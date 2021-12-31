La Tấn 'than thở' trên mạng xã hội, dấy lên nghi vấn đã ly hôn với Đường Yên?

Chỉ một dòng chia sẻ của La Tấn than thở về cuộc đời trên mạng xã hội, cư dân mạng đã đặt nghi vấn cặp đôi đã "đường ai nấy đi".

Mới đây, trang Sohu đăng tải bài viết cho biết nam diễn viên La Tấn đã đăng một dòng trạng thái trên trang Weibo cá nhân với nội dung: "Lại là một giai đoạn cuộc sống". Ngoài câu nói khá buồn bã này thì La Tấn còn chia sẻ một bức hình anh đứng quay lưng dưới trời mưa, mang đến một cảm giác rất sầu thảm.

Sau khi đăng tải, bài viết ngay lập tức nhận được sự quan tâm của người hâm mộ bởi vì hiếm khi người hâm mộ thấy La Tấn có những dòng chia sẻ đầy tâm trạng như thế này. Bên cạnh đó, nhiều người đặt nghi vấn phải chăng anh muốn ám chỉ cuộc hôn nhân của mình và Đường Yên đang rạn nứt, thậm chí là đã chia tay khi phải bắt đầu cuộc sống mới.

Dòng chia sẻ đầy tâm trạng của La Tấn gây chú ý - Ảnh Sohu

Giữa lúc cuộc bàn tán về hôn nhân của Đường Yên và La Tấn vẫn đang xôn xao trên mạng xã hội thì nhanh chóng có người làm sáng tỏ tin đồn này, họ cho biết La Tấn chỉ là đang tuyên truyền cho bộ phim mới mà thôi, hơn nữa nhân vật mà anh đảm nhận trong phim có cuộc đời khá buồn. Do đó, điều này đã khiến không ít người thở phào nhẹ nhõm vì họ mong cặp đôi này không đi vào "vết xe đổ" của nhiều tiểu hoa đán cùng thời với Đường Yên như Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh...

Cặp đôi Đường Yên và La Tấn - Ảnh: Internet

Đường Yên và La Tấn là hai cái tên được biết đến nhiều trong làng giải trí Hoa ngữ. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu cặp đôi khiến nhiều người nghi ngờ đã chia tay. Sau kết hôn, cặp đôi đã bắt đầu phát sinh loạt mâu thuẫn về tính cách khi sống chung. Trước đó vào tháng 7 cũng có tin đồn cặp đôi không còn ở bên nhau. Thậm chí, cư dân mạng xôn xao khi thông tin La Tấn ngoại tình với nữ trợ lý sau lưng Đường Yên.

Đường Yên vốn là 'tra nữ', từng ngoại tình với La Tấn sau lưng Khưu Trạch? Sau gần 1 thập kỷ, uẩn khúc trong đoạn tình cảm của Đường Yên và Khưu Trạch bỗng dưng bị đào lại.

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