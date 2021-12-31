'Đệ nhất nam thần mặt đơ' Vương Nhất Bác được khen diễn hay ngang cơ Lương Triều Vỹ?

Trước lời khen của một nhà sản xuất phim ảnh dành cho Vương Nhất Bác, nhiều netizen đã cật lực phản đối, cho rằng câu nói này hơi "lố" và mang tính mỉa mai nhiều hơn là khen ngợi.

Những năm gần đây, cái tên Vương Nhất Bác bỗng nổi lên như diều gặp gió, đặc biệt là kể từ sau "bom tấn" cổ trang đam mỹ Trần Tình Lệnh. Nam nghệ sĩ bỗng trở thành gương mặt quen thuộc của làng giải trí hoa ngữ khi xuất hiện nhan nhản trong nhiều tác phẩm phim ảnh và cả các show giải trí lớn nhỏ. Vương Nhất Bác đang ghi hình cho bom tấn điện ảnh Vô Danh cùng tài tử gạo cội Lương Triều Vỹ - Ảnh: Internet Mới đây, Vương Nhất Bác còn ghi hình cho bom tấn điện ảnh mới toanh tên là Vô Danh cùng tài tử gạo cội Lương Triều Vỹ. Chưa biết nội dung phim ra sao nhưng lời nhận xét "có cánh" của NSX Vu Đông của phim dành cho nam nghệ sĩ họ Vương đã gây ra không ít bàn tán từ dư luận.

Những hình ảnh hậu trường hé lộ tạo hình của Vương Nhất Bác - Ảnh: Weibo Theo đó, trong một buổi phỏng vấn, Vu Đông chia sẻ: "Tôi muốn nói về Vương Nhất Bác, cậu ấy rất đẹp trai dưới ống kính của Trình Nhĩ, diễn xuất cũng không tồi. Cách biểu diễn và khả năng bùng nổ của cậu ấy rất mãnh liệt. Diễn người tốt hay người xấu không thể đoán được. Vương Nhất Bác diễn vô cùng tốt. Cậu ấy diễn chung với ảnh đế như Lương Triều Vỹ mà không lép vế. Lương tiên sinh cũng vô cùng yêu thích, vô cùng khen ngợi cậu ấy. Mong là năm sau 2022 có thể mang Vô Danh đến với người xem".

Nếu so về diễn xuất thì thật sự Vương Nhất Bác kém xa tiền bối Lương Triều Vỹ - Ảnh: Internet Sau lời nhận xét này của Vu Đông, nhiều ý kiến trái chiều được đưa ra, đa phần không đồng tình với nhà sản xuất này. Theo đó, Vương Nhất Bác luôn bị chê là có biểu cảm đơ cứng, dù cho có tiến bộ dạo gần đây thì cũng "không có cửa" để so sánh với Lương Triều Vỹ. Tuy nhiên, số khác lại bênh vực nam diễn viên trẻ và cho rằng đây chỉ là lời nhận xét một phía từ Vu Đông, không nên lôi Vương Nhất Bác vào tranh cãi này. Diễn xuất của Vương Nhất Bác trong một tác phẩm trước đây - Ảnh: iQIYI Tác phẩm điện ảnh Vô Danh hiện đang trong quá trình quay hình với đề tài chiến tranh đến từ đạo diễn nổi tiếng Trình Nhĩ. Nội dung chính của phim nói về những người yêu nước, hoạt động bí mật bất chấp hiểm nguy với khát khao bảo vệ tổ quốc.

Vương Nhất Bác thắng kiện, antifan phải xin lỗi công khai 15 ngày, dùng tiền đền bù làm từ thiện Kiện antifan vì những bình luận ác ý, gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của mình, Vương Nhất Bác chính thức tuyên bố thắng kiện, antifan phải công khai xin lỗi và số tiền nộp phạt được nam diễn viên quyên góp cho tổ chức từ thiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/de-nhat-nam-than-mat-do-vuong-nhat-bac-duoc-khen-dien-hay-ngang-co-luong-trieu-vy-443842.html