Dịch Dương Thiên Tỉ đạt kỷ lục doanh thu phòng vé khủng ngày đầu năm mới

Sao quốc tế 03/02/2022 09:20

Doanh thu phòng vé của Dịch Dương Thiên Tỉ vượt con số đáng ngưỡng mộ.

Vào ngày mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022, Dịch Dương Thiên Tỉ gây sốt cộng đồng mạng khi gia nhập hội những diễn viên đạt 10 tỷ NDT doanh thu.

Dịch Dương Thiên Tỉ đạt kỷ lục doanh thu phòng vé khủng ngày đầu năm mới - Ảnh 1

Với hai bộ phim hiện đang công chiếu tại rạp là Kỳ tích - đứa trẻ ngốc và Cầu thủy môn, nam thần sinh năm 2000 chính thức ghi danh trở thành nghệ sĩ sau 00 đầu tiên gia nhập câu lạc bộ 10 tỷ tại phòng vé.

Dịch Dương Thiên Tỉ đạt kỷ lục doanh thu phòng vé khủng ngày đầu năm mới - Ảnh 2

Hiện hai bộ phim vừa được công chiếu vào ngày 1/2 của Dịch Dương Thiên Tỉ cũng ghi nhận phản hồi tích cực từ khán giả. Với Kỳ tích - đứa trẻ ngốc, có người cho biết "Giọt nước mắt đầu tiên của tôi trong năm nay là dành cho Thiên Tỉ rồi".

Dịch Dương Thiên Tỉ đạt kỷ lục doanh thu phòng vé khủng ngày đầu năm mới - Ảnh 3

Trước đó, vào ngày 5/10/2021, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã cán mốc tổng doanh thu phòng vé (chỉ tính các vai chính) đạt 5 tỷ NDT, thành tích lần trước nhờ vào bộ phim Trường tân hồ.

Dịch Dương Thiên Tỉ đạt kỷ lục doanh thu phòng vé khủng ngày đầu năm mới - Ảnh 4

Chỉ sau năm ngày công chiếu, Trường tân hồ đã vượt hơn 1,862 tỉ NDT và được giới chuyên môn nhận định tác phẩm sẽ đạt tổng doanh thu khoảng 5 tỉ. 

Dịch Dương Thiên Tỉ đạt kỷ lục doanh thu phòng vé khủng ngày đầu năm mới - Ảnh 5

Tác phẩm điện ảnh Trường tân hồ không chỉ giúp Ngô Kinh đạt được thắng lợi lớn mà nam diễn viên chính Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vinh danh khi chính thức trở thành nghệ sĩ sinh năm 2000 có tổng doanh thu phòng vé phá 5 tỉ NDT.  

Trước đây, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng đã từng phá đảo phòng vé trong Em của thời niên thiếu ra mắt vào năm 2019 đạt 1,558 tỉ NDT, Tặng bạn một bông hoa nhỏ ra mắt vào cuối năm 2020 cũng đạt doanh thu phòng vé lên đến 1,433 tỉ NDT. Tính đến thời điểm hiện tại, thành viên của TFBoys cũng là diễn viên duy nhất có 100% phim điện ảnh đóng chính phá mốc tỷ tệ (trên 1 tỷ NDT).

Dịch Dương Thiên Tỉ đạt kỷ lục doanh thu phòng vé khủng ngày đầu năm mới - Ảnh 6

Dịch Dương Thiên Tỉ là nghệ sĩ trẻ có tài năng nổi bật nhất của showbiz Hoa Ngữ. Kỹ năng diễn xuất của chàng trai sinh năm 2000 được các bậc tiền bối trong ngành và phần đông người hâm mộ điện ảnh công nhận. Em út nhóm nhạc TFboys còn là một "viên ngọc sáng" ngày càng được mài dủa sắc bén hơn, một tiềm năng quý báu trong giới điện ảnh. Nhiều người tin rằng trong tương lai gần, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ trở thành ứng cử viên sáng giá cho các giải thưởng điện ảnh lớn khác. 

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