'Công chúa Huawei' Diêu An Na đáp trả thâm sâu khi bị chê giống nhân viên đoàn phim hơn là diễn viên

Tuy có một cuộc sống người người mơ ước nhưng Diêu An Na quyết định về nước và tham gia vào con đường nghệ thuật. Cô ký hợp đồng với công ty giải trí Thiên Hạo Thịnh Thế, nơi hiện đang quản lý các tên tuổi như Trần Phi Vũ, Lý Trị Đình, Thích Vy,... Quyết định này của cô vấp phải nhiều phản ứng trái chiều từ phía công chúng, nhiều người cho rằng cô được ưu ái hơn hẳn chỉ vì xuất thân hào môn của mình.

Diêu An Na sinh năm 1998 là con gái thứ hai của CEO tập đoàn Huawei – Nhậm Chính Phi, từ nhỏ cô đã được gia đình cho tiếp xúc với các bộ môn nghệ thuật như múa ba lê, chơi đàn piano, thư pháp, ca hát, hội họa,... Khi trường thành, Diêu An Na xuất sắc tốt nghiệp Đại học danh giá Harvard ngành khoa học máy tính và thống kê và làm việc cho một công ty lớn tại nước ngoài.

Mới đây, vào ngày 26/12, Diêu An Na đã cùng với các thành viên của đoàn làm phim Cliff rising by the sea làm lễ khai máy. Được biết, đây là dự á phim ảnh đầu tiên của cô vì trước đây nữ minh tinh chỉ hoạt động thông qua các MV ca nhạc và show giải trí.

Trong bức ảnh làm lễ khai máy, Diêu An Na kém nổi bật và lọt thỏm vào trong các nhân viên đoàn làm phim - Ảnh: Internet

Nội dung phim Cliff rising by the sea kể về một cô gái trẻ chuyển nhà từ vùng quê lên thành phố nhưng lại thường xuyên bị châm chọc bởi xuất thân quê mùa của mình. Với chủ đề học đường và giới trẻ, bộ phim được kỳ vọng sẽ thu hút được nhiều sự quan tâm của công chúng.