Dương Mịch bất ngờ bị đào lại ảnh quảng cáo, dân mạng chê “rẻ tiền”, kém sang, thực hư thế nào?

Sao quốc tế 25/01/2022 15:14

Những tấm ảnh quảng cáo của Dương Mịch nhiều năm về trước bất ngờ gây tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Dương Mịch là hoa đán nổi tiếng trong làng giải trí xứ Trung. Sở hữu nhan sắc xinh đẹp và gia tài phim ảnh đồ sộ nên tên tuổi của cô nàng dường như chưa bao giờ hạ nhiệt. 

Vậy nhưng mới đây 1 blogger bất ngờ "đào" lại loạt ảnh hậu trường chụp quảng cáo của nàng "Bạch Thiển" cách đây nhiều năm. Blogger này đã có lời nhận xét nặng nề, cho rằng cách tạo dáng cũng như biểu cảm của nữ diễn viên thiếu sự sang chảnh, đặc biệt là những tấm hình quỳ trên nền sân, Dương Mịch tạo cảm giác "rẻ tiền". Ngay lập tức, bài đăng này thu hút tới 1,3 triệu lượt đọc.

Dương Mịch bất ngờ bị đào lại ảnh quảng cáo, dân mạng chê “rẻ tiền”, kém sang, thực hư thế nào? - Ảnh 1

Trong những bức hình được chia sẻ, Dương Mịch diện áo thun trắng cùng váy ngắn bó sát cố tình ưỡn người khoe đường cong cơ thể. Không ít ý kiến cho rằng người đẹp Tam Sinh Tam Thế quá phô trương, kém sang: "Với body của Dương Mịch, cô ấy hoàn toàn không cần phải chụp những kiểu ảnh như thế này", "Trông như khoe thân để thu hút sự chú ý vậy",...

 Dương Mịch bất ngờ bị đào lại ảnh quảng cáo, dân mạng chê “rẻ tiền”, kém sang, thực hư thế nào? - Ảnh 2

 Dương Mịch bất ngờ bị đào lại ảnh quảng cáo, dân mạng chê “rẻ tiền”, kém sang, thực hư thế nào? - Ảnh 3

Trở lại với hiện tại, những năm gần đây, dễ thấy Dương Mịch ngày càng thay đổi phong cách thời trang mỗi khi xuất hiện, cô dần gắn liền với hình tượng một người phụ nữ trưởng thành và trầm ổn chứ không còn hoạt bát, năng động như trước. 

Dương Mịch bất ngờ bị đào lại ảnh quảng cáo, dân mạng chê “rẻ tiền”, kém sang, thực hư thế nào? - Ảnh 4

 Dương Mịch bất ngờ bị đào lại ảnh quảng cáo, dân mạng chê “rẻ tiền”, kém sang, thực hư thế nào? - Ảnh 5

Mặc dù từng bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ và chuyện đời tư cũng dính nhiều lùm xùm nhưng không thể phủ nhận độ nổi tiếng của Dương Mịch trong làng giải trí Hoa Ngữ hiện nay. Bên cạnh ra mắt các sản phẩm mới, nhan sắc của cô nàng cũng ngày tỏa sáng. Mỗi lần xuất hiện cô nàng đều gây chú ý với nhan sắc rực rỡ và vóc dáng nuột nà. Dù đứng cạnh các diễn viên trẻ không kém phần xinh đẹp khác, Dương Mịch cũng tỏ ra không hề thua kém, thậm chí được nhận xét khí chất áp đảo.

Dương Mịch bất ngờ bị đào lại ảnh quảng cáo, dân mạng chê “rẻ tiền”, kém sang, thực hư thế nào? - Ảnh 6

Dương Mịch bất ngờ bị đào lại ảnh quảng cáo, dân mạng chê “rẻ tiền”, kém sang, thực hư thế nào? - Ảnh 7

Những sao nữ C-biz sở hữu đôi mắt đẹp nhất: Dương Mịch, Angelababy ngậm ngùi nhìn nhân vật xếp thứ nhất

Những sao nữ C-biz sở hữu đôi mắt đẹp nhất: Dương Mịch, Angelababy ngậm ngùi nhìn nhân vật xếp thứ nhất

Cái tên ở vị trí thứ nhất là vô cùng bất ngờ khi có thể đánh bại nhiều nhân vật khác như Angelababy hay Dương Mịch.

