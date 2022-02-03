Tỷ phú sòng bạc Trần Vinh Luyện - chồng An Dĩ Hiên đối mặt mức án 15 năm tù?

Sao quốc tế 03/02/2022 18:17

Sau khi Trần Vinh Luyện bị bắt, mọi thông tin liên quan đến công việc cũng như đời tư của vợ anh - diễn viên An Dĩ Hiên trở thành tâm điểm chú ý.

Theo truyền thông Trung Quốc, tỷ phú sòng bạc Trần Vinh Luyện - chồng của nữ diễn viên An Dĩ Hiên có thể đối mặt mức án 15 năm tù vì tội danh cầm đầu hoặc chỉ huy tổ chức đường dây làm ăn phi pháp, đánh bạc trái phép, rửa tiền và không hợp tác điều tra.

Hiện tại, chồng An Dĩ Hiên bị giam tại nhà tù Coloane, Macau để chờ xét xử.

Tỷ phú sòng bạc Trần Vinh Luyện - chồng An Dĩ Hiên đối mặt mức án 15 năm tù? - Ảnh 1
Tổ ấm hạnh phúc của An Dĩ Hiên - Trần Vinh Luyện.

 

Sau khi chồng bị tạm giam, An Dĩ Hiên từ chối đưa ra bình luận. Một số nguồn tin tiết lộ diễn viên An Dĩ Hiên rơi vào tình trạng mất tinh thần. An Dĩ Hiên tâm sự với người thân rằng đây là "Giao thừa buồn nhất trong đời tôi".

Vụ án của tỷ phú Trần Vinh Luyện hay tỷ phú Châu Trác Hoa là bê bối kinh doanh chấn động đến từ thế lực đầu ngành cờ bạc Macau.

Tỷ phú sòng bạc Trần Vinh Luyện - chồng An Dĩ Hiên đối mặt mức án 15 năm tù? - Ảnh 2
Trần Vinh Luyện bị trùm đầu kín mặt, áp giải tới nơi tạm giam.

 

An Dĩ Hiên và Trần Vinh Luyện kết hôn năm 2017. Lễ cưới của họ được tổ chức tại Hawaii (Mỹ) và Đài Loan với 200 khách mời tham dự. An Dĩ Hiên được chồng tặng nhẫn kim cương 10 carat.

Trần Vinh Luyện là tỷ phú sòng bạc tại Macau với tài sản lên tới hơn 1,45 tỷ USD (gần 33 nghìn tỷ đồng).Sau khi kết hôn với An Dĩ Hiên, sự nghiệp của anh càng phát triển mạnh mẽ. Trong khi đó An Dĩ Hiên cũng quyết định rút lui khỏi làng giải trí, dành thời gian chăm sóc gia đình.

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