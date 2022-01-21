Màn cưỡng hôn gây choáng của Chung Hán Lương trong phim mới, độ bạo của “anh chú” vẫn đỉnh như năm nào

Sao quốc tế 21/01/2022 23:47

Phim mới "Đời này có em" do Chung Hán Lương đảm nhiệm vai nam chính dành được nhiều lời khen ngợi từ khán giả, đặc biệt cảnh cưỡng hôn trong tập gần đây khiến fan rụng rời suýt xỉu vì quá bạo.

Dự án “Đời này có em” do Chung Hán Lương – Lý Tiểu Nhiễm đóng chính vừa lên sóng 2 ngày đã thống lĩnh bảng xếp hạng quan trọng dành cho phim truyền hình. Tính đến ngày 19/1, Đời này có em đang xếp hạng No.1 bảng nhiệt độ phim truyền hình.

Màn cưỡng hôn gây choáng của Chung Hán Lương trong phim mới, độ bạo của “anh chú” vẫn đỉnh như năm nào - Ảnh 1
"Đời này có em" do Chung Hán Lương - Lý Tiểu Nhiễm đảm nhận vai nam - nữ chính

Dù không PR rầm rộ, không có dàn Tiểu Sinh - Hoa Đán 9X trẻ trung nhưng với thành tích rating đứng nhất bảng phim truyền hình CCTV chiếu khung giờ vàng thì Đời này có em hoàn toàn xứng đáng để tự hào.

Vẫn giữ vững phong độ, Chung Hán Lương đẹp trai miễn bàn. Xuất hiện trên màn ảnh nhỏ, Chung Hán Lương trẻ trung, tươi mới chẳng hề thua kém các đàn em lứa tuổi 30. Đặc biệt, những ngày gần đây, cộng đồng mạng đang xôn xao bàn tán về nụ hôn trong phòng tắm của cặp đôi chính.

Màn cưỡng hôn gây choáng của Chung Hán Lương trong phim mới, độ bạo của “anh chú” vẫn đỉnh như năm nào - Ảnh 2
Chung Hán Lương nhận được rất nhiều lời khen ngợi về diễn xuất và phong độ vẫn "nhiệt" như ngày nào

Có thể cảm nhận được nụ hôn này của Chung Hán Lương chứa đầy những cảm xúc lẫn lộn. Nhớ nhung có, yêu thương có mà uất hận cũng có. Ban đầu, Chung Hán Lương chỉ hôn một cách nhẹ nhàng và từ tốn nhưng về sau nụ hôn đã trở nên mạnh bạo, mãnh liệt hơn rất nhiều do tình cảm chôn cất trong lòng bấy lâu nay của anh đang dần được giải tỏa.

Màn cưỡng hôn gây choáng của Chung Hán Lương trong phim mới, độ bạo của “anh chú” vẫn đỉnh như năm nào - Ảnh 3
Màn cưỡng hôn gây choáng của Chung Hán Lương trong phim mới, độ bạo của “anh chú” vẫn đỉnh như năm nào - Ảnh 4
Màn cưỡng hôn gây choáng của Chung Hán Lương trong phim mới, độ bạo của “anh chú” vẫn đỉnh như năm nào - Ảnh 5

 

Nụ hôn này một lần nữa gợi nhắc khán giả tới cảnh cưỡng hôn của nam diễn viên với bạn diễn Đường Yên trong bộ phim Bên nhau trọn đời năm nào. Khi ấy, nhân vật Hà Dĩ Thâm của anh chàng cũng đã đau khổ và dằn vặt biết bao khi gặp lại người cũ, để rồi tất cả tình cảm ấy dồn lại trong một nụ hôn. Tuy nhiên, có thể thấy rằng nụ hôn với Lý Tiểu Nhiễm bây giờ vẫn "mượt" và "trơn tru" hơn hẳn.

Gây ấn tượng mạnh với khán giả, không ít netizen cảm thấy vô cùng xúc động với cảnh cưỡng hôn này của “anh chú” Chung Hán Lương: “Dằn vặt, dồn nén, bùng nổ. Diễn xuất của anh chị vẫn đỉnh như thời “Không kịp nói yêu em”. Diễn cảnh hôn khiến người ta phải u mê, kiểu cuồng nhiệt, cháy bỏng mà không trần trụi”; “Hôm qua xem hết tập 10 mà xúc động với diễn xuất của chị Lý Tiểu Nhiễm quá”; “Phim hay thật sự, tôi chưa xem “Không kịp nói yêu em” nên bộ này là bộ đầu tiên coi của Lý Tiểu Nhiễm và Chung Hán Lương, chemistry quả nhiên đỉnh như mọi người nói”; “Anh chị hôn vẫn nhiệt như ngày nào”...

Màn cưỡng hôn gây choáng của Chung Hán Lương trong phim mới, độ bạo của “anh chú” vẫn đỉnh như năm nào - Ảnh 6
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