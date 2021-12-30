Địch Lệ Nhiệt Ba khoe nhan sắc đẹp không tì vết trên bìa tạp chí Trendshealth 2022

Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là một trong những mỹ nhân hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ hiện tại. Nữ diễn viên sinh năm 1992 sở hữu vẻ đẹp trời phú và càng trở nên hoàn hảo hơn khi có phong cách thời trang tinh tế.

Mới đây, tạp chí Trendshealth đã công bố gương mặt trang bìa cho số khai niên tháng 1/2022 là Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhan sắc và thần thái của mỹ nhân Tân Cương nhận được nhiều lời ngợi khen từ công chúng.

Trang bìa là hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba với chiếc váy trắng, dáng người mảnh dẻ cùng thần thái lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ.

Với loạt hình ảnh khác, nữ diễn viên lại bất ngờ với trang phục năng động, khỏe khoắn và khoe khéo đôi chân dài miên man.

Dù ở bất kỳ phong cách nào, từ trẻ trung, hiện đại đến thanh lịch, thời thượng, nữ diễn viên sinh năm 1992 đều toát lên sự cuốn hút khó tả.

Trong số những người đẹp đến từ Tân Cương của làng giải trí Hoa ngữ, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang là gương mặt được săn đón nhất.

Nhan sắc nữ thần của "Hoa Tuyết Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba khiến nhiều người trầm trồ

Không ít người khen ngợi hết lời vì sự chuyên nghiệp trong cách tạo dáng, khí chất ngút ngàn và nhan sắc ngày càng "lên hương" của nữ diễn viên Tam sinh tam thế.

Địch Lệ Nhiệt Ba như một quý cô thanh lịch, sang chảnh và tràn đầy năng lượng.

Mỹ nhân Tân Cương toát lên khí chất sang chảnh đúng chuẩn một minh tinh.

TRENDSHEALTH là tạp chí về sức khỏe dành cho phái nữ của Trung Quốc. TRENDSHEALTH theo đuổi tiêu chí 3H (Health, Happy và High – tạm dịch: Sức khỏe – Hạnh phúc – Cao cấp) nên bên cạnh nội dung về chăm sóc sức khỏe, phong cách sống, tạp chí cũng có những bộ ảnh mang tính thời trang chụp những ngôi sao nổi tiếng. Địch Lệ Nhiệt Ba được khen là đã truyền tải được tinh thần 3H của tạp chí rất chuẩn với bộ ảnh này.