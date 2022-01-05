Phim mới của Nhậm Gia Luân và Angela baby khai máy, cư dân mạng lo sợ mỹ nam cổ trang “gánh còng lưng”?

Bộ phim "Mộ Sắc Tâm Ước" chính thức khai máy với sự tham gia diễn chính của Nhậm Gia Luân và Angela Baby.

Hôm nay, ngày 5 tháng 1, bộ phim Mộ Sắc Tâm Ước với sự tham gia diễn chính của Nhậm Gia Luân và Angelababy đã chính thức được khai máy trước. Phim dự kiến bao gồm 40 tập, lên sóng trong năm 2022. Trước đó, từ cuối năm 2021, khi tin đồn về sự hợp tác giữa Nhậm Gia Luân và Angelababy vừa xuất hiện, trên các diễn đàn mạng đã bắt đầu nổ ra nhiều cuộc bàn luận sôi nổi. Cộng đồng mạng đã chia làm hai phe với những phản ứng trái chiều rõ rệt. Một bên vô cùng chờ mong sự kết hợp này giữa Nhậm Gia Luân và Angela Baby bởi cả hai người sở hữu visual rất đẹp mắt, xứng đôi.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cho rằng đạo diễn bộ phim khá mạo hiểm khi giao vai diễn lần này cho Nhậm Gia Luân và Angelababy, một phần vì cho rằng Nhậm Gia Luân không hợp đóng phim hiện đại, phần khác vì không tin tưởng vào trình độ diễn xuất của Angelababy. Dù đã đi diễn nhiều năm nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh chưa thể tiến bộ, thậm chí còn bị trêu “đóng vai cái xác cũng dở” ở bộ phim Cao Ốc Chọc Trời. Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Cũng hóng Gia Luân nhận nhiều phim để gặp nhiều hơn nhưng sao tin này thì không muốn thành thật một chút nào. - Nhậm Gia Luân chắc “gánh còng lưng”, “gánh” hết phần diễn cho Angela Baby luôn quá. - Tổ hợp nhan sắc này đỉnh quá nè, nhưng mà không biết diễn xuất của Angela Baby có khấm khá hơn không nữa. - Dạo này nhiều tin đồn Nhậm Gia Luân nhận phim quá, nhiêu đó đủ cho ông Luân đóng tới sang năm luôn mất. Mộ Sắc Tâm Ước thuộc thể loại phim hiện đại, đô thị, được chuyển thể từ tiểu thuyết Chỉ Vì Chiều Hôm Khó Tìm của tác giả Ngự Tỉnh Phanh Hương. Phim kể về quá trình từ lạ thành thương của cố vấn tâm lý Lưu Hà và tiểu thuyết gia Kỳ Liên Sơn. Một lần, Lưu Hạ (do Angelababy thủ vai) bắt gặp một cô gái có ý định nhảy cầu tự tử, bằng chuyên môn của mình, Lưu Hạ đã cảm hóa được cô gái, giúp cô từ bỏ đi ý định tiêu cực. Sự việc này vô tình lọt vào tầm mắt của Kỳ Liên Sơn (do Nhậm Gia Luân thủ vai), tò mò về Lưu Hạ, anh chủ động liên lạc với cô, thỉnh giáo cô những vấn đề về tâm lý để hỗ trợ cho sự nghiệp viết tiểu thuyết của mình. Sau này, họ cùng nhau tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ trẻ em. Trong quá trình này, Lưu Hạ và Kỳ Liên Sơn dần nảy sinh tình cảm với đối phương.

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