'Công chúa Huawei' Diêu An Na đáp trả thâm sâu khi bị chê giống nhân viên đoàn phim hơn là diễn viên

Sau khi ra mắt với khán giả thông qua các MV và show giải trí khác nhau, Diêu An Na lần này quyết định đá sân sang mảng phim ảnh.

Diêu An Na sinh năm 1998 là con gái thứ hai của CEO tập đoàn Huawei – Nhậm Chính Phi, từ nhỏ cô đã được gia đình cho tiếp xúc với các bộ môn nghệ thuật như múa ba lê, chơi đàn piano, thư pháp, ca hát, hội họa,... Khi trường thành, Diêu An Na xuất sắc tốt nghiệp Đại học danh giá Harvard ngành khoa học máy tính và thống kê và làm việc cho một công ty lớn tại nước ngoài. Diêu An Na từ bỏ công việc tại một công ty lớn tại nước ngoài để tham gia vào giới giải trí - Ảnh: Internet Tuy có một cuộc sống người người mơ ước nhưng Diêu An Na quyết định về nước và tham gia vào con đường nghệ thuật. Cô ký hợp đồng với công ty giải trí Thiên Hạo Thịnh Thế, nơi hiện đang quản lý các tên tuổi như Trần Phi Vũ, Lý Trị Đình, Thích Vy,... Quyết định này của cô vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ phía công chúng, nhiều người cho rằng cô được ưu ái hơn hẳn chỉ vì xuất thân hào môn của mình.

Mới đây, vào ngày 26/12, Diêu An Na đã cùng với các thành viên của đoàn làm phim Cliff rising by the sea làm lễ khai máy. Được biết, đây là dự á phim ảnh đầu tiên của cô vì trước đây nữ minh tinh chỉ hoạt động thông qua các MV ca nhạc và show giải trí. Trong bức ảnh làm lễ khai máy, Diêu An Na kém nổi bật và lọt thỏm vào trong các nhân viên đoàn làm phim - Ảnh: Internet Nội dung phim Cliff rising by the sea kể về một cô gái trẻ chuyển nhà từ vùng quê lên thành phố nhưng lại thường xuyên bị châm chọc bởi xuất thân quê mùa của mình. Với chủ đề học đường và giới trẻ, bộ phim được kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm của công chúng.

Tuy nhiên với tạo hình nhân vật của Diêu An Na trong bộ phim này, cư dân mạng cảm thấy quá tầm thường, nhiều ý kiến cho rằng cô không hề hợp với nhân vật và không hề nổi bật một chút nào khi đứng giữa các nhân viên đoàn làm phim. Ngoài ra, có không ít những bình luận chế giễu Diêu An Na trông như một nhân viên đoàn làm phim đến dự buổi khai máy. Tuy vậy, đây rất có thể là tạo hình để phù hợp cho phim - Ảnh: Internet Tuy vậy, cũng có người bênh vực Diêu An Na, họ cho rằng tạo hình của cô như vậy có thể là để hợp với nhân vật trong phim vậy nên mọi người đừng vội đánh giá mà hãy đợi đến khi bộ phim lên sóng. Tuy vậy, khi đối diện với hàng loạt lời chỉ trích nặng nề như vậy, ái nữ nhà Huawei vẫn bình tĩnh giữ im lặng, không đáp trả lại điều gì.

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