hình đam mỹ Sơn Hà lệnh, nam diễn viên Trung Quốc Cung Tuấn đang nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao mới hot nhất năm 2021. Vào vai Ôn Khách Hành, Cung Tuấn đã đốn tim mọi người bằng màn biểu diễn lôi cuốn và thăng hoa của mình.

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ - Ảnh 3 

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m87, thân hình cân đối, nét mặt ôn nhu dịu dàng, có khả năng diễn xuất bằng nét mặt cực tốt là những điều khiến các fan phải xuýt xoa trên mạng xã hội. Tuy không thể gọi là “một đêm thành sao” nhưng Sơn Hà Lệnh đã đưa Tuấn bước lên một vị trí mới trong giới C-Biz.

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ - Ảnh 4 

3. Ở rể: Tống Dật trong vai Tô Đàn Nhi

Trước thành công của "Ở rể", nữ nghệ sĩ sinh năm 1989 có sự nghiệp lận đận. Có diễn xuất tốt, gương mặt đẹp nhưng cô vẫn thiếu một tác phẩm gây tiếng vang. Trong Ở rể, diễn xuất của Tống Dật được đánh giá nhuần nhuyễn, đa dạng cảm xúc. QQ có bài viết khen ngợi khả năng biểu cảm của người đẹp sinh 32 tuổi.

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ - Ảnh 5 

Bên cạnh đó, khán giả khen ngợi nhan sắc của Tống Dật phù hợp với thần thái sang trọng của tiểu thư con nhà quyền quý Tô Đàn Nhi. Với vẻ ngoài xinh đẹp, dịu dàng, Tống Dật đã thể hiện rất tốt vai một tiểu thư khuê các xuất thân giàu có, đoan trang, hiền dịu nhưng cũng không kém phần thông minh, kiêu ngạo, trẻ trung “đầy sức sống”.

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ - Ảnh 6

 4. Em là thành trì doanh luỹ của anh: Bạch Kính Đình trong vai Hình Khắc Lũy

Khác những vai nam chính ôn nhu, đậm màu thanh xuân vườn trường trước đây, nam thần Bạch Kính Đình gây choáng với hình tượng cảnh sát đặc nhiệm quả cảm, can trường trong bộ phim Em là thành trì doanh lũy của anh.

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ - Ảnh 7 

Bạch Kính Đình đã thể hiện thành công vai diễn một chàng cảnh sát đặc nhiệm mạnh mẽ, uy phong và tâm tình khó đoán. Anh được nhiều khán giả khen trưởng thành về cả ngoại hình và diễn xuất, có không ít khán giả mong đợi rằng đây sẽ là bộ phim chuyển hình của nam diễn viên.

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ - Ảnh 8 

5. Ở rể: Quách Kỳ Lân trong vai Ninh Nghị

Quách Kỳ Lân tuy không sở hữu ngoại hình lung linh nhưng diễn xuất của anh chàng thì phải khiến thiên hạ phải trầm trồ. Kỳ Lân đã khiến chàng rể Ninh Nghị trở nên quyến rũ hơn với vẻ tinh nghịch, lầy lội và thông minh hơn người. 

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ - Ảnh 9 

Qua lối diễn giàu cảm xúc cùng biểu cảm đa dạng, linh hoạt Kỳ Lân đã tạo nên nét hấp dẫn riêng, xây dựng nên một nam chính độc đáo, cá tính, hiếm có khó tìm trong vũ trụ phim ngôn tình xứ Trung.

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ - Ảnh 10

6. Hữu phỉ: Vương Nhất Bác trong vai Tạ Doãn

Tạ Doãn trong Hữu Phỉ là Đoan Vương của tiền triều, trong người có “Thấu cốt thanh”, sở hữu võ công tuyệt học. Anh chàng được mô tả là "bề ngoài tuấn lãng, khinh công siêu phàm xuất thần nhập hóa, tính tình hài hước có chút phúc hắc độc miệng, là một kẻ lập dị không tầm thường". Vương Nhất Bác đã thể hiện được một Tạ Doãn sôi nổi, linh hoạt và "khua môi múa mép" như gió.

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ - Ảnh 11

Trước đây, trong Trần tình lệnh, khán giả chỉ biết đến Vương Nhất Bác với vẻ mặt lạnh lùng, cao ngạo. Anh còn bị chê mặt đơ và bị nghi ngờ năng lực diễn xuất. Sang Hữu Phỉ, Vương Nhất Bác hóa thân thành một chàng trai hoạt bát, chân thành và yêu Chu Phỉ tha thiết. Nhiều khán giả nhận xét khả năng diễn xuất của Vương Nhất Bác đã tiến bộ hơn nhiều. Không ít ý kiến bày tỏ bất ngờ trước sự nhập vai "xuất sắc vượt dự kiến" của anh.

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ - Ảnh 12

 7. Thiên cổ quyết trần: Hứa Khải trong vai Bạch Quyết / Thanh Mục

Trong Thiên cổ quyết trần Hứa Khải vai Bạch Quyết /Thanh Mục /Bách Huyền. Một trong tứ đại chân thần, có tu vi cao nhất, được mệnh danh là “tảng băng lạnh” vì vô cùng khó tính.

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ - Ảnh 13

Mặc dù phim bị chê vì kịch bản lỗi thời, sáo mòn, diễn xuất của Hứa Khải còn gây tranh cãi nhưng danh tiếng của Hứa Khải vẫn đang rất "hot". Theo thống kê từ Vlinkage, Hứa Khải đứng thứ 2 trong danh sách diễn viên có chỉ số truyền thông cao nhất hiện nay, chỉ sau Lý Thấm.

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ - Ảnh 14

8. Lưu kim tuế nguyệt: Nghê Ni trong vai Chu Tỏa Tỏa

Trong Lưu kim tuế nguyệt, Nghê Ni vào vai Chu Tỏa Tỏa, một cô gái xinh xắn tràn đầy sức sống và tham vọng. Sở hữu vẻ đẹp sang chảnh, vóc dáng quyến rũ và thần thái nổi bật, Nghê Ni đã hóa thân xuất sắc thành Chu Tỏa Tỏa. 

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ - Ảnh 15 

Dân mạng nhận định minh tinh 31 tuổi hoàn thành tốt các phân đoạn đòi hỏi cao về mặt diễn xuất. Có khán giả còn nhấn mạnh Nghê Ni dường như lấn át hoàn toàn bạn diễn Lưu Thi Thi về mặt diễn xuất lẫn phong thái.

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ - Ảnh 16

9. Châu sinh như cố: Nhậm Gia Luân trong vai Châu Sinh Thần 

Sự trở lại của Nhậm Gia Luân trong phim cổ trang không khiến khán giả thất vọng. Anh chứng tỏ mình là một diễn viên dày dạn kinh nghiệm. Màn thể hiện xuất sắc của Nhậm Gia Luân với vai Nam thần vương Châu Sinh Thần nhận được nhiều lời khen từ khán giả.

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ - Ảnh 17

Nhiều bình luận còn ví anh là người nối tiếp Hồ Ca, trở thành gương mặt tiềm năng sinh ra để đóng các vai nam thần cổ trang vì khí chất quá cuốn hút khán giả. Bất kể là Nam thần vương anh dũng nơi chiến trường hay là Châu Sinh Thần luôn dịu dàng với đồ đệ Thôi Thời Nghi đều được Nhậm Gia Luân hóa thân xuất sắc. 

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ - Ảnh 18 
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