Xem thêm
Từ khóa:   Dương Mịch nhan sắc Dương Mịch sao hoa ngữ Dương Mịch ảnh quảng cáo Dương Mịch bị chê kém sang vẻ đẹp dương mịch

TIN LIÊN QUAN

Những sao nữ C-biz sở hữu đôi mắt đẹp nhất: Dương Mịch, Angelababy ngậm ngùi nhìn nhân vật xếp thứ nhất

Những sao nữ C-biz sở hữu đôi mắt đẹp nhất: Dương Mịch, Angelababy ngậm ngùi nhìn nhân vật xếp thứ nhất

Những mỹ nhân Hoa ngữ 'đổi đời' nhờ làm răng: Phạm Băng Băng lên sao hạng A, Dương Mịch 'rửa phèn' thành công

Những mỹ nhân Hoa ngữ 'đổi đời' nhờ làm răng: Phạm Băng Băng lên sao hạng A, Dương Mịch 'rửa phèn' thành công

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt

Mỹ nhân đọ sắc với hoa hồng: Lưu Diệc Phi, Dương Mịch đẹp xuất sắc nhưng vẫn bị đàn em này vượt mặt

Cung Tuấn thời tới cản không kịp: Năm 2022 đóng phim cùng Dương Mịch, Nhiệt Ba và Thành Long

Cung Tuấn thời tới cản không kịp: Năm 2022 đóng phim cùng Dương Mịch, Nhiệt Ba và Thành Long

Tin tức dưa Cbiz ngày 17/01: Dương Mịch và Lưu Thi Thi hợp tác, Cúc Tịnh Y đóng 'Tiên Kiếm 4'

Tin tức dưa Cbiz ngày 17/01: Dương Mịch và Lưu Thi Thi hợp tác, Cúc Tịnh Y đóng 'Tiên Kiếm 4'

5 minh tinh Hoa ngữ hot nhất trên đất Thái: Lý Dịch Phong, Dương Mịch phải nhường top 1 cho người này

5 minh tinh Hoa ngữ hot nhất trên đất Thái: Lý Dịch Phong, Dương Mịch phải nhường top 1 cho người này

TIN MỚI NHẤT

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Mừng 3 con giáp trúng số trong ngày 7/10/2026, 3 con giáp Cát Tinh bừng sáng số mệnh, tiền bạc bùng nổ khoe sắc, Tài Lộc nở rộ như hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 36 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, Thần Tài ban phát tài lộc, 3 con giáp vận đen hóa điềm lành, tiền bạc ngập lối, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (7/10-8/10), 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 2 giờ 0 phút trước
Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Lợi ích sức khỏe và giá trị dinh dưỡng dồi dào từ loại củ quen thuộc

Dinh dưỡng 2 giờ 6 phút trước
Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Trong 3 ngày 27, 28, 29 tháng 8 âm lịch, 3 con giáp ‘mắc lưới’ vận may, vẫy vùng trong BIỂN TIỀN, trôi dạt đến miền đất 'cực thịnh’

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 36 phút trước
Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đời sống 3 giờ 3 phút trước
Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện sau ngày 7/10/2026, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 6 phút trước
Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Vận rủi lùi xa, hào quang rực rỡ trong 9 ngày tới, 3 con giáp tha hồ làm giàu, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 36 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 7/10/2026, 3 con giáp VƠ VÉT TIỀN TÀI, sự nghiệp bứt phá, may mắn ngập tràn, Quý Nhân xuất hiện giúp đổi đời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Lý Nhất Đồng gây chú ý khi tiết lộ từng bị lừa cả tiền lẫn tình

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Hoắc Kiến Hoa không kìm được nước mắt khi xem bộ phim này

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Tiêu Chiến từng có dự định kết hôn khi bước sang tuổi 35

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhạc phim “Tây du ký” 1986 bị cải biên, khán giả đồng loạt lên tiếng

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào

Nhìn lại 5 chiếc cúp cho thấy Triệu Lệ Dĩnh đã thay đổi thế nào