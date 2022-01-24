3 bộ phim dân quốc chưa lên sóng đã hot rần rần năm 2022: Nhậm Gia Luân đối đầu với Đặng Luân?

Sao quốc tế 24/01/2022 20:00

Top 3 bộ phim dân quốc Hoa ngữ sẽ lên sóng trong năm 2022 khiến khán giả đứng ngồi không yên.

Dạ lữ nhân

Dạ lữ nhân được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Triệu Hi Chi, được độc giả đánh giá cao về nội dung và bút pháp, được chấm 8.5 điểm trên Douban. Nội dung phim xoay quanh câu chuyện tình vượt thời gian giữa Thịnh Thanh Nhượng (Đặng Luân) - một luật sư thời dân quốc và Tống Anh (Nghê Ni) - một nữ pháp y thời hiện đại.

3 bộ phim dân quốc chưa lên sóng đã hot rần rần năm 2022: Nhậm Gia Luân đối đầu với Đặng Luân? - Ảnh 1

 3 bộ phim dân quốc chưa lên sóng đã hot rần rần năm 2022: Nhậm Gia Luân đối đầu với Đặng Luân? - Ảnh 2

Vào đúng 22h đêm mỗi ngày, Thịnh Thanh Nhượng sẽ "xuyên không" đến thời hiện đại để gặp Tống Anh, sau đó ra về vào 6 giờ sáng hôm sau. Chỉ gặp nhau trong 8 tiếng nhưng giữa họ dần nảy sinh tình cảm, đồng thời nhiều câu chuyện vướng mắc xung quanh cuộc sống của cặp đôi bắt đầu được phơi bày.

3 bộ phim dân quốc chưa lên sóng đã hot rần rần năm 2022: Nhậm Gia Luân đối đầu với Đặng Luân? - Ảnh 3

3 bộ phim dân quốc chưa lên sóng đã hot rần rần năm 2022: Nhậm Gia Luân đối đầu với Đặng Luân? - Ảnh 4

Nhiều cư dân mạng khen ngoại hình điềm đạm, nét đẹp cổ điển của Đặng Luân và Nghê Ni đều rất hợp với thể loại phim dân quốc. Đặng Luân được khen ngợi bởi khí chất soái ca lạnh lùng, còn Nghê Ni khiến khán giả tan chảy với tạo hình thùy mị, dịu dàng. Những cảnh ngọt ngào trong phim quá đẹp khiến fan háo hức mong chờ.

3 bộ phim dân quốc chưa lên sóng đã hot rần rần năm 2022: Nhậm Gia Luân đối đầu với Đặng Luân? - Ảnh 5

3 bộ phim dân quốc chưa lên sóng đã hot rần rần năm 2022: Nhậm Gia Luân đối đầu với Đặng Luân? - Ảnh 6

3 bộ phim dân quốc chưa lên sóng đã hot rần rần năm 2022: Nhậm Gia Luân đối đầu với Đặng Luân? - Ảnh 7

Trước đó, trong chỉ số nhiệt độ các bộ phim sắp chiếu (do chuyên trang Datawin cống bố 10/10/2021), Dạ lữ nhân (Vị khách lúc nửa đêm) là một trong những bộ phim được quan tâm hàng đầu với 67% khán giả quan tâm đến vai Thịnh Thanh Nhượng của nam thần Đặng Luân. Đồng thời hashtag "Đặng Luân Nghê Ni phim Dạ Lữ Nhân" cũng lên hot search weibo với hơn 160 triệu lượt xem.

Như nguyệt

Như nguyệt cũng là một tác phẩm dân quốc trong năm 2022 khiến khán giả háo hức. Với sự tham gia diễn chính của cặp đôi đũa lệch cách nhau hơn một con giáp Cao Vỹ Quang và Âu Dương Na Na đã chính thức được khai máy vào tháng 10 năm 2021. Nếu như Cao Vỹ Quang nằm trong Top diễn viên "cây đa cây đề" của màn ảnh xứ Trung thì Âu Dương Na Na thuộc lớp diễn viên "mầm non". Đây là một sự kết hợp không tồi và hứa hẹn sẽ mang đến vô vàn điều thú vị. 

