Bộ ba Dương Mịch - Nhiệt Ba - Dương Dương khoe thần thái 'không phải dạng vừa đâu' tại lễ trao giải đầu năm mới

Loạt chương trình chào xuân năm nay chứng kiến màn đổ bộ của dàn sao hot như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương, Tiêu Chiến...

Mới đây, lễ trao giải Nghe nhìn Trung Quốc được phát sóng vào ngày 1/2 với sự tham gia của nhiều cái tên hot nhất làng giải trí như Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương, Nhậm Gia Luân, Tiêu Chiến... thu hút sự quan tâm nồng nhiệt của công chúng. Những màn "đọ sắc" trên thảm đỏ của dàn sao Cbiz khiến netizen phải trầm trồ. Đáng chú ý nhất là hình ảnh bộ 3 visual Dương Mịch, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Dương khi chung khung hình.

Dương Mịch khiến cư dân mạng ngất ngây khi diện một mẫu váy dạ hội màu trắng bó sát cơ thể được đính kết tỉ mỉ. Nhờ vóc dáng chuẩn, Dương Mịch khoe trọn thân hình quyến rũ và pha chút nhẹ nhàng đầy tinh tế, toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ đầy quyền lực.

Mỗi khi lộ diện trước công chúng, Dương Dương đều trở thành nhân vật gây bão. Luôn chỉn chu và cực bảnh bao mỗi khi dự sự kiện, mỹ nam Tam Sinh Tam Thế trong mắt chị em là nam thần "soái" nhất và cũng khí chất nhất. Chỉ diện vest đen thôi, nam thần Cbiz đã khiến chị em xao xuyến với hình ảnh cực kỳ bảnh bao, thần thái không thể chê vào đâu được. Địch Lệ Nhiệt Ba trở thành nhân vật chiếm trọn spotlight vô số lần trong lễ trao giải Nghe nhìn Trung Quốc với visual thần thái đỉnh cao. Nàng "Mỹ nhân Tân Cương" chọn thiết kế đầm trắng đính đá kiêu kỳ khoe trọn bờ vai gợi cảm và đôi gò bồng đào căng đầy. Có thể nói, năm vừa qua, Nhiệt Ba đã vô cùng thành công cả về sự nghiệp diễn xuất và tạo hình của mình mỗi khi xuất hiện trên thảm đỏ.

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