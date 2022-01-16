Đeo nhẫn đôi công khai, phải chăng Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương ngầm tuyên bố hẹn hò?

Hình ảnh nhẫn đôi mới nhất của Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương bị “thánh soi” phát hiện khiến cư dân mạng rần rần truyền tai nhau thông tin cặp đôi đang hẹn hò bí mật.
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Sau thành công của “Em là niềm kiêu hãnh của anh”, phản ứng hóa học mà Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình không thể nào không “đẩy thuyền” cặp đôi trai tài gái sắc này của màn ảnh Hoa ngữ. Vì những màn phát “cẩu lương” quá ư là ngọt ngào mà cả hai diễn viên sở hữu lượng fan “ship” đông đảo, thậm chí những người “đẩy thuyền” sẵn sàng soi từng cử chỉ, hành động của cả 2 thần tượng để tìm điểm tương đồng.
Sáng nay ngày 16/1, mỹ nhân Tân cương cùng nam thần Dương Dương lại khiến cộng đồng Weibo “dậy sóng” khi hình ảnh cả hai đeo nhẫn đôi được netizen “khui” ra. Cụ thể, 1 tài khoản đã soi được chiếc nhẫn đáng ngờ trên tay của nàng "Phượng Cửu" hoàn toàn giống với nhẫn mà Dương Dương từng đeo trước đó. Từ kiểu dáng cho tới chất liệu của 2 chiếc nhẫn này giống nhau tới 99%. Chi tiết “hót hòn họt” này nhanh chóng lan truyền với tốc độ “ánh sáng”, trên mạng xã hội xứ Trung, netizen rần rần bình luận: "Cả 2 đã đeo nhẫn đôi rồi sao?", "Thế này có nghĩa Cbiz sắp có tin vui rồi", "Nghĩ mà xem, đây là combo visual khiến cả showbiz bùng nổ mất",...
Đây cũng không phải lần đầu tiên cặp đôi đình đám của Cbiz khiến dân tình “sốt xình xịch” với nghi vấn dọn về sống chung. Trước đó, Dương Dương đăng tải những tấm hình lộ phần rèm cửa, bàn ăn,… giống với Địch Lệ Nhiệt Ba. Không chỉ 1 lần mà tới 2 lần, cả hai liên tục lộ những khung hình đáng ngờ làm dấy lên nghi vấn cặp đôi đang chung sống với nhau.
Hay trong những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, Dương Dương và Nhiệt Ba lộ ảnh tường và rèm cửa sổ giống hệt nhau. Ngay lập tức, các fan của cặp đôi nhận ra khung cảnh mà Nhiệt Ba chụp trang phục giống hệt với ảnh Dương Dương từng quay clip và đăng hồi đầu năm 2021. Netizen còn cẩn thận đánh dấu lại những chi tiết giống nhau tới mức khó lòng chối cãi.
Ngoài nhẫn đôi, cả 2 có vô số món đồ giống nhau, từ mũ cho tới phụ kiện. Tung hint một cách lộ liễu, hiện tại cặp đôi nam – nữ thần vẫn chưa lên tiếng về những bằng chứng hẹn hò này. Không ít người hâm mộ bày tỏ rằng, nếu năm 2022 có thể “mở bát” bằng việc Nhiệt Ba – Dương Dương xác nhận tình cảm, Cbiz sẽ có thêm 1 năm bùng nổ không kém 2021.