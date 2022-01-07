Lý Tiểu Nhiễm: Sảy thai 2 lần đến nay vẫn chưa có con, được chồng cưng chiều như công chúa, 44 tuổi mà vẫn xinh đẹp như thiếu nữ

Bước qua một cuộc hôn nhân thất bại với người đàn ông vô tâm, Lý Tiểu Nhiễm tìm được hạnh phúc với người đàn ông luôn xem cô như công chúa nhỏ.

Nhắc đến cái tên Lý Tiểu Nhiễm chắc nhiều người sẽ cực kỳ quen thuộc. Cô xuất thân trong một gia đình gia giáo với cha là phi công không quân còn mẹ là một bác sĩ, vì vậy mà từ nhỏ Lý Tiểu Nhiễm đã được dạy dỗ với cốt cách đoan trang, dịu dàng, đằm thắm, toát lên khí chất thanh nhã. Sự nhẹ nhàng, tinh tế của Lý Tiểu Nhiễm được rất nhiều người yêu mến, tạo cho người đối diện cảm giác thoải mái. Hoạt động trong làng giải trí nhiều năm, các vai diễn của Lý Tiểu Nhiễm để lại nhiều ấn tượng cho khán giả, đặc biệt là bộ phim Không Kịp Nói Yêu Em hợp tác cùng Chung Hán Lương. Cô thường xuyên thể hiện những vai diễn có cuộc đời đầy thăng trầm với gương mặt đượm buồn da diết khắc sâu vào tâm trí khán giả. Ngoài đời, Lý Tiểu Nhiễm là một cô gái có tính cách thẳng thắn, hồn nhiên. Những bộ phim tiêu biểu của Lý Tiểu Nhiễm còn có Đại Trượng Phu, Như Sương Như Mưa Lại Như Gió, Phượng Xuyên Mẫu Đơn, Khánh Dư Niên,...

Con đường sự nghiệp êm đềm là thế nhưng con đường tình duyên của Lý Tiểu Nhiễm lại khá lận đận. Cô có cuộc hôn nhân thất bại đầy ồn ào với người chồng đầu tiên là một doanh nhân dù trước đó tình cảm của hai người rất bền chặt, được cho là đôi trai tài gái sắc. Thế nhưng sau khi kết hôn, chồng cũ của cô thể hiện bản thân là một kẻ bất cần, vô tâm khiến cô buồn chán đến mức sảy thai 2 lần và phải kiên quyết chia tay người đàn ông này. Sau đó, Lý Tiểu Nhiễm tìm được hạnh phúc đích thực của mình bên người chồng thứ hai là Từ Giai Ninh. Anh chính là nhà sản xuất của bộ phim Không Kịp Nói Yêu Em mà Lý Tiểu Nhiễm đóng chính và cũng là bạn thân lâu năm với nữ diễn viên. Bề ngoài anh trông tầm thường nhưng lại cực kỳ yêu chiều cô, luôn xem cô như công chúa nhỏ trong lòng dù cả hai đến nay vẫn chưa có con.

Hiện tại, Lý Tiểu Nhiễm đã 44 tuổi nhưng trong ánh mắt của cô đã không còn sự u buồn của ngày mà mà ngày càng tươi tắn, rạng rỡ. Có thể thấy được trong nụ cười của nữ diễn viên tràn ngập hạnh phúc với cuộc hôn nhân hiện tại. Bởi vậy mới nói phụ nữ chỉ cần gả cho đúng người thì sẽ có thể sống một cuộc đời mãi mãi là công chúa, không phải lo nghĩ gì cả.

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