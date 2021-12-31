Thảm đỏ Kim Kê 2021: Nghê Ni lộng lẫy xứng danh 'nữ thần', Tạ Đình Phong 'lên đồ' cực soái, phong độ ngút ngàn

Theo Sina, chiều ngày 30/12 vừa qua, thảm đỏ Kim Kê 2021 đã thật sự bùng nổ với sự hội tụ của dàn sao nổi tiếng nhất nhì xứ Trung. Trong đó, phải kể đến những cái tên vô cùng đình đám như Lý Bằng, Lý Dịch Phong, Đồng Lệ Á, Nghê Ni,... Ai cũng tươi cười rạng rỡ tham dự lễ trao giải có quy mô lớn nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ.
Bên cạnh những sao nữ như Nghê Ni hay Quan Hiểu Đồng vô cùng kiều diễm và lộng lẫy thì Lý Băng Băng lại để lộ sự lão hóa với những nếp nhăn rõ nét trên khuôn mặt. Ngoài ra, sự hiện diện của những sao nam vô cùng lịch lãm và phong độ như Tạ Đình Phong, Lý Dịch Phong,... cũng là điểm nhấn không thể thiếu cho Kim Kê năm nay.