Điều ít ai biết về diễn viên gạo cội Chu Mễ Mễ: Bao năm cống hiến chỉ nhận được mức lương bèo bọt

Sao quốc tế 28/12/2021 12:07

Gắn bó với TVB suốt 30 năm nhưng hơn một năm nay Chu Mễ Mễ không được giao phim mới, thù lao chơi gameshow quá ít ỏi khiến bà phải bỏ về Singapore.

Chu Mễ Mễ là cái tên không còn xa lạ với khán giả xem phim TVB khi thường xuất hiện trong các bộ phim điện ảnh, truyền hình do TVB sản xuất như Đường Bá Hổ điểm Thu Hương (Châu Tinh Trì sản xuất), Lực lượng phản ứng, Tuý đả kim chi, Cẩm tú lương duyên... Nữ diễn viên 67 tuổi thường vào vai các bà nội trợ có tính tình vui vẻ, ham ăn, nhiều chuyện nhưng tính cách bộc trực, thoải mái và tốt bụng.

 Điều ít ai biết về diễn viên gạo cội Chu Mễ Mễ: Bao năm cống hiến chỉ nhận được mức lương bèo bọt - Ảnh 1

Trong một buổi phóng vấn ngày 22.12 được QQ trích dẫn, Chu Mễ Mễ tiết lộ việc mình bị thất nghiệp ở TVB gần một năm nay. Từ tháng 1/2021, Chu Mễ Mễ chán nản quay về Singpaore, từ đó không được giao phim mới mà cũng chẳng nhận được một đồng lương cơ bản. Chỉ có một chương trình truyền hình mời bà tham gia với thù lao 1.000 HKD (khoảng 3 triệu đồng). Điều này khiến nữ diễn viên sinh năm 1954 chạnh lòng. Thù lao này không đủ mua vé máy bay khứ hồi và cách ly khi bà từ Singapore sang Hồng Kông.

 Điều ít ai biết về diễn viên gạo cội Chu Mễ Mễ: Bao năm cống hiến chỉ nhận được mức lương bèo bọt - Ảnh 2

Là một ca sỹ thường lưu diễn ở Mỹ, Canada nên Chu Mễ Mễ vẫn có cuộc sống sung túc, bà cho rằng nhiều năm qua vẫn làm việc cho TVB cũng như đôi bên cùng có lợi để phát triển nhưng trong bối cảnh hiện tại mức giá mà TVB đưa ra thật sự quá khiêm tốn, có lẽ đây là mức giá chung cho các diễn viên phụ, lớn tuổi tại nhà đài.

 Điều ít ai biết về diễn viên gạo cội Chu Mễ Mễ: Bao năm cống hiến chỉ nhận được mức lương bèo bọt - Ảnh 3

Chu Mễ Mễ sinh ra ở Malaysia, bắt đầu ca hát khi còn trẻ và khởi nghiệp ở Singapore. Từ năm 1979, bà chuyển hướng hoạt động sang Hồng Kông, phát hành album và trình diễn khắp thế giới bằng tiếng Quảng Đông. Vì lúc bấy giờ ca sĩ khó nổi tiếng nếu không xuất hiện trên truyền hình nên Chu Mễ Mễ đành ký hợp đồng làm diễn viên phụ của TVB.

 Điều ít ai biết về diễn viên gạo cội Chu Mễ Mễ: Bao năm cống hiến chỉ nhận được mức lương bèo bọt - Ảnh 4

Theo thống kê của 163, nữ nghệ sĩ đã tham gia hơn 70 bộ phim truyền hình ở đây, tuy nhiên bà không nhận được kỷ niệm chương 30 năm hoạt động nghệ thuật tại TVB như một số đồng nghiệp khác. Vì thế Chu Mễ Mễ rất buồn khi không được đối xử xứng đáng với những gì đã cống hiến. Chính sách dùng người khắc nghiệt này bị xem là một trong những nguyên nhân khiến người tài lần lượt rời bỏ TVB, khiến hãng truyền hình này ngày càng mất dần vị thế.

 Điều ít ai biết về diễn viên gạo cội Chu Mễ Mễ: Bao năm cống hiến chỉ nhận được mức lương bèo bọt - Ảnh 5

Mặc dù không được TVB trọng dụng nhưng Chu Mễ Mễ vẫn có thu nhập ổn định ở lĩnh vực âm nhạc. Bà cũng có gia đình hạnh phúc với hai con trai đã trưởng thành. 

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