Nhậm Gia Luân lộ hợp đồng “đóng thế cảnh hôn” gây sốc, hàng loạt màn chạm môi tệ nhất bị "khui" lại

Sao nam đó chính là Nhậm Gia Luân – nam chính của Châu Sinh Như Cố, Cẩm Y Chi Hạ,… Dù có sự nghiệp đang rộng mở nhưng Nhậm Gia Luân vẫn khiến một bộ phận khán giả chỉ trích vì khá dè chừng khi đóng cảnh thân mật với bạn diễn nữ. Thậm chí nam diễn viên này còn được cho là có hẳn bản hợp đồng để thuê diễn viên đóng thế thực hiện cảnh hôn thay mình.

Gần đây, dự án phim Đời Này Có Em đang khiến netizen Việt vô cùng phấn khích bởi cảnh hôn nồng cháy, chân thực của cặp chính Chung Hán Lương - Lý Tiểu Nhiễm. Nhiều người dành lời khen cho "ông hoàng ngôn tình", song cũng đề cập đến trường hợp của một sao nam luôn tránh đóng cảnh hôn với bạn diễn.

Nếu bạn là một fan cứng của nam chính sẽ thấy tìm kiếm cảnh thân mật của Gia Luân với bạn diễn như "mò kim đáy bể". Khán giả đã quen "ăn chay" với những cảnh ôm, nắm tay, thơm trán của nam thần Châu Sinh Như cố.

Nam diễn viên luôn khiến khán giả phải tiếc hùi hụi khi chưa lần nào có được một nụ hôn "nghiêm túc" với bạn diễn nữ. Khi thì mượn góc quay để giả vờ hôn với Dương Tử, Hình Phi, khi chỉ dám hôn trán Đàm Tùng Vận ở Cẩm Y Chi Hạ. Chính vì vậy, cảnh hôn của Nhậm Gia Luân bị chê nhạt nhẽo và thiếu cảm xúc.

Nhậm Gia Luân kết hôn vào năm 2016. Bà xã của anh cũng là diễn viên nhưng sau khi kết hôn, cô gần như không đóng phim mà tập trung chăm lo cho gia đình. Có thông tin cho biết, vì bận tâm đến suy nghĩ của vợ, Nhậm Gia Luân từ chối cảnh hôn trên màn ảnh và dùng diễn viên đóng thế thực hiện thay mình. Việc đóng 7 bộ phim ngọt sủng trong vòng 5 năm nhưng lại không có một cảnh hôn thật khiến Nhậm Gia Luân bị cộng đồng mạng chỉ trích là thiếu chuyên nghiệp.

Thế nhưng không ít fan khẳng định vì chứng bệnh phổi lâu năm nên Nhậm Gia Luân mới phải tránh đóng cảnh hôn, tuy nhiên vấn đề này chưa được xác nhận.

Hiện tại khán giả đang không ngừng réo gọi "Châu Sinh Thần" dưới những bài viết về cảnh hôn của Chung Hán Lương, thậm chí so sánh hai sao nam với nhau. Nhiều người tức giận, phàn nàn khi những cảnh chạm môi trong phim của Nhậm Gia Luân không đạt hiệu quả như mong muốn, thậm chí khiến bạn diễn nữ bị ảnh hưởng.

Một số bình luận của cư dân mạng:

- Thật sự xem mấy cảnh thân mật hôn hít của Nhậm Gia Luân rất chán sợ vợ đến thế thì thôi đừng nhận phim có tuyến tình cảm nữa, chứ đóng kiểu vậy thì phá hết cả mood của khán giả và phim.

- Một diễn viên đâu phải chỉ mỗi đóng cảnh hôn mới kính nghiệp đâu. Nói vậy kiểu bao nhiêu sự cố gắng khác của diễn viên như quay sớm quay trễ, quay trong mưa, trời lạnh rét là không phải cố gắng ạ?

- Anh diễn không phải tệ, nhan sắc cũng OK nhưng thật sự xem đến mấy cảnh tình cảm với bạn diễn mà "tụt mood" không muốn tiếp tục xem phim. Thấy rõ ràng sự hời hợt khi đóng những cảnh đó.

- Làm như một mình anh có vợ ấy. Một phim thì còn bao biện được nhưng phim nào cũng hôn "góc quay" như anh thì chắc cả giới giải trí này "ăn cám" hết!