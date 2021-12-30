Tạ Đình Phong tiết lộ lý do đau xót vì sao không tái hôn với Trương Bá Chi

Sao quốc tế 30/12/2021 15:48

Sau khi nghe xong lý do mà Tạ Đình Phong đưa ra, nhiều người cũng hình dung được sự căng thẳng đằng sau mối quan hệ của anh và Trương Bá Chi.

Sau hơn một thập kỷ ly hôn, Trương Bá ChiTạ Đình Phong luôn được người hâm mộ kỳ vọng sẽ sớm ngày tái hợp mặc dù nam tài tử họ Tạ hiện đang êm ấm với Vương Phi. Tin tức về tam giác tình yêu này cũng liên tục xuất hiện trên các mặt báo và được công chúng hết sức quan tâm.

ta dinh phong 1
Tạ Đình Phong tiết lộ lý do đầy xót xa vì sao không quay lại với Trương Bá Chi - Ảnh: QQ

Vào ngày 29/12 vừa qua, trang QQ có đăng tải lại một clip tâm sự của Tạ Đình Phong với bạn thân Dung tổ Nhi trong một show truyền hình. Bên cạnh chia sẻ muốn ở bên cạnh hai con trai là Lucas và Quintus, câu trả lời của nam tài tử về lý do vì sao không quay lại với Trương Bá Chi cũng khiến người xem khá bất ngờ.

Cụ thể, Dung Tổ Nhi dồn dập hỏi Tạ Đình Phong: “Tại sao cậu và Trương Bá Chi mãi không chịu tái hôn? Có phải vì cô ấy không đồng ý quay lại đúng không?”. Lúc này Tạ Đình Phong ngại ngùng trả lời: “Cô ấy hận tớ tới tận xương tủy”.

ta dinh phong 2
Nhiều người không ngờ mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi lại căng thẳng đến vậy - Ảnh: Internet

Câu trả lời này của Tạ Đình Phong nghe có vẻ khá cay đắng khi nhiều người không ngờ mối quan hệ giữa anh và vợ cũ lại căng thẳng đến vậy dù cho ai cũng cũng biết hai người vốn luôn tránh mặt nhau hết sức có thể. Cũng vì chia sẻ này của nam tài tử họ Tạ mà công chúng cũng ngầm biết rằng việc hai ngôi sao tái hợp trong tương lai là khó có thể xảy ra.

Cách đây không lâu, một bài viết trên trang BJH về gia đình nam tài tử họ Tạ cũng gây chú ý không kém. Cụ thể, Tạ Đình Phong khi được hỏi về người mà anh sẽ chọn để ở bên trong những năm cuối đời là ai thì anh cũng không ngần ngại trả lời là Trương Bá Chi, lý do là vì cô đã sinh con cho anh. Câu trả lời này khiến nhiều người xúc động vì giữa con cái và người tình lâu năm thì anh vẫn lựa chọn con cái.

ta dinh phong 3
Tạ Đình Phong để lại hầu hết tài sản cho hai cậu con trai - Ảnh: Internet

Những năm qua, dù không hoạt động nghệ thuật nữa, Tạ Đình Phong vẫn tạo dựng được cơ ngơi hơn 150 triệu USD nhờ kinh doanh. Phần lớn tài sản, anh đã để tên người thừa hưởng là hai con trai của mình, việc này phần nào khiến cho công chúng có cái nhìn thiện cảm về anh hơn sau thời gian dài nam tài tử bị chỉ trích là vô trách nhiệm với con trai.

Chung tình với Vương Phi nhưng người phụ nữ mà tạ Đình Phong muốn ở bên vào lúc cuối đời lại là một người khác?

Chung tình với Vương Phi nhưng người phụ nữ mà tạ Đình Phong muốn ở bên vào lúc cuối đời lại là một người khác?

Chia sẻ này của Tạ Đình Phong gây bất ngờ cho nhiều người vì ai cũng biết rằng suốt hơn 2 thập kỷ qua, người phụ nữ mà anh "nhất kiến chung tình" chính là Vương Phi.

Xem thêm
Từ khóa:   Trương Bá Chi Tạ Đình Phong Vương Phi sao Hoa ngữ con trai Tạ Đình Phong

TIN LIÊN QUAN

Chung tình với Vương Phi nhưng người phụ nữ mà tạ Đình Phong muốn ở bên vào lúc cuối đời lại là một người khác?

Chung tình với Vương Phi nhưng người phụ nữ mà tạ Đình Phong muốn ở bên vào lúc cuối đời lại là một người khác?

Hé lộ người đàn ông khiến Trương Bá Chi bị Tạ Đình Phong ruồng bỏ

Hé lộ người đàn ông khiến Trương Bá Chi bị Tạ Đình Phong ruồng bỏ

Tạ Đình Phong bị quý tử từ mặt, lời nói khó nghe đến mức rơi nước mắt

Tạ Đình Phong bị quý tử từ mặt, lời nói khó nghe đến mức rơi nước mắt

Trương Bá Chi 'lên mặt' với Vương Phi: 'Tôi có thể sinh con trai cho Tạ Đình Phong, cô thì sao?'

Trương Bá Chi 'lên mặt' với Vương Phi: 'Tôi có thể sinh con trai cho Tạ Đình Phong, cô thì sao?'

Nguyên nhân gì khiến Tạ Đình Phong vội vàng đến nhà Vương Phi lúc nửa đêm?

Nguyên nhân gì khiến Tạ Đình Phong vội vàng đến nhà Vương Phi lúc nửa đêm?

Nghe tin cha ruột đang nằm chờ chết, Tạ Đình Phong nói một câu lãnh đạm, ai nghe cũng đau lòng

Nghe tin cha ruột đang nằm chờ chết, Tạ Đình Phong nói một câu lãnh đạm, ai nghe cũng đau lòng

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 35 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 35 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 5 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 15 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào