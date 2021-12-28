Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần

Sao quốc tế 28/12/2021 18:12

Thời trang tham dự sự kiện của Địch Lệ Nhiệt được đánh giá cao vì khéo léo thể hiện được lợi thế vóc dáng.

Địch Lệ Nhiệt Ba không còn là cái tên xa lạ với người hâm mộ showbiz Trung Quốc. "Mỹ nhân Tân Cương" thường xuyên được ngợi ca về vẻ ngoài kiều diễm. Từ khi gia nhập làng giải trí Địch Lệ Nhiệt Ba đã nhận được vô số quan tâm. Người đẹp được xem là "cơn lốc sắc đẹp" khiến ai nấy cũng phải ngưỡng mộ.

 Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần - Ảnh 1

Địch Lệ Nhiệt Ba không chỉ xinh đẹp mà còn có phong cách thời trang ấn tượng. Điều này khiến cư dân mạng luôn mong ngóng tạo hình của cô ở mỗi sự kiện và bày tỏ sự thất vọng nếu Địch Lệ Nhiệt Ba không tham gia. Trong năm 2021, Địch Lệ Nhiệt Ba một lần nữa chứng minh gu ăn vận thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ đã trở thành thương hiệu.

Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần - Ảnh 2Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần - Ảnh 3

Với lợi thế chiều cao, thân hình cân đối, mảnh mai nhưng "vòng nào ra vòng nấy" Địch Lệ Nhiệt Ba mặc gì cũng tôn dáng ngọc ngà. Dễ thấy người đẹp thường chọn các thiết kế có dáng dài. Khi thì là những chiếc đầm công chúa xòe rộng, khi khác ôm lấy đường cong hoặc xẻ đùi duyên dáng. Đặc biệt, kiểu dáng thân váy thường là khoét cổ chữ V sâu hoặc quây và cúp ngực.

Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần - Ảnh 4Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần - Ảnh 5Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần - Ảnh 6Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần - Ảnh 7

Người đẹp ưa chuộng những thiết kế quyến rũ nhưng luôn có chừng mực bởi vậy càng được đánh giá cao. Mặc dù hành động che chắn mỗi khi mặc váy hở của Địch Lệ Nhiệt Ba có gây nên tranh cãi "làm màu" nhưng phần lớn vẫn tấm tắc ngợi khen lựa chọn phục trang của người đẹp Tân Cương.

Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần - Ảnh 8Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần - Ảnh 9Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần - Ảnh 10

Là một trong những mỹ nhân 9x đẹp nức tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, mỗi khi xuất hiện "mỹ nhân Tân Cương" đều thu hút sự chú ý của công chúng vì quá đẹp. Sau mỗi sự kiện, cái tên Địch Lệ Nhiệt Ba lại được đẩy lên top tìm kiếm.

Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần - Ảnh 11

Sở hữu thân hình nuột nà, gợi cảm cùng gương mặt xinh đẹp, Địch Lệ Nhiệt Ba không ngại biến hóa theo nhiều phong cách khác nhau khi ngây thơ trong sáng, khi lại gợi cảm hút hồn...

Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần - Ảnh 12Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần - Ảnh 13Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần - Ảnh 14

Địch Lệ Nhiệt Ba luôn biết cách lựa chọn những bộ phục trang tôn dáng. Có thể nói lợi thế ngoại hình là đặc điểm giúp cô có thể mặc đẹp bất cứ kiểu đồ nào.

Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần - Ảnh 15

Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần - Ảnh 16

Cư dân mạng tấm tắc ngợi khen nhac sắc của Địch Lệ Nhiệt Ba. "Vẫn biết Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp nhưng lần nào xuất hiện cũng khiến người ta trầm trồ", "diện mạo này, vóc dáng này đúng là say mê không lối thoát", "đẹp quá sức chịu đựng, quả là nữ thần",... - một số người viết.

Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần - Ảnh 17

Mỹ nhân Tân Cương không chỉ đắt show chụp hình quảng cáo, lên trang bìa tạp chí mà còn được công nhận như một "nữ thần thảm đỏ".

Mỹ nhân mặc đẹp nhất 2021 gọi tên Địch Lệ Nhiệt Ba: Vóc dáng đẹp tựa nữ thần - Ảnh 18

Địch Lệ Nhiệt Ba hiện là nữ diễn viên có nguồn tài nguyên phim ảnh cao nhất nhì C-Biz, cô không ngừng có những dự án phim ảnh lọt top những bộ phim có lượt xem cao nhất năm 2021. Đóng cặp với Địch Lệ Nhiệt Ba trong các bộ phim này đều là các nam diễn viên đỉnh lưu như Ngô Lỗi (Trường Ca Hành), Dương Dương (Anh Là Niềm Kiêu Hãnh Của Em).

Nữ diễn viên cũng sẽ đóng cặp với nam diễn viên điển trai Cung Tuấn trong bộ phim cổ trang 40 tập An Lạc Truyện, dự kiến sẽ phát sóng trong năm 2022, bộ phim nhận được sự chú ý đặc biệt của netizen ngay khi bắt đầu khởi quay, và là một trong những phim cổ trang được mong chờ nhất trong năm 2022.

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