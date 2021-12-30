Tạ Đình Phong tiết lộ lý do đau xót vì sao không tái hôn với Trương Bá Chi

Sau khi nghe xong lý do mà Tạ Đình Phong đưa ra, nhiều người cũng hình dung được sự căng thẳng đằng sau mối quan hệ của anh và Trương Bá Chi.

Sau hơn một thập kỷ ly hôn, Trương Bá Chi và Tạ Đình Phong luôn được người hâm mộ kỳ vọng sẽ sớm ngày tái hợp mặc dù nam tài tử họ Tạ hiện đang êm ấm với Vương Phi. Tin tức về tam giác tình yêu này cũng liên tục xuất hiện trên các mặt báo và được công chúng hết sức quan tâm. Tạ Đình Phong tiết lộ lý do đầy xót xa vì sao không quay lại với Trương Bá Chi - Ảnh: QQ Vào ngày 29/12 vừa qua, trang QQ có đăng tải lại một clip tâm sự của Tạ Đình Phong với bạn thân Dung tổ Nhi trong một show truyền hình. Bên cạnh chia sẻ muốn ở bên cạnh hai con trai là Lucas và Quintus, câu trả lời của nam tài tử về lý do vì sao không quay lại với Trương Bá Chi cũng khiến người xem khá bất ngờ.

Cụ thể, Dung Tổ Nhi dồn dập hỏi Tạ Đình Phong: “Tại sao cậu và Trương Bá Chi mãi không chịu tái hôn? Có phải vì cô ấy không đồng ý quay lại đúng không?”. Lúc này Tạ Đình Phong ngại ngùng trả lời: “Cô ấy hận tớ tới tận xương tủy”. Nhiều người không ngờ mối quan hệ giữa Tạ Đình Phong và Trương Bá Chi lại căng thẳng đến vậy - Ảnh: Internet Câu trả lời này của Tạ Đình Phong nghe có vẻ khá cay đắng khi nhiều người không ngờ mối quan hệ giữa anh và vợ cũ lại căng thẳng đến vậy dù cho ai cũng cũng biết hai người vốn luôn tránh mặt nhau hết sức có thể. Cũng vì chia sẻ này của nam tài tử họ Tạ mà công chúng cũng ngầm biết rằng việc hai ngôi sao tái hợp trong tương lai là khó có thể xảy ra.

Cách đây không lâu, một bài viết trên trang BJH về gia đình nam tài tử họ Tạ cũng gây chú ý không kém. Cụ thể, Tạ Đình Phong khi được hỏi về người mà anh sẽ chọn để ở bên trong những năm cuối đời là ai thì anh cũng không ngần ngại trả lời là Trương Bá Chi, lý do là vì cô đã sinh con cho anh. Câu trả lời này khiến nhiều người xúc động vì giữa con cái và người tình lâu năm thì anh vẫn lựa chọn con cái. Tạ Đình Phong để lại hầu hết tài sản cho hai cậu con trai - Ảnh: Internet Những năm qua, dù không hoạt động nghệ thuật nữa, Tạ Đình Phong vẫn tạo dựng được cơ ngơi hơn 150 triệu USD nhờ kinh doanh. Phần lớn tài sản, anh đã để tên người thừa hưởng là hai con trai của mình, việc này phần nào khiến cho công chúng có cái nhìn thiện cảm về anh hơn sau thời gian dài nam tài tử bị chỉ trích là vô trách nhiệm với con trai.

Chung tình với Vương Phi nhưng người phụ nữ mà tạ Đình Phong muốn ở bên vào lúc cuối đời lại là một người khác? Chia sẻ này của Tạ Đình Phong gây bất ngờ cho nhiều người vì ai cũng biết rằng suốt hơn 2 thập kỷ qua, người phụ nữ mà anh "nhất kiến chung tình" chính là Vương Phi.

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