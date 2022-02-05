Phim của Chung Hán Lương - Lý Tiểu Nhiễm nhận điểm thấp bất ngờ dù có cảnh cưỡng hôn ở nhà tắm cực bạo

Trái với kỳ vọng của khán giả, bộ phim chỉ nhận được 6,3 điểm đánh giá - một con số trung bình.

Bộ phim “Đời này có em” do Chung Hán Lương – Lý Tiểu Nhiễm đóng chính lên sóng cuối tháng 1/2022 vừa qua. Tuy nhiên, mãi tới ngày 3/2, "Đời này có em" mới công bố điểm đánh giá Douban sau gần một tháng lên sóng

Khi mới lên sóng, "Đời này có em", có rất nhiều thành tích nổi bật và độ phủ sóng của bộ phim cũng rất cao. Chính bởi vậy cho đến khi điểm Douban của bộ phim được công bố, không ít người đã bày tỏ sự bất ngờ.

Nhiều khán giả cho rằng, do nội dung phim thuộc mô-tuýp cũ mèm, ai cũng đoán trước được tình huống xảy ra trong phim nên điểm Douban mới thấp như vậy.

Điểm sáng của bộ phim chỉ có thể nhắc đến diễn xuất của Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm mà thôi.

"Đời này có em" kể về câu chuyện của một một đôi tình nhân, một cặp đôi thanh mai trúc mã vì biến cố mà chia tay. Gần 10 năm sau, nam nữ chính gặp lại nhau ở trên đường, lúc này nữ chính đã là vợ người khác, là một người mẹ có một đứa con mang bệnh nặng. Nữ chính mang con tới chỗ nam chính cầu mong anh cứu mạng

Sau đó vì để có tiền cứu con mình, nữ chính muốn dùng thân thể để trao đổi với nam chính, lấy quy tắc ngầm để đổi lấy tiền phẫu thuật cho con trai. Sau đó nữ chính bị chồng đánh, nam chính có ý muốn bảo vệ cô nhưng cô ấy còn thay chồng cầu xin tha thứ.

Câu chuyện phim khiến nhiều người liên tưởng đến Không kịp nói yêu em năm xưa Chung Hán Lương và Lý Tiểu Nhiễm từng hợp tác.