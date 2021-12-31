Kim Kê 2021: Ảnh hậu thuộc về cái tên 'vô danh 15 năm', Dịch Dương Thiên Tỉ ra về tay trắng

Những cái tên đạt giải Kim Kê 2021 gây bất ngờ khá lớn vì đa phần đều nằm ngoài dự đoán và những người dành được "spotlight" từ đầu tới cuối lại ra về trong ê chề.

Vào tối ngày 30/12 vừa qua, lễ trao giải Kim Kê 2021 (Kim Kê lần thứ 34) - giải thưởng điện ảnh lớn nhất Trung Quốc đại lục - đã diễn ra với sự tham gia của những ngôi sao hàng đầu C-biz. Những cái tên đạt giải năm nay cũng nằm ngoài mong đợi khi không có ai trong số họ là được truyền thông hết mực "o bế" trong năm qua. Ảnh đế và Ảnh hậu của Kim Kê 2021 đều là những cái tên đã lăn lộn khá lâu trong ngành giải trí Được biết, hai người đạt danh hiệu Ảnh đế và Ảnh hậu của Kim Kê 2021 đều là những cái tên đã lăn lộn khá lâu trong ngành giải trí. Trong đó, phải kể đến Ảnh hậu của năm nay đã trải qua thời gian vô danh trong suốt 15 năm, nỗ lực kiên trì rồi tỏa sáng trong tác phẩm nghìn tỷ.

Nữ diễn viên Trương Tiểu Phỉ đạt danh hiệu Kim Kê với tác phẩm Xin chào, Lý Hoán Anh Theo đó, Ảnh hậu năm nay thuộc về nữ diễn viên Trương Tiểu Phỉ năm qua đã tham gia vào một tác phẩm gây ra tiếng vang lớn không chỉ thị trường Trung Quốc mà cả quốc tế khi đứng đầu BXH doanh thu phòng vé trong 10 tháng liên tiếp chính là Xin chào, Lý Hoán Anh. Khác với nữ minh tinh "gen Z" Lưu Hạo Tồn - cái tên bị chỉ trích vì thực lực non kém nhưng được truyền thông o bế, thành công của Trương Tiểu Phỉ là điều không ai có thể phủ nhận. Dịch Dương Thiên Tỉ trắng tay dù năm qua đã phủ sóng truyền thông Ở hạng mục Ảnh đế, chiếc cúp này năm nay thuộc về nam diễn viên Trương Dịch với diễn xuất tài tịch thông qua tác phẩm Phía Trên Vách Núi, bộ phim này cũng đã được gửi đi tham dự Oscar và kỳ vọng sẽ đem về Trương Nghệ Mưu tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp của ông sau 3 lần trượt giải.

Khán giả thở phào khi Châu Dã với diễn xuất này không lên ngôi Nữ phụ xuất sắc nhất Một trong những điều khiến khán giả vui mừng nhất khi theo dõi Kim Kê 2021 chính là giải thưởng Nữ phụ xuất sắc nhất đã không được trao cho Châu Dã. Thay vào đó, nữ phụ của Chị Tôi là Chu Viện Viện đã được vinh danh ở hạng mục này. Người Giữ Đảo do Ảnh đế 2001 Lưu Diệp đóng chính bất ngờ đạt giải Phim hay nhất trước Phía Trên Vách Núi Tuy thắng đậm tại Kim Kê năm nay với những giải thưởng quan trọng nhưng Phía Trên Vách Núi của Trương Nghệ Mưu đành ngậm ngùi khi để tuột mất hạng mục Phim hay nhất vào tác phẩm Người Giữ Đảo do Ảnh đế 2001 Lưu Diệp đóng chính. Ảnh: Internet

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