Gã trai hư một thời Trần Quán Hy “chất chơi” trong bộ ảnh tạp chí mới ở tuổi 41

Sao quốc tế 06/01/2022 12:05

Bộ ảnh tạp chí của Trần Quán Hy ở tuổi 41 được tung ra khiến cư dân mạng xôn xao.

Trần Quán Hy gia nhập làng giải trí Hồng Kông từ năm 19 tuổi và nhanh chóng gây được tiếng vang lớn. Với vẻ ngoài điển trai, khả năng diễn xuất ổn cùng lượng fan hùng hậu, Trần Quán Hy từng được xem là nghệ sĩ tài năng của thế hệ 8x Hồng Kông. 

Gã trai hư một thời Trần Quán Hy “chất chơi” trong bộ ảnh tạp chí mới ở tuổi 41 - Ảnh 1

Ở thời kỳ đỉnh cao, Trần Quán Hy được đánh giá không thua kém diễn viên cùng lứa như Tạ Đình Phong hay Ngô Ngạn Tổ và được kỳ vọng là "thiên vương" thế hệ mới của Hồng Kông. Tuy nhiên, chỉ sau một đêm, sự nghiệp của Trần Quán Hy tan thành mây khói vì scandal lộ ảnh nóng chưa từng có trong lịch sử của làng giải trí xứ Cảng Thơm. Anh phải hứng chịu những lời chỉ trích từ người hâm mộ, bị "tẩy chay" khỏi làng giải trí. Từ đó, nam diễn viên rút khỏi làng giải trí và ra nước ngoài sinh sống.

Gã trai hư một thời Trần Quán Hy “chất chơi” trong bộ ảnh tạp chí mới ở tuổi 41 - Ảnh 2

Hiện tại Trần Quán Hy đang có cuộc sống hạnh phúc viên mãn với người mẫu nổi tiếng Tần Thư Bồi. Người đẹp từng trình diễn cho Victoria's Secret từng có một cuộc hôn nhân ngắn ngủi. Cặp đôi kết hôn vào năm 2017 và có một cô con gái đáng yêu xinh xắn. Gia đình Trần Quán Hy đang sống hạnh phúc và giàu có tại Los Angeles, Mỹ. 

Mới đây, bộ ảnh tạp chí mới của Trần Quán Hy được lan truyền trên mạng xã hội. Mặc dù ở tuổi ngoài 40, nam tài tử vẫn vô cùng phong độ, không hề lộ vẻ "phì nhiêu" do tuổi tác.

Gã trai hư một thời Trần Quán Hy “chất chơi” trong bộ ảnh tạp chí mới ở tuổi 41 - Ảnh 3 

Nhiều người cho rằng, ở 41 tuổi nhưng Trần Quán Hy vẫn vô cùng thần thái và có nét đẹp phong trần.

Gã trai hư một thời Trần Quán Hy “chất chơi” trong bộ ảnh tạp chí mới ở tuổi 41 - Ảnh 4 

Tuy ngoại hình không còn được như hồi trẻ nhưng vẫn rất chất chơi

Gã trai hư một thời Trần Quán Hy “chất chơi” trong bộ ảnh tạp chí mới ở tuổi 41 - Ảnh 5 

Mỹ nam đình đám một thời trông vẫn trẻ trung vì vóc dáng thon gọn, khỏe khoắn của mình.

Gã trai hư một thời Trần Quán Hy “chất chơi” trong bộ ảnh tạp chí mới ở tuổi 41 - Ảnh 6

Tuy gương mặt đã lộ dấu vết của thời gian thế nhưng Trần Quán Hy vẫn sở hữu một body khiến các chàng trai trẻ phải ngưỡng mộ.

Gã trai hư một thời Trần Quán Hy “chất chơi” trong bộ ảnh tạp chí mới ở tuổi 41 - Ảnh 7

Ngoài sự nghiệp diễn xuất, những năm tháng huy hoàng nhất của tuổi trẻ, Trần Quán Hy được biết đến như nghệ sĩ đa tài khi cho ra nhiều album ca nhạc đắt giá. Thậm chí, nhiều người còn cho rằng, không vì scandal năm nào, chắc chắn Trần Quán Hy có lẽ đã trở thành một tượng đài của màn ảnh Hong Kong. 

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