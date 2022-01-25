Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba "đỉnh của chóp" nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này

Sao quốc tế 25/01/2022 20:00

Những khoảnh khắc dưới trời tuyết của dàn mỹ nhân Hoa ngữ khiến người hâm mộ phải xuýt xoa.

Châu Tấn

Trong Hậu Cung Như Ý truyện, phân cảnh Châu Tấn bước đi dưới trời mưa tuyết được coi là một cảnh kinh điển. Thần thái và diễn xuất của Châu Tấn ở cảnh này từng gây sốt trên mạng xã hội Weibo, thậm chí leo thẳng top 1 hotsearch, thu hút hàng chục ngàn lượt quan tâm. 

Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp' nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này - Ảnh 1

Dương Mịch

Dương Mịch đảm nhận vai Quách Tương trong Thần điêu đại hiệp. Nhan sắc trong trẻo, dễ thương của cô nàng đốn tim nhiều khán giả. Đặc biệt, phân cảnh dưới tuyết trắng cho thấy thần thái tinh nghịch, diễn mà như không diễn của Dương Mịch để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng công chúng.

Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp' nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này - Ảnh 2

 Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp' nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này - Ảnh 3

Trong Mỹ Nhân Thiên Hạ, Dương Mịch cũng có màn xuất hiện dưới trời tuyết.

Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp' nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này - Ảnh 4

Bạch Lộc

Tạo hình mới của Bạch Lộc trong dự án Trường nguyệt tẫn minh gây xôn xao trên các diễn đàn MXH. Trong loạt ảnh hậu trường được tiết lộ, ngôi sao Châu sinh như cố diện y phục màu xanh lá, khoe góc nghiêng thần thánh giữa trời tuyết. Nữ diễn viên nhận được cơn mưa lời khen của khán giả vì tạo hình quá xuất sắc. Cô cũng được khen là rất hợp với trang phục cùng kiểu tóc trong các phim cổ trang.

 Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp' nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này - Ảnh 5

Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp' nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này - Ảnh 6

Bạch Lộc cũng từng khoe sắc giữa trời tuyết trong phim Châu sinh như cố hồi tháng 7 năm ngoái.

Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp' nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này - Ảnh 7

Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp' nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này - Ảnh 8

Địch Lệ Nhiệt Ba

Trong loạt ảnh mới do đoàn phim An Lạc truyện đăng tải, Địch Lệ Nhiệt Ba diện y phục đỏ rực vô cùng bắt mắt giữa trời tuyết trắng xoá. Cô nàng gây bão cộng đồng mạng với nước da trắng ngần và thần thái tuyệt đỉnh khi thách thức màn đêm của phim trường An Lạc truyện.

Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp' nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này - Ảnh 9

 Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp' nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này - Ảnh 10

Lưu Diệc Phi

Lưu Diệc Phi trong Hồng Môn Yến có cảnh quay lãng mạn dưới trời tuyết. Thần tiên tỷ tỷ y phục trắng dường như hòa với bầu trời. Dáng vẻ dịu dàng, đằm thắm của người đẹp khiến người ta say mê từ cái nhìn đầu tiên.

Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp' nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này - Ảnh 11

 Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp' nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này - Ảnh 12

Trong Thần điêu đại hiệp, Lưu Diệc Phi cũng có phân cảnh cưỡi ngựa phi nước đại trong mưa tuyết. Trang phục, kiểu tóc giản dị toát lên vẻ đẹp thanh tao, thoát tục của nữ diễn viên. Tuy nhiên, cảnh quay này đã bị cắt, không được phát sóng trong Thần Điêu Đại Hiệp.

Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp' nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này - Ảnh 13

"Có thể thấy Lưu Diệc Phi trong cảnh quay đó như thần tiên giáng thế. Thật lạ khi đạo diễn lại cắt cảnh phim này”, "Cảnh quay này mà lên sóng chắc chắn sẽ thành kinh điển. Tiên khí của cô ấy tỏa ra khắp nơi", cư dân mạng bình luận.

Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp' nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này - Ảnh 14

Cổ Lực Na Trát

Với cảnh quay giữa trời tuyết trắng xóa trong Phim 10 năm 3 tháng 30 ngày, Cổ Lực Na Trát khiến netizen phải cảm thán vì nhan sắc đẹp như tiên giáng trần.

Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp' nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này - Ảnh 15

 Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp' nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này - Ảnh 16

 

Lưu Thi Thi

Lưu Thi Thi là một trong những mỹ nhân có thể được đánh giá là khá có duyên với cảnh tuyết rơi. Trong làn tuyết trắng xóa, Lưu Thi Thi đem đến cho người xem một cảnh giác gợn buồn trong lòng.

Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp' nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này - Ảnh 17

 Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp' nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này - Ảnh 18

Những cảnh tuyết rơi trong Bộ Bộ Kinh Tâm được đánh giá là những cảnh lãng mạn nhất, đặc biệt là phân cảnh Nhược Hy mặc đồ đỏ múa dưới tuyết trắng, đẹp đến mức khán giả muốn "đứng tim". Thậm chí, bà xã Ngô Kỳ Long còn được mệnh danh là "đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết" của phim cổ trang Hoa ngữ.

Đọ sắc dưới tuyết trắng: Châu Tấn xuất thần, Nhiệt Ba 'đỉnh của chóp' nhưng vẫn chưa bằng “đệ nhất mỹ nhân mưa tuyết” này - Ảnh 19 
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Loạt ảnh thuở bé đầy khí chất ngôi sao của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình trầm trồ

Mới đây, cư dân mạng không ngừng xuýt xoa bởi nhan sắc "đẹp từ trong trứng" của Địch Lệ Nhiệt Ba.

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