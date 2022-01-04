Tiểu hoa đán mới nổi bị tố hách dịch, khó chịu ra mặt khi đàn chị nhận giải Ảnh hậu

Vào lễ trao giải Kim Kê 2021 vừa qua, ngôi vị Ảnh hậu đã được trao cho nữ diễn viên Trương Tiểu Phỉ nhờ màn thể hiện cực thành công trong Xin chào, Lý Hoán Anh. Tuy nhiên, trong khi mọi người ai nấy đều chúc mừng cho cô vì thành công đã đến sau 15 năm "vô danh" trong làng giải trí thì có một nàng tiểu hoa đán bị bắt trọn biểu cảm khó ở ra mặt khi đàn chị nhận giải.

Giải Ảnh hậu năm nay của Kim Kê đã chính thức gọi tên Trương Tiểu Phỉ sau thành công vang dội của Xin chào, Lý Hoán Anh - Ảnh: Internet

Khi Trương Tiểu Phỉ đang phát biểu trên sân khấu, Trương Tử Phong - nữ diễn viên sinh năm 2001 được đề cử Ảnh hậu nhờ tác phẩm Chị Tôi - đã để lộ biểu cảm vô cùng khó chịu, không hài lòng. Tuy nhiên, khi phát hiện có máy quay đang quay đến thì cô lại cười khá tươi, sau đó lại về mặt lạnh như không có gì xảy ra.