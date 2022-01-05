Phim mới của Nhậm Gia Luân và Angela baby khai máy, cư dân mạng lo sợ mỹ nam cổ trang “gánh còng lưng”?

Sao quốc tế 05/01/2022 19:19

Bộ phim "Mộ Sắc Tâm Ước" chính thức khai máy với sự tham gia diễn chính của Nhậm Gia Luân và Angela Baby.

Hôm nay, ngày 5 tháng 1, bộ phim Mộ Sắc Tâm Ước với sự tham gia diễn chính của Nhậm Gia Luân và Angelababy đã chính thức được khai máy trước. Phim dự kiến bao gồm 40 tập, lên sóng trong năm 2022.

Phim mới của Nhậm Gia Luân và Angela baby khai máy, cư dân mạng lo sợ mỹ nam cổ trang “gánh còng lưng”? - Ảnh 1 

Trước đó, từ cuối năm 2021, khi tin đồn về sự hợp tác giữa Nhậm Gia Luân và Angelababy vừa xuất hiện, trên các diễn đàn mạng đã bắt đầu nổ ra nhiều cuộc bàn luận sôi nổi. Cộng đồng mạng đã chia làm hai phe với những phản ứng trái chiều rõ rệt. Một bên vô cùng chờ mong sự kết hợp này giữa Nhậm Gia Luân và Angela Baby bởi cả hai người sở hữu visual rất đẹp mắt, xứng đôi.

Phim mới của Nhậm Gia Luân và Angela baby khai máy, cư dân mạng lo sợ mỹ nam cổ trang “gánh còng lưng”? - Ảnh 2 

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng cho rằng đạo diễn bộ phim khá mạo hiểm khi giao vai diễn lần này cho Nhậm Gia Luân và Angelababy, một phần vì cho rằng Nhậm Gia Luân không hợp đóng phim hiện đại, phần khác vì không tin tưởng vào trình độ diễn xuất của Angelababy. Dù đã đi diễn nhiều năm nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh chưa thể tiến bộ, thậm chí còn bị trêu “đóng vai cái xác cũng dở” ở bộ phim Cao Ốc Chọc Trời.

Phim mới của Nhậm Gia Luân và Angela baby khai máy, cư dân mạng lo sợ mỹ nam cổ trang “gánh còng lưng”? - Ảnh 3

 Một số bình luận của cộng đồng mạng:

- Cũng hóng Gia Luân nhận nhiều phim để gặp nhiều hơn nhưng sao  tin này thì không muốn thành thật một chút nào.

- Nhậm Gia Luân chắc “gánh còng lưng”, “gánh” hết phần diễn cho Angela Baby luôn quá.

- Tổ hợp nhan sắc này đỉnh quá nè, nhưng mà không biết diễn xuất của Angela Baby có khấm khá hơn không nữa.

- Dạo này nhiều tin đồn Nhậm Gia Luân nhận phim quá, nhiêu đó đủ cho ông Luân đóng tới sang năm luôn mất. 

Phim mới của Nhậm Gia Luân và Angela baby khai máy, cư dân mạng lo sợ mỹ nam cổ trang “gánh còng lưng”? - Ảnh 4

Mộ Sắc Tâm Ước thuộc thể loại phim hiện đại, đô thị, được chuyển thể từ tiểu thuyết Chỉ Vì Chiều Hôm Khó Tìm của tác giả Ngự Tỉnh Phanh Hương. Phim kể về quá trình từ lạ thành thương của cố vấn tâm lý Lưu Hà và tiểu thuyết gia Kỳ Liên Sơn.

Một lần, Lưu Hạ (do Angelababy thủ vai) bắt gặp một cô gái có ý định nhảy cầu tự tử, bằng chuyên môn của mình, Lưu Hạ đã cảm hóa được cô gái, giúp cô từ bỏ đi ý định tiêu cực. Sự việc này vô tình lọt vào tầm mắt của Kỳ Liên Sơn (do Nhậm Gia Luân thủ vai), tò mò về Lưu Hạ, anh chủ động liên lạc với cô, thỉnh giáo cô những vấn đề về tâm lý để hỗ trợ cho sự nghiệp viết tiểu thuyết của mình. Sau này, họ cùng nhau tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ trẻ em. Trong quá trình này, Lưu Hạ và Kỳ Liên Sơn dần nảy sinh tình cảm với đối phương.

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ

Mới đây, 9 vai diễn được yêu thích nhất trên Baidu năm 2021 được tiết lộ khiến người hâm mộ háo hức.

Xem thêm
Từ khóa:   Nhậm Gia Luân Angela Baby Mộ Sắc Tâm Ước phim hoa ngữ sao hoa ngữ nhậm gia luân angela baby

TIN LIÊN QUAN

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ

Top 9 vai diễn được yêu thích nhất năm 2021: Cung Tuấn, Nhậm Gia Luân khí chất ngút ngàn, Vương Nhất Bác gây thương nhớ

Tin tức dưa Cbiz ngày 30/12: Angelababy đóng 'Chiều hôm tâm ước' với Nhậm Gia Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba diễn 'Phượng Lai Tê'

Tin tức dưa Cbiz ngày 30/12: Angelababy đóng 'Chiều hôm tâm ước' với Nhậm Gia Luân, Địch Lệ Nhiệt Ba diễn 'Phượng Lai Tê'

Lý Thấm mặc áo cưới đỏ rực, làm cô dâu của Nhậm Gia Luân trong phim 'Thỉnh quân'

Lý Thấm mặc áo cưới đỏ rực, làm cô dâu của Nhậm Gia Luân trong phim 'Thỉnh quân'

Hoa Đỉnh 2021: Châu Sinh Như Cố thua đậm, Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc trượt giải vì 2 cái tên 'vô danh'

Hoa Đỉnh 2021: Châu Sinh Như Cố thua đậm, Nhậm Gia Luân và Bạch Lộc trượt giải vì 2 cái tên 'vô danh'

Tin dưa Cbiz ngày 24/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn rời Gia Hành, Nhậm Gia Luân cũng muốn bỏ Hoan Thụy ra riêng

Tin dưa Cbiz ngày 24/12: Địch Lệ Nhiệt Ba muốn rời Gia Hành, Nhậm Gia Luân cũng muốn bỏ Hoan Thụy ra riêng

Mặc cho kết thúc bi thương, 'Châu sinh như cố' của Nhậm Gia Luân vẫn ẵm luôn giải phim tình cảm lãng mạn năm 2021

Mặc cho kết thúc bi thương, 'Châu sinh như cố' của Nhậm Gia Luân vẫn ẵm luôn giải phim tình cảm lãng mạn năm 2021

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 51 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 21 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 51 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 21 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 51 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 21 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 21 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 51 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào