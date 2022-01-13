Hé lộ loạt ảnh hậu trường của 'Mộ Sắc Tâm Ước': Nhậm Gia Luân và Angela Baby 'chặt đẹp' mọi góc ảnh

Sao quốc tế 13/01/2022 17:20

Mới đây, trong loạt ảnh hậu trường của bộ phim, Nhậm Gia Luân "ghi điểm" với tạo hình điển trai, trẻ trung và năng động. Còn Angela Baby vẫn đẹp ngời ngời, khí chất sang chảnh toát ra từ nữ diễn viên.

Mới đây, sự kết hợp giữa Angela BabyNhậm Gia Luân trong bộ phim "Mộ Sắc Tâm Ước" đã gây ra một cuộc tranh luận không hề nhỏ trên các trang mạng xã hội. Mặc dù gia nhập làng giải trí tương đối sớm song tính đến thời điểm hiện tại, năng lực diễn xuất của Angela Baby vẫn chỉ ở mức trung bình. Nhiều người cảm thấy hoài nghi khi nữ diễn viên tham gia một đề tài nặng về tâm lý như bộ phim này.

Mới đây, trong loạt ảnh hậu trường của bộ phim, Nhậm Gia Luân "ghi điểm" với tạo hình điển trai, trẻ trung và năng động. Còn Angela Baby vẫn đẹp ngời ngời, khí chất sang chảnh toát ra từ nữ diễn viên. Qua những hình ảnh hậu trường được chụp bởi người hâm mộ, cặp đôi tỏa sáng mọi góc ảnh, trở thành tâm điểm của sự chú ý.

nham gia luan
Nhậm Gia Luân - Ảnh: Internet
Angela Baby
Angela Baby - Ảnh: Internet

Mặc dù bà xã Huỳnh Hiểu Minh gây tranh cãi về kĩ năng diễn xuất, nhưng người hâm mộ háo hức chờ đợi "phản ứng hóa học" giữa Nhậm Gia Luân và Angela Baby. Mộ sắc tâm ước ghi điểm lớn đầu tiên chính là nhờ vẻ đẹp của nam nữ chính, cả hai sáng bừng trong từng khung hình, khi đứng cạnh nhau cũng rất xứng đôi.

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Cả hai tỏa sáng mọi khung hình - Ảnh: Internet

"Mộ Sắc Tâm Ước" thuộc thể loại phim hiện đại, đô thị, dự kiến bao gồm 40 tập, lên sóng trong năm 2022. Phim kể về quá trình từ lạ thành thương của cố vấn tâm lý Lưu Hà và tiểu thuyết gia Kỳ Liên Sơn. Một lần, Lưu Hạ (do Angelababy thủ vai) bắt gặp một cô gái có ý định nhảy cầu tự tử, bằng chuyên môn của mình, Lưu Hạ đã cảm hóa được cô gái, giúp cô từ bỏ đi ý định tiêu cực.

Sự việc này vô tình lọt vào tầm mắt của Kỳ Liên Sơn (do Nhậm Gia Luân thủ vai), tò mò về Lưu Hạ, anh chủ động liên lạc với cô, thỉnh giáo cô những vấn đề về tâm lý để hỗ trợ cho sự nghiệp viết tiểu thuyết của mình. Sau này, họ cùng nhau tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ trẻ em. Trong quá trình này, Lưu Hạ và Kỳ Liên Sơn dần nảy sinh tình cảm với đối phương.

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