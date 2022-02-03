Hình ảnh Dương Dương nhìn Địch Lệ Nhiệt Ba mê muội trong một sự kiện gần đây được fan CP "đào lại" khiến dân tình xôn xao vì quá tình tứ.

Lễ trao giải Nghe nhìn Trung Quốc được tổ chức ngày 26/1 nhưng tối 2/2 (mùng 2 Tết) mới phát sóng. Sau khi sự kiện kết thúc, fan CP của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ tung loạt hint tình tứ của cặp đôi tại lễ trao giải khiến ai nấy "bấn loạn" vì độ ngọt ngào của cả hai. Dương Dương nhìn đắm đuối Địch Lệ Nhiệt Ba trên sân khấu thế này đây, bảo sao dân tình không "sốt xình xịch". Ánh mắt mê muội của Dương Dương nhìn Nhiệt Ba khiến fan CP "sướng rơn" Cặp đôi đẹp nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện nay.

Trên sân khấu, Dương Dương liên tục dành ánh mắt ngọt ngào cho mỹ nhân Tân Cương. Nhận được "ám hiệu" của Dương Dương, Nhiệt Ba nở nụ cười sau đó quay mặt đi vì ngượng ngùng. Không chỉ 1 mà nhiều khoảnh khắc, cả 2 khiến cho các fan "quắn quéo" vì quá đỗi dễ thương. Loạt khoảnh khắc ngọt ngào của bộ đôi khiến dân tình sốt xình xịch.

Đây là lần tái hợp hiếm hoi của Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba sau khi bộ phim Em là niềm kiêu hãnh của anh. Thời gian qua, cả 2 liên tục bị soi dùng đồ đôi, rộ nghi vấn dọn về sống chung nhà,... nhưng không đưa ra phản hồi.

Lấn lướt đàn chị, Địch Lệ Nhiệt Ba chiếm trọn spotlight khi chung khung hình với Dương Mịch nhờ điểm này Chỉ là ảnh hậu trường thế nhưng Địch Lệ Nhiệt Ba lại tỏa sáng hơn hẳn khi xuất hiện chung khung hình với đàn chị Dương Mịch.

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