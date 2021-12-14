Đường Yên vốn là 'tra nữ', từng ngoại tình với La Tấn sau lưng Khưu Trạch?

Sao quốc tế 14/12/2021 10:14

Sau gần 1 thập kỷ, uẩn khúc trong đoạn tình cảm của Đường Yên và Khưu Trạch bỗng dưng bị đào lại.

Trên trang cá nhân của mình vào ngày 10/12 vừa qua, nam diễn viên Khưu Trạch đã bất ngờ thông báo mình sẽ kết hôn cùng với bạn gái Hứa Vỹ Ninh. Chuyện vui của cặp đôi sau đó được rất nhiều người chúc phúc, trong đó phải kể đến những ngôi sao nổi tiếng như Lâm Tâm Như, Trần Bách Lâm, Châu Hưng Triết…

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Khưu Trạch bất ngờ thông báo mình sẽ kết hôn cùng với bạn gái Hứa Vỹ Ninh - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, sau khi tin tức này được lan truyền, tình sử của Khưu Trạch bỗng dưng bị đào lại. Cụ thể, đoạn tình cảm của anh cùng với Đường Yên từ gần một thập kỷ trước lại khiến nhiều người quan tâm. Được biết, cặp đôi từng yêu nhau sau khi hợp tác chung trong bộ phim Ba Thiên Kim Nhà Họ Hạ.

Theo truyền thông xứ Trung, Đường Yên luôn phải chịu thiệt thòi trong mối tình này. Cô luôn là người cho đi nhiều hơn, dù cho có quan tâm chăm sóc bạn trai cỡ nào thì Khưu Trạch vẫn vô cùng hờ hững với cô. Tuy vậy, Khưu Trạch lại là một người cổ hủ và thích kiểm soát bạn gái, anh thích ngắm những người đẹp sexy nhưng lại buộc Đường Yên phải ăn mặc kín bưng, đã vậy còn hay la mắng bạn gái, khiến cô phải sống trong đau khổ.

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Đường Yên luôn phải chịu thiệt thòi trong khi yêu Khưu Trạch - Ảnh: Internet

Sau khi cả hai chia tay, có tin đồn cho rằng Khưu Trạch lén lút ngoại tình sau lưng Đường Yên. Tuy nhiên, công ty quản lý của nam diễn viên lại phủ nhận chuyện này, thông báo rằng cả hai xa nhau là do bận rộn công việc. Tuy vậy, quản lý của Đường Yên lại đăng tải một bài viết khá dài trên Weibo, kể ra những gì mà nữ diễn viên phải chịu đựng khi yêu Khưu Trạch.

Mọi chuyện chưa kịp lắng xuống thì Dương Mịch, lúc này vẫn còn là chị em tốt với Đường Yên, đã nhấn thích một bài viết lên án Khưu Trạch, gián tiếp khẳng định anh là nguyên nhân khiến đoạn tình cảm của hai người đổ vỡ. Chính vì vậy, tên tuổi Khưu Trạch kể từ đó bị gắn liền với hai chữ "tra nam".

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Có người tận mắt chứng kiến Đường Yên đã ngoại tình sau lưng của Khưu Trạch khi cả hai chưa chia tay - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, theo một bài đăng mới đây, Đường Yên mới là người đã lén lút ngoại tình sau lưng Khưu Trạch, cô đã qua lại với La Tấn khi cả hai chưa chia tay. Tháng 11/2012, có một người tự xưng là sống cùng khu nhà với Đường Yên đã khẳng định chắc nịch rằng tận mắt thấy cô và La Tấn bên nhau trong khi mới đây còn vui vẻ đón sinh nhật bên Khưu Trạch. Sau đó, phải tới tháng 2/2013, Đường Yên mới công khai đã "đường ai nấy đi" với Khưu Trạch.

Không lâu sau khi chia tay, Đường Yên phải nhập viện điều trị, nguyên nhân là gì thì không biết nhưng thông tin ngoài luồng lại cho rằng vì cô đã tự sát do quá đau lòng sau khi chia tay Khưu Trạch. Cộng thêm "cú like thần thánh" của Dương Mịch nữa nên chẳng ai còn quan tâm đến liệu cô có ngoại tình hay không.

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Đường Yên đang có mối nhân duyên cực tốt đẹp bên ông xã La Tấn - Ảnh: Internet

Tuy nhiên, tất cả thông tin trên chỉ là thông tin một chiều, được đồn thổi trên mạng xã hội. Cả hai nhân vật chính trong câu chuyện này đều đã yên bề gia thất vậy nên nên chuyện xưa cũng nên khép lại.

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