3 bộ phim dân quốc chưa lên sóng đã hot rần rần năm 2022: Nhậm Gia Luân đối đầu với Đặng Luân? - Ảnh 8

Như nguyệt là bộ phim truyền hình lấy bối cảnh thời dân quốc, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Ni La, kể về Thẩm Chi Hằng và thiếu nữ mù Mễ Lan. Thẩm Chi Hằng được biết đến là một trong những nhà tư bản lớn nổi tiếng ở vùng đất Thiên Tân, tuy nhiên, vì đắc tội với người Nhật mà bị ám sát. May mắn mỉm cười khi anh được Mễ La giúp đỡ và thoát khỏi lưỡi hái của tử thần. Sau này anh tìm đến ân nhân của mình để trả ơn thì vô tình biết được hoàn cảnh khốn khó của Mễ Lan.

3 bộ phim dân quốc chưa lên sóng đã hot rần rần năm 2022: Nhậm Gia Luân đối đầu với Đặng Luân? - Ảnh 9

3 bộ phim dân quốc chưa lên sóng đã hot rần rần năm 2022: Nhậm Gia Luân đối đầu với Đặng Luân? - Ảnh 10

3 bộ phim dân quốc chưa lên sóng đã hot rần rần năm 2022: Nhậm Gia Luân đối đầu với Đặng Luân? - Ảnh 11

Thỉnh quân

Từ khi khai máy đến nay, bộ phim đề tài dân quốc Thỉnh quân với sự góp mặt của Lý Thấm - Nhậm Gia Luân vẫn luôn thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bộ phim còn được khán giả ưu ái gọi với danh xưng "siêu phẩm" của năm 2022.

3 bộ phim dân quốc chưa lên sóng đã hot rần rần năm 2022: Nhậm Gia Luân đối đầu với Đặng Luân? - Ảnh 12

 3 bộ phim dân quốc chưa lên sóng đã hot rần rần năm 2022: Nhậm Gia Luân đối đầu với Đặng Luân? - Ảnh 13

Những bức ảnh được hé lộ từ phim trường cho thấy, Nhậm Gia Luân và Lý Thấm đều ở trong trạng thái khá thoải mái, thậm chí trong tạo hình dân quốc, nam chính, nữ chính khí chất ngút ngàn một chín, một mười. Không thể phủ nhận, cả hai diễn viên rất hợp với tạo hình Âu phục thời dân quốc.

3 bộ phim dân quốc chưa lên sóng đã hot rần rần năm 2022: Nhậm Gia Luân đối đầu với Đặng Luân? - Ảnh 14

3 bộ phim dân quốc chưa lên sóng đã hot rần rần năm 2022: Nhậm Gia Luân đối đầu với Đặng Luân? - Ảnh 15

Ngay từ khi thai nghén, bộ phim đã nhận vô vàn sự quan tâm của khán giả, từng hoạt động, hình ảnh của ekip đều được netizen bàn tán. Phim nhận được những lời khen ngợi về kịch bản, tạo hình, dàn diễn viên, bối cảnh,... 

3 bộ phim dân quốc chưa lên sóng đã hot rần rần năm 2022: Nhậm Gia Luân đối đầu với Đặng Luân? - Ảnh 16

3 bộ phim dân quốc chưa lên sóng đã hot rần rần năm 2022: Nhậm Gia Luân đối đầu với Đặng Luân? - Ảnh 17

Thỉnh quân là câu chuyện xoay quanh tình yêu xuyên kiếp giữa chiến thần ngàn năm Lục Viêm (do Nhậm Gia Luân thủ vai) và nữ trại chủ trượng nghĩa Vu Đăng Đăng (do Lý Thấm thủ vai). Nữ trại chủ trời xui đất khiến đã cướp hôn Chiến Thần ngàn năm. Sau này lại phát hiện, cặp "oan gia ngõ hẹp" ở kiếp này lại chính là người yêu trong số mệnh. Hai diễn viên chính của phim được đánh giá cao về năng lực và đều có những tác phẩm mang tạo hình dân quốc vô cùng thành công. Đây chính là bước đà giúp sự kết hợp lần này được khán giả quan tâm và theo dõi.  

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