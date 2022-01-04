Angela Baby 'gây sốc' với nhan sắc đẹp tựa thiên sứ, bảo sao Huỳnh Hiểu Minh mê đắm không thôi

Mới đây, mạng xã hội đang chia sẻ "rầm rồ" bộ ảnh do người hâm mộ của bà xã Huỳnh Hiểu Minh chụp cô nàng tại show truyền hình mới mang tên "Đại Hội Trượt Tuyết Siêu Thú Vị". Cô nàng đã "gây sốc" với gương mặt tựa thiên thần giữa làn tuyết trắng. Hình ảnh từ mọi góc chụp đã phần nào chứng minh vì sao nữ diễn viên Vân Trung Ca xứng đáng là mỹ nhân sở hữu vẻ đẹp thuộc hàng top xứ Trung.

Mặc dù diễn xuất còn nhiều tranh cãi nhưng Angela Baby là một trong những mỹ nhân hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ hiện nay. Cô nàng luôn khiến công chúng đều bất ngờ và xuýt xoa với vẻ đẹp hoàn hảo lai Tây của mình. Nhan sắc dịu dàng, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt to tròn, sống mũi cao của nữ diễn viên chẳng khác gì nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Cận cảnh nhan sắc bà mẹ 1 con - Ảnh: Internet

Dân tình còn xuýt xoa gọi Baby là 'công chúa tuyết' sau khi những tấm hình này được chia sẻ - Ảnh: Internet

Cô nàng cuốn hút với vẻ đẹp rực rỡ, tràn đầy sức sống - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, những tấm hình từ hậu trường buổi quay chương trình này của bà xã Huỳnh Hiểu Minh khiến dân tình phải bất ngờ và ngỡ ngàng. Làn da trắng mịn tới mức phát sáng của nữ diễn viên thực sự khiến mọi người phải "mắt tròn mắt dẹt" mà trầm trồ. Có thể nói, Angela Baby như một bông tuyết trắng tinh khôi giữa khu trượt tuyết rộng lớn.

Vẻ đẹp gây thương nhớ của Angela Baby - Ảnh: Internet

Giữa làn tuyết trắng xoá, bà xã Huỳnh Hiểu Minh đẹp tựa thiên thần với góc mặt hoàn mỹ - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, gần đây, trong một vài sự kiện, cô nàng diện nững bộ váy làm "lộ khuyết điểm" khiến thân hình của cô nàng trông gầy gò và thiếu sức sống. Có thể vì những áp lực và mệt mỏi đến từ công việc mà cô khó mà giữ được vẻ đẹp hoàn hảo như mọi người mong muốn được. Vừa phải đối mặt với lịch trình công việc dày đặc, vừa phải chăm sóc cho con nhỏ nên chẳng có gì lạ khi bà mẹ một con mệt mỏi quá độ và không thể chăm sóc cho bản thân. Người hâm mộ cũng hy vọng Angela Baby sẽ giảm bớt lượng công việc xuống và quan tâm hơn đến sức khỏe của chính mình.