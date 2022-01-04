Trương Bá Chi đáp trả đầy ẩn ý khi được hỏi liệu có quay lại với Tạ Đình Phong hay không

Sao quốc tế 04/01/2022 11:19

Câu trả lời đầy ẩn ý này của Trương Bá Chí đồng thời cũng nêu lên quan điểm của cô về một cuộc hôn nhân tan vỡ.

Sau khi đường ai nấy đi từ năm 2012, cả Tạ Đình PhongTrương Bá Chi đều có cho mình những hạnh phúc mới. Trong khi nam tài tử họ Tạ quay lại với tình cũ Vương Phi thì Trương Bá Chi cũng đến với vòng tay của một người bí mật rồi sinh con trai thứ 3 nhưng chưa từng tái hôn. Tuy vậy, người hâm mộ của cặp đôi vẫn mong một ngày cả hai có thể tái hợp.

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Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi đều đã có cho mình những hạnh phúc mới sau khi ly hôn

Theo trang BJH, trong một buổi phỏng vấn cũ, Trương Bá Chi đã được MC hỏi rằng liệu cô có quay về với tình cũ không nếu như người đó ngỏ lời. Rõ ràng ý của vị MC này đang nói tới Tạ Đình Phong nên Trương Bá Chi cũng có một chút sững người và ngập ngừng, nhưng câu trả lời của cô sau đó cũng khiến nhiều người trầm ngâm suy nghĩ.

“Khi lửa cháy, mọi thứ đều rất mãnh liệt và bùng nổ. Vậy nhưng khi ngọn lửa này cháy hết, nó không thể trở lại như xưa." - Trương Bá Chi vừa chỉ vào đống lửa đang cháy trước mặt mà nói. Có thể hiểu rằng, Trương Bá Chi và Tạ Đình phong từng cuồng nhiệt yêu nhau nhưng một khi đã đổ vỡ thì cũng không có gì để níu kéo.

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Ý của Trương Bá Chi có thể hiểu là dù cô và Tạ Đình phong từng cuồng nhiệt yêu nhau nhưng một khi đã đổ vỡ thì cũng không có gì để níu kéo

Cách đây không lâu, một đoạn "tâm sự mỏng" của Tạ Đình Phong với bạn thân Dung Tổ Nhi cũng đã bị đào lại. Khi đó, Dung Tổ Nhi đã hỏi về lý do cả hai không tái hợp, có phải là vì Trương Bá Chi không đồng ý hay không, Tạ Đình Phong chỉ đáp lại một câu lúng túng: "Cô ấy hận tớ đến tận xương tuỷ.".

Quả thật dù cho công chúng đều biết hai ngôi sao luôn tránh mặt nhau ở mọi mặt trận nhưng chưa từng nghĩ đến mối quan hệ của họ lại căng thẳng như vậy. Vì lẽ đó, khả năng mà cặp đôi Phong - Chi tái hợp lại càng mỏng manh hơn.

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Sau khi nghe xong lý do mà Tạ Đình Phong đưa ra, nhiều người cũng hình dung được sự căng thẳng đằng sau mối quan hệ của anh và Trương Bá Chi.

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