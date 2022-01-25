Dương Mịch bất ngờ bị đào lại ảnh quảng cáo, dân mạng chê “rẻ tiền”, kém sang, thực hư thế nào?

Những tấm ảnh quảng cáo của Dương Mịch nhiều năm về trước bất ngờ gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Dương Mịch là hoa đán nổi tiếng trong làng giải trí xứ Trung. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và gia tài phim ảnh đồ sộ nên tên tuổi của cô nàng dường như chưa bao giờ hạ nhiệt. Vậy nhưng mới đây 1 blogger bất ngờ "đào" lại loạt ảnh hậu trường chụp quảng cáo của nàng "Bạch Thiển" cách đây nhiều năm. Blogger này đã có lời nhận xét nặng nề, cho rằng cách tạo dáng cũng như biểu cảm của nữ diễn viên thiếu sự sang chảnh, đặc biệt là những tấm hình quỳ trên nền sân, Dương Mịch tạo cảm giác "rẻ tiền". Ngay lập tức, bài đăng này thu hút tới 1,3 triệu lượt đọc.

Trong những bức hình được chia sẻ, Dương Mịch diện áo thun trắng cùng váy ngắn bó sát cố tình ưỡn người khoe đường cong cơ thể. Không ít ý kiến cho rằng người đẹp Tam Sinh Tam Thế quá phô trương, kém sang: "Với body của Dương Mịch, cô ấy hoàn toàn không cần phải chụp những kiểu ảnh như thế này", "Trông như khoe thân để thu hút sự chú ý vậy",...

Trở lại với hiện tại, những năm gần đây, dễ thấy Dương Mịch ngày càng thay đổi phong cách thời trang mỗi khi xuất hiện, cô dần gắn liền với hình tượng một người phụ nữ trưởng thành và trầm ổn chứ không còn hoạt bát, năng động như trước. Mặc dù từng bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ và chuyện đời tư cũng dính nhiều lùm xùm nhưng không thể phủ nhận độ nổi tiếng của Dương Mịch trong làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Bên cạnh ra mắt các sản phẩm mới, nhan sắc của cô nàng cũng ngày tỏa sáng. Mỗi lần xuất hiện cô nàng đều gây chú ý với nhan sắc rực rỡ và vóc dáng nuột nà. Dù đứng cạnh các diễn viên trẻ không kém phần xinh đẹp khác, Dương Mịch cũng tỏ ra không hề thua kém, thậm chí được nhận xét khí chất áp đảo.

Những sao nữ C-biz sở hữu đôi mắt đẹp nhất: Dương Mịch, Angelababy ngậm ngùi nhìn nhân vật xếp thứ nhất Cái tên ở vị trí thứ nhất là vô cùng bất ngờ khi có thể đánh bại nhiều nhân vật khác như Angelababy hay Dương Mịch.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/duong-mich-bat-ngo-bi-dao-lai-anh-quang-cao-dan-mang-che-re-tien-kem-sang-thuc-hu-the-nao-447668.html