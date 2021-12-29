Loạt sao 'cáo bận' không đến dự Kim Kê 2021 sau nhiều tranh cãi

Sao quốc tế 29/12/2021 10:02

Tuy là một trong những giải thưởng điện ảnh được đánh giá cao và xem trọng nhất của nền giải trí Hoa ngữ nhưng buổi khai mạc và vinh danh Kim Kê 2021 lại có khá ít nghệ sĩ đến tham dự.

Theo Sina, ngày 28/12 vừa qua, lễ khai mạc giải thưởng điện ảnh Kim Kê 2021 đã được tổ chức tại Hạ Môn, Trung Quốc với sự tham gia của nhiều gương mặt trẻ như Lưu Hạo Tồn, Trương Tử Phong, Vương Tuấn Khải,... Tuy nhiên, chỉ có vài nghệ sĩ gạo cội là đến dự như Hàn Tuyết, Lưu Mẫn Đào, Tôn Nam, Lưu Diệp.

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Kim Mã năm 2021 gây ra nhiều tranh cãi khi đề cử những đề cử hàng loạt những cái tên mới như Lưu Hạo Tồn, Dịch Dương Thiên Tỉ, Châu Dã,...

Được biết, đây là lần thứ 34 lễ trao giải Kim Kê được tổ chức. Đây được xem là một trong ba giải thưởng điện ảnh danh giá nhất của giới làm phim Trung Quốc bên cạnh Kim Mã (của Đài Loan) và Kim Tượng (do Hong Kong tổ chức). Tuy vậy, Kim Mã năm 2021 lại gây ra nhiều tranh cãi và được cho là thiếu công bằng khi đề cử những đề cử hàng loạt những cái tên mới như Lưu Hạo Tồn, Dịch Dương Thiên Tỉ, Châu Dã,...

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Diễn xuất của Lưu Hạo Tồn bị chê là nhạt nhòa và kém nổi bật

Một trong những cái tên được cho là đã nhận được sự nâng đỡ quá mức trong Kim Mã 2021 là Lưu Hạo Tồn. Nữ diễn viên vinh dự được đề cử cho hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất với tác phẩm Tặng bạn một đóa hoa. Tuy nhiên, diễn xuất của nàng "Mưu nữ lang" này lại bị chê là nhạt nhòa và kém nổi bật, đặc biệt là không thể diễn được cảnh khóc "cho tử tế".

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Trương Tiểu Phỉ nhờ có 'Xin chào, Lý hoán Anh' mà thoát kiếp 'vô danh' sau hơn 15 năm

Trong hạng mục này còn có đề cử là nữ diễn viên Trương Tiểu Phỉ trong vai "bà mẹ quốc dân" Lý Hoán Anh của bộ phim "bom tấn" 2021 Xin chào, Lý Hoán Anh đã đứng đầu doanh thu phòng vé thế giới suốt hơn 10 tháng, thu về 5,2 tỷ NDT. Tuy vậy, Trương Tiểu Phỉ lại lựa chọn không tham gia lễ khai mạc Kim Kê mà đi ghi hình cho chương trình Xuân Vãn.

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Khả năng Trương Tử Phong giành được Ảnh hậu của Kim Kê 2021 là khá cao

Một đề cử khác thuộc về Trương Tử Phong, tác phẩm Chị tôi của nữ diễn viên đã đạt doanh thu phòng vé lên đến 860 triệu NDT. Trước đó, nữ diễn viên đã giành được giải Ảnh hậu của Liên hoan phim châu Á và vào ngày 25/12 vừa qua, cô còn đạt được giải Nữ chính xuất sắc nhất của liên hoan phim Trường Xuân vì vậy khả năng cô giành được Ảnh hậu của Kim Kê 2021 là khá cao.

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Lưu Mẫn Đào cũng được đề cử trong hạng mục này nhờ 'Hẹn gặp lại, thiếu niên'

Đề cử còn lại trong hạng mục này thuộc về diễn viên gạo cội Lưu Mẫn Đào trong Hẹn gặp lại, thiếu niên. Có thể thấy, so với những tên tuổi này thì Lưu Hạo Tồn chịu lép vế hơn hẳn nếu so về kinh nghiệm diễn xuất lẫn độ nổi tiếng.

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Lễ trao giải Kim Kê 2021 còn gây tranh cãi khi đề cử Châu Dã cho hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất trong khi cô chỉ xuất hiện trong 1921 có vài phút

Lễ trao giải Kim Kê 2021 còn gây tranh cãi khi hạng mục Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất có đề cử nữ diễn viên Châu Dã vì trong phim 1921 cô chỉ xuất hiện được có vài phút. Không những vậy, diễn xuất của cô bị đánh giá là đơ cứng và "lố lăng" nên phù hợp hơn để tranh cử Cây Chổi Vàng thay vì Kim Kê. Có lẽ cũng bởi vì tranh cãi này mà Châu Dã đã không tới dự lễ khai mạc Kim Kê 2021.

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Vương Tuấn Khải đến tham gia lễ khai mạc Kim Kê 2021 với tư cách khách mời biểu diễn và giới thiệu các dự án sắp tới

Ở hạng mục Nam chính xuất sắc nhất, hầu hết những cái tên được đề cử là Vu Hòa Vỹ, Trương Dịch, Quách Hiểu Đông, Dịch Dương Thiên Tỉ đều không tham gia lễ khai mạc, duy chỉ có nam diễn viên Lưu Diệp là có đến. Ngoài ra, tuy không được đề cử ở Kim Kê 2021, Vương Tuấn Khải cũng đến tham gia với tư cách khách mời biểu diễn và giới thiệu các dự án sắp tới.

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