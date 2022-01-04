Những nữ diễn viên họ Dương đẹp nhất Hoa ngữ: Dương Mịch đành ngậm ngùi đứng sau mỹ nhân này

Mới đây, trang Sohu đã làm một thống kê nhỏ cho thấy số lượng sao nữ họ Dương trong Cbiz khá nhiều, họ lại còn cực kỳ nổi tiếng. Nhiều người thậm chí còn xếp hạng các mỹ nhân họ Dương theo nhan sắc.

Nữ diễn viên sinh năm 1992 được biết đến nhiều qua hàng loạt tác phẩm như Hương Mật Tựa Khói Sương, Thân Ái Nhiệt Tình Yêu Thương. Cô hiện trở thành một trong những tiểu hoa thế hệ 9X được khán giả yêu thích nhất hiện nay.

Người đứng ở vị trí thứ 4 là Dương Tử . Cô ra mắt với tư cách là một sao nhí nên được khán giả biết đến từ khi còn nhỏ. Cho tới khi trở lại, sự lột xác của Dương Tử khiến khán giả ngỡ ngàng. Cô ấy trở nên xinh đẹp hơn, diễn xuất mượt mà, đặc biệt là cực hợp với các tạo hình cổ trang.

Angela Baby

Mỹ nhân họ Dương đứng ở vị trí thứ 3 chính là Angela Baby. Cô nàng tên thật là Dương Dĩnh, bởi vì xuất thân là người mẫu nên nữ diễn viên có dáng người rất đẹp. Trong nhiều năm, cô nàng bị coi là "bình hoa di động" trên màn ảnh. Nữ diễn viên từng góp mặt trong nhiều tác phẩm nổi tiếng như Vân Trung Ca, Cô phương bất tự thưởng, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (bản điện ảnh)...

Angela Baby - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn với Huỳnh Hiểu Minh, giá trị của nữ diễn viên càng tăng cao. Dù diễn xuất không được đánh giá cao nhưng cô vẫn được đông đảo khán giả yêu mến. Tuy nhiên, dù xinh đẹp vượt trội nhưng bà xã Huỳnh Hiểu Minh ngậm ngùi đứng ở vị trí này do từng dính nghi vấn phẫu thuật thẩm mỹ.

Dương Mịch

Mỹ nhân đứng ở vị trí thứ hai là Dương Mịch. Cô hiện là nữ hoàng lưu lượng của Cbiz ở thời điểm hiện tại. Dù không phải xinh đẹp bất phàm nhưng người đẹp lại có khí chất mà ít người bì kịp. Đặc biệt, gu thời trang của cô ấy rất tuyệt. Mỗi bộ trang phục mà "tiểu hoa đán 8x" khoác lên người đều được các cô gái săn lùng và nhanh chóng cháy hàng.

Dương Mịch - Ảnh: Internet

Nổi tiếng sau sự thành công của phim truyền hình cổ trang Cung Tỏa Tâm Ngọc năm 2011, Dương Mịch ngày càng phát triển mạnh mẽ, thậm chí còn mở công ty cho riêng mình, nâng đỡ, dìu dắt rất nhiều nghệ sĩ dưới trướng như Địch Lệ Nhiệt Ba, Trương Bân Bân... Ngoài là một diễn viên tài năng, Dương Mịch còn là một bà chủ thành công.

Dương Tuyết

Đứng số 1 là Dương Tuyết, một mỹ nhân đã ở ẩn từ lâu. Dù vào nghề muộn nhưng nhờ sở hữu cả nhan sắc lẫn tài năng, nữ diễn viên sớm bước lên hàng nữ chính. Vai chính nổi bật đầu tiên của cô là trong bộ phim "Xin Đừng Quên Em", một trong số những bộ phim tình cảm bất hủ của điện ảnh Hoa ngữ.

Dương Tuyết - Ảnh: Internet

Sau khi kết hôn với nhà thiết kế Triệu Hải, nữ diễn viên dần rút lui khỏi làng giải trí, hạn chế xuất hiện trước truyền thông để chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, sau gần chục năm rời xa màn ảnh, nữ diễn viên sẽ tái xuất với tác phẩm cổ trang "Hạo Y Hành". Nhiều người đặt kỳ vọng vào sự trở lại của Dương Tuyết ở thể loại phim từng làm nên danh tiếng cho cô. Tuy nhiên, gương mặt nữ diễn viên cứng đơ, nụ cười gượng gạo, ánh mắt thiếu tự nhiên. Khán giả cho rằng ngôi sao một thời đã can thiệp dao kéo.