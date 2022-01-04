Tiểu hoa đán mới nổi bị tố hách dịch, khó chịu ra mặt khi đàn chị nhận giải Ảnh hậu

Được xem là có thực lực nhất trong dàn diễn viên cùng lứa và còn được ưu ái gọi là 'muội muội quốc dân' nhưng thái độ khó ở ra mặt của Trương Tử Phong khi đàn chị nhận giải đã khiến cô bị mắng không thương tiếc.
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Vào lễ trao giải Kim Kê 2021 vừa qua, ngôi vị Ảnh hậu đã được trao cho nữ diễn viên Trương Tiểu Phỉ nhờ màn thể hiện cực thành công trong Xin chào, Lý Hoán Anh. Tuy nhiên, trong khi mọi người ai nấy đều chúc mừng cho cô vì thành công đã đến sau 15 năm "vô danh" trong làng giải trí thì có một nàng tiểu hoa đán bị bắt trọn biểu cảm khó ở ra mặt khi đàn chị nhận giải.
Khi Trương Tiểu Phỉ đang phát biểu trên sân khấu, Trương Tử Phong - nữ diễn viên sinh năm 2001 được đề cử Ảnh hậu nhờ tác phẩm Chị Tôi - đã để lộ biểu cảm vô cùng khó chịu, không hài lòng. Tuy nhiên, khi phát hiện có máy quay đang quay đến thì cô lại cười khá tươi, sau đó lại về mặt lạnh như không có gì xảy ra.
Thời gian gần đây, Trương Tử Phong đang bị các blogger đình đám thi nhau "vạch mặt", họ tiết lộ sự khiêm tốn và hòa đồng của nữ diễn viên này vốn chỉ là diễn xuất và không hề thật lòng. Ngoài ra, còn có thông tin cho rằng Trương Tử Phong thường xuyên hút thuốc trên phim trường và là một cô gái khá "sành đời", khác xa với hình ảnh được công chúng biết đến.
Tuy nhiên, cũng có nhiều người lên tiếng bênh vực Trương Tử Phong, cho rằng cảm xúc buồn khi không nhận giải là hoàn toàn dễ hiểu và không đáng bị lên án như vậy. Ngoài ra, cũng có ý kiến khẳng định gương mặt khó ở của Trương Tử Phong vốn là biểu cảm bẩm sinh của cô rồi chứ không hề như nhiều người lầm tưởng.
Hiện Trương Tử Phong hay công ty quản lý đều chưa lên tiếng xác nhận hay phản bác thông tin trên nhưng với scandal lần này thì nàng tiểu hoa đán sinh năm 2001 khó lòng mà rửa oan.