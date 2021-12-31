Thảm đỏ Kim Kê 2021: Nghê Ni lộng lẫy xứng danh 'nữ thần', Tạ Đình Phong 'lên đồ' cực soái, phong độ ngút ngàn

Sao quốc tế 31/12/2021 09:44

Siêu thảm đỏ Kim Kê năm nay đã chứng kiến sự "đổ bộ" của hàng loạt cái tên đình đám như Nghê Ni, Huỳnh Hiểu Minh, Tạ Đình Phong, Quan Hiểu Đồng,...

Theo Sina, chiều ngày 30/12 vừa qua, thảm đỏ Kim Kê 2021 đã thật sự bùng nổ với sự hội tụ của dàn sao nổi tiếng nhất nhì xứ Trung. Trong đó, phải kể đến những cái tên vô cùng đình đám như Lý Bằng, Lý Dịch Phong, Đồng Lệ Á, Nghê Ni,... Ai cũng tươi cười rạng rỡ tham dự lễ trao giải có quy mô lớn nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ.

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Nghê Ni lộng lẫy và yêu kiều, khoe khéo làn da trắng sứ của mình
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Quan Hiểu Đồng xinh như búp bê, để lộ bờ vai thon với chiếc đầm công chúa thướt tha
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Vợ chồng Viên Hoằng – Trương Hâm Nghệ nắm tay tình cảm trên thảm đỏ

Bên cạnh những sao nữ như Nghê Ni hay Quan Hiểu Đồng vô cùng kiều diễm và lộng lẫy thì Lý Băng Băng lại để lộ sự lão hóa với những nếp nhăn rõ nét trên khuôn mặt. Ngoài ra, sự hiện diện của những sao nam vô cùng lịch lãm và phong độ như Tạ Đình Phong, Lý Dịch Phong,... cũng là điểm nhấn không thể thiếu cho Kim Kê năm nay.

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Huỳnh Hiểu Minh với nhan sắc 'lúc lên lúc xuống' lộ rõ vẻ tiều tụy và không có Angelababy đi theo
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Lý Băng Băng kém sắc trong chiếc đầm khá nhạt nhòa và vô tình để lộ dấu hiệu tuổi tác qua các nếp nhăn và làn da chảy xệ
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Kim Thần xinh đẹp nhưng lại thiếu sức sống với cơ thể quá gầy gò
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Tạ Đình Phong bảnh bao và vô cùng phong độ khi đã ngoài 40
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Đồng Lệ Á kín đáo nhưng vẫn đủ sức 'đè bẹp' bất kỳ ai với nhan sắc 'lên hương' hậu tái hôn với nhân vật quyền lực
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'Nữ thần gen Z' Lưu Hạo Tồn đẹp xuất thần với chiếc đầm tím nhạt, thanh tú
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Lý Dịch Phong bảnh trai, xuất hiện một cái là khiến hội chị em 'xỉu up xỉu down' liền

Ảnh: Sina

Loạt sao 'cáo bận' không đến dự Kim Kê 2021 sau nhiều tranh cãi

Loạt sao 'cáo bận' không đến dự Kim Kê 2021 sau nhiều tranh cãi

Tuy là một trong những giải thưởng điện ảnh được đánh giá cao và xem trọng nhất của nền giải trí Hoa ngữ nhưng buổi khai mạc và vinh danh Kim Kê 2021 lại có khá ít nghệ sĩ đến tham dự.

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Từ khóa:   Kim Kê 2021 Nghê Ni Tạ Đình Phong Quan Hiểu Đồng sao Hoa ngữ

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