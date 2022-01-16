Đeo nhẫn đôi công khai, phải chăng Địch Lệ Nhiệt Ba và Dương Dương ngầm tuyên bố hẹn hò?

Sau thành công của “Em là niềm kiêu hãnh của anh”, phản ứng hóa học mà Dương Dương và Địch Lệ Nhiệt Ba khiến dân tình không thể nào không “đẩy thuyền” cặp đôi trai tài gái sắc này của màn ảnh Hoa ngữ. Vì những màn phát “cẩu lương” quá ư là ngọt ngào mà cả hai diễn viên sở hữu lượng fan “ship” đông đảo, thậm chí những người “đẩy thuyền” sẵn sàng soi từng cử chỉ, hành động của cả 2 thần tượng để tìm điểm tương đồng.

Dương Dương - Nhiệt Ba được fan "ship" nhiệt liệt "đẩy thuyền"

Sáng nay ngày 16/1, mỹ nhân Tân cương cùng nam thần Dương Dương lại khiến cộng đồng Weibo “dậy sóng” khi hình ảnh cả hai đeo nhẫn đôi được netizen “khui” ra. Cụ thể, 1 tài khoản đã soi được chiếc nhẫn đáng ngờ trên tay của nàng "Phượng Cửu" hoàn toàn giống với nhẫn mà Dương Dương từng đeo trước đó. Từ kiểu dáng cho tới chất liệu của 2 chiếc nhẫn này giống nhau tới 99%. Chi tiết “hót hòn họt” này nhanh chóng lan truyền với tốc độ “ánh sáng”, trên mạng xã hội xứ Trung, netizen rần rần bình luận: "Cả 2 đã đeo nhẫn đôi rồi sao?", "Thế này có nghĩa Cbiz sắp có tin vui rồi", "Nghĩ mà xem, đây là combo visual khiến cả showbiz bùng nổ mất",...