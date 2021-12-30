Địch Lệ Nhiệt Ba khoe nhan sắc đẹp không tì vết trên bìa tạp chí Trendshealth 2022

Sao quốc tế 30/12/2021 15:44

Loạt ảnh sốt xình xịch của mỹ nhân Tân Cương khiến người xem xuýt xoa bởi vẻ đẹp không tì vết.

Địch Lệ Nhiệt Ba được xem là một trong những mỹ nhân hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ hiện tại. Nữ diễn viên sinh năm 1992 sở hữu vẻ đẹp trời phú và càng trở nên hoàn hảo hơn khi có phong cách thời trang tinh tế.

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe nhan sắc đẹp không tì vết trên bìa tạp chí Trendshealth 2022 - Ảnh 1

Mới đây, tạp chí Trendshealth đã công bố gương mặt trang bìa cho số khai niên tháng 1/2022 là Địch Lệ Nhiệt Ba. Nhan sắc và thần thái của mỹ nhân Tân Cương nhận được nhiều lời ngợi khen từ công chúng.

 Địch Lệ Nhiệt Ba khoe nhan sắc đẹp không tì vết trên bìa tạp chí Trendshealth 2022 - Ảnh 2

Trang bìa là hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba với chiếc váy trắng, dáng người mảnh dẻ cùng thần thái lạnh lùng nhưng không kém phần quyến rũ.

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe nhan sắc đẹp không tì vết trên bìa tạp chí Trendshealth 2022 - Ảnh 3

Với loạt hình ảnh khác, nữ diễn viên lại bất ngờ với trang phục năng động, khỏe khoắn và khoe khéo đôi chân dài miên man.

 Địch Lệ Nhiệt Ba khoe nhan sắc đẹp không tì vết trên bìa tạp chí Trendshealth 2022 - Ảnh 4

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe nhan sắc đẹp không tì vết trên bìa tạp chí Trendshealth 2022 - Ảnh 5

Dù ở bất kỳ phong cách nào, từ trẻ trung, hiện đại đến thanh lịch, thời thượng, nữ diễn viên sinh năm 1992 đều toát lên sự cuốn hút khó tả.

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe nhan sắc đẹp không tì vết trên bìa tạp chí Trendshealth 2022 - Ảnh 6

Trong số những người đẹp đến từ Tân Cương của làng giải trí Hoa ngữ, Địch Lệ Nhiệt Ba hiện đang là gương mặt được săn đón nhất.

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe nhan sắc đẹp không tì vết trên bìa tạp chí Trendshealth 2022 - Ảnh 7

Nhan sắc nữ thần của "Hoa Tuyết Tân Cương" Địch Lệ Nhiệt Ba khiến nhiều người trầm trồ

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe nhan sắc đẹp không tì vết trên bìa tạp chí Trendshealth 2022 - Ảnh 8

Không ít người khen ngợi hết lời vì sự chuyên nghiệp trong cách tạo dáng, khí chất ngút ngàn và nhan sắc ngày càng "lên hương" của nữ diễn viên Tam sinh tam thế.

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe nhan sắc đẹp không tì vết trên bìa tạp chí Trendshealth 2022 - Ảnh 9

Địch Lệ Nhiệt Ba như một quý cô thanh lịch, sang chảnh và tràn đầy năng lượng.

Địch Lệ Nhiệt Ba khoe nhan sắc đẹp không tì vết trên bìa tạp chí Trendshealth 2022 - Ảnh 10

Mỹ nhân Tân Cương toát lên khí chất sang chảnh đúng chuẩn một minh tinh.

TRENDSHEALTH là tạp chí về sức khỏe dành cho phái nữ của Trung Quốc. TRENDSHEALTH theo đuổi tiêu chí 3H (Health, Happy và High – tạm dịch: Sức khỏe – Hạnh phúc – Cao cấp) nên bên cạnh nội dung về chăm sóc sức khỏe, phong cách sống, tạp chí cũng có những bộ ảnh mang tính thời trang chụp những ngôi sao nổi tiếng. Địch Lệ Nhiệt Ba được khen là đã truyền tải được tinh thần 3H của tạp chí rất chuẩn với bộ ảnh này. 

Từ khóa:   Địch Lệ Nhiệt Ba nhan sắc Địch Lệ Nhiệt Ba sao hoa ngữ Địch Lệ Nhiệt Ba Trendshealth Địch Lệ Nhiệt Ba bìa tạp chí

TIN LIÊN QUAN

Tin tức dưa Cbiz ngày 29/12: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lấy game show làm chủ năm 2022, Dương Mịch không diễn 'Kiều tàng'

Tin tức dưa Cbiz ngày 29/12: Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ lấy game show làm chủ năm 2022, Dương Mịch không diễn 'Kiều tàng'

Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần

Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần

Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba đứng thứ mấy?

Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới 2021: Địch Lệ Nhiệt Ba đứng thứ mấy?

'Đập tan' tin đồn lão hóa, Địch Lệ Nhiệt Ba khoe mặt mộc ở tuổi 29 khiến người hâm mộ 'hả hê'

'Đập tan' tin đồn lão hóa, Địch Lệ Nhiệt Ba khoe mặt mộc ở tuổi 29 khiến người hâm mộ 'hả hê'

Màn đáp trả cao siêu của Địch Lệ Nhiệt Ba khi bị mẹ giục cưới, ai nghe cũng phải 'câm nín'

Màn đáp trả cao siêu của Địch Lệ Nhiệt Ba khi bị mẹ giục cưới, ai nghe cũng phải 'câm nín'

Tin tức dưa Cbiz ngày 26/12: Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đón tin vui, Trần Tinh Húc đi theo con đường 'tra nam'

Tin tức dưa Cbiz ngày 26/12: Địch Lệ Nhiệt Ba và Nhậm Gia Luân đón tin vui, Trần Tinh Húc đi theo con đường 'tra nam'

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Sự thật đằng sau nụ cười của người vợ khi bị nhân tình của chồng chê bai nhan sắc

Tâm sự gia đình 33 phút trước
Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tình huống dở khóc dở cười của cô gái trong buổi hẹn mai mối ngoài dự đoán

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Trúng số độc đắc đúng ngày 8/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Sự thật đằng sau đứa con giống mình như đúc của người vợ vừa ly hôn

Tâm sự Eva 1 giờ 33 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Cuộc hội ngộ bất ngờ tại lễ cưới và phản ứng không ai ngờ tới từ quan khách

Tâm sự Eva 2 giờ 3 phút trước
Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 2 giờ 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 3 giờ 33 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 4 giờ 3 